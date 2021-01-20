 حزمة قرارات سيتخذها بايدن عقب أداء اليمين مباشرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.01.2021

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حزمة قرارات سيتخذها بايدن عقب أداء اليمين مباشرة

كشف مساعدون للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه سيوقع 15 إجراء تنفيذيا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية، وذلك بما يلغي سياسات وضعها سلفه ويمثل أولى خطوات الرئيس الجديد. فما هي القرارات التي تحظى بهذه الأولوية لدى بايدن؟

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

قالت جين ساكي التي ستصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيوقع اليوم بعد أن يؤدي اليمين الدستورية  الأربعاء (20 يناير/كانون الثاني 20212) الأوامر التنفيذية والمذكرات في المكتب البيضاوي في الظهيرة من أجل التعامل مع "أزمات" الجائحة والاقتصاد وتغير المناخ والتفرقة العنصرية، وسيطلب من الهيئات المعنية اتخاذ خطوات في قضيتين إضافيتين.

مختارات

أعلنت متحدّثة باسم جو بايدن أنه لن يُطبّق القرار الذي أصدره لتوّه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والقاضي برفع الحظر المفروض على المسافرين إلى أمريكا من البرازيل وغالبية الدول الأوروبية بدءاً من الأسبوع المقبل.

في جلسة المصادقة على تعيينه في الكونغرس، سرد وزير الخارجية الأمريكي المقبل أنتوني بلينكن أولويات إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بعدد من القضايا وملفات السياسة الخارجية الحساسة.

ستشمل الإجراءات فرض وضع الكمامة في المنشآت الاتحادية وعلى الموظفين الاتحاديين وأمرا بتأسيس مكتب جديد بالبيت الأبيض لتنسيق جهود التصدي لفيروس كورونا.

وسيبدأ بايدن أيضا عملية العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ وسيصدر أمرا شاملا لمواجهة تغير المناخ يشمل إلغاء تصريح رئاسي لخط أنابيب كيستون إكس.إل النفطي المثير للجدل.

وضمن مجموعة من الأوامر المتعلقة بالهجرة، سيلغي بايدن إعلان ترامب حالة الطوارئ الذي ساعد في تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، والقرار المثير للجدل الذي اعتمده سلفه لمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة. كما سيتم إلغاء قرار انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وقالت ساكي إن خطط اليوم الأول من رئاسة بايدن مجرد بداية لموجة من الإجراءات التنفيذية التي سيتخذها قريبا.

وتعهّد فريق الرئيس الأمريكي المنتخب بـ"إعادة النظر فوراً" بقرارتصنيف المتمرّدين الحوثيين اليمنيين "منظمة إرهابية"، الذي يمنع التعامل المباشر مع جماعة "أنصار الله"، الذراع السياسية للمتمردين الحوثيين، حيز التنفيذ الثلاثاء، لكن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سارعت إلى توضيح مسألة الإعفاءات، لمنظمات إغاثية منظمات معيّنة من بينها الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات غير حكومية تدعم "المشاريع الإنسانية".

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أمهات ينتظرن بفارغ الصبر لقاء أولادهن في الولايات المتحدة

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، الذي أنسحب منه ترامب، قال بايدن بلاده ستعاود الانضمام إلى الاتفاق، الذي يفرض قيودا على أنشطة إيران النووية، إذا استأنفت طهران الالتزام الصارم به. وقال أنتوني بلينكين، الذي اختاره بايدن وزيرا للخارجية، أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة لن تتخذ قرارا سريعا بشأن ما إذا كانت ستنضم مجددا إلى الاتفاق.

وحث الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم  الإدارة الأمريكية القادمة إلى العودة إلى الاتفاق، وقال "الكرة في ملعب الولايات المتحدة الآن. إذا عادت واشنطن إلى اتفاق إيران النووي لعام 2015، فإننا سنحترم أيضا التزاماتنا تماما بموجب الاتفاق".

ع.ج.م/.ع. ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Joe Biden and Anthony Blinken

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    وزير الخارجية: أنتوني بلينكن

    كان أنتوني بلينكين أحد المقربين من الرئيس المنتخب جو بايدن لفترة طويلة. وقد عمل في إدارة رئيسين ديمقراطيين، بالإضافة إلى عمله كمساعد رئيسي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. كما شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائباً للرئيس.

  • Former Secretary of State John Kerry

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    مبعوث شؤون التقلب المناخي: جون كيري

    اختار بايدن وزير الخارجية الأسبق جون كيري في منصب جديد يركز على التقلبات المناخية، ليكون أول مبعوث لشؤون التغير المناخي في تاريخ أمريكا. شغل كيري منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس منذ عام 1983 حتى 2013، قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية في إدارة أوباما الثانية. كما وقع كيري اتفاقية باريس للمناخ عن الولايات المتحدة في عام 2015، لينسحب منها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد ذلك بعامين.

  • Linda Thomas-Greenfield, Job Biden's nominee to become the US ambassador to the UN

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: ليندا توماس غرينفيلد

    عملت ليندا توماس غرينفيلد مساعدة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا في عهد الرئيس أوباما منذ عام 2013 حتى عام 2017، وقادت السياسة الأمريكية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال مراحل عصيبة، مثل تفشي فيروس إيبولا. يخطط بايدن لإعادة منصب سفير الأمم المتحدة كحقيبة وزارية في حكومته.

  • Alejandro Mayorkas, Joe Biden's pick for Secretary of Homeland Security

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    وزير الأمن الداخلي: أليخاندرو مايوركاس

    شغل اليخاندرو مايوركاس منصب رئيس جهاز خدمات المواطنة والهجرة خلال رئاسة أوباما، وقاد عملية تطبيق برامج مثل «العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة»، وهو برنامج سمح لأطفال المهاجرين غير الشرعيين بالحصول على إقامة في البلد. وفي حال تأكيد ترشيحه، سيكون أول مهاجر من أصول أمريكية جنوبية يتولى هذا المنصب.

  • Jake Sullivan standing next to Hillary Clinton in 2009

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    مستشار الأمن القومي: جيك ساليفان

    عمل ساليفان مستشاراً للأمن القومي في الفترة بين عامي 2013 و2014 أثناء تولي بايدن منصب نائب الرئيس. كما شغل منصب نائب هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية. ثم شغل فيما بعد منصب كبير مستشاريها للسياسة الخارجية خلال حملتها الرئاسية غير الناجحة في عام 2016.

  • Avril Haines, Joe Biden's pick for Director of National Intelligence

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    أول امرأة تدير الاستخبارات القومية: أفريل هاينز

    كانت هاينز أول امرأة تشغل منصب نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) في الفترة ما بين 2013 و2015. كما شغلت منصب نائب مستشار الأمن القومي بعد انتقال أنتوني بلينكن إلى وزارة الخارجية عام 2015. وفي حال تأكيد ترشيحها، ستكون هاينز السيدة الأولى التي تترأس مجتمع أجهزة الاستخبارات الأمريكية. إعداد ديفيس فان أوبدورب/ و.ع


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