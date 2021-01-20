حزمة قرارات سيتخذها بايدن عقب أداء اليمين مباشرة

قالت جين ساكي التي ستصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيوقع اليوم بعد أن يؤدي اليمين الدستورية الأربعاء (20 يناير/كانون الثاني 20212) الأوامر التنفيذية والمذكرات في المكتب البيضاوي في الظهيرة من أجل التعامل مع "أزمات" الجائحة والاقتصاد وتغير المناخ والتفرقة العنصرية، وسيطلب من الهيئات المعنية اتخاذ خطوات في قضيتين إضافيتين.

ستشمل الإجراءات فرض وضع الكمامة في المنشآت الاتحادية وعلى الموظفين الاتحاديين وأمرا بتأسيس مكتب جديد بالبيت الأبيض لتنسيق جهود التصدي لفيروس كورونا.

وسيبدأ بايدن أيضا عملية العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ وسيصدر أمرا شاملا لمواجهة تغير المناخ يشمل إلغاء تصريح رئاسي لخط أنابيب كيستون إكس.إل النفطي المثير للجدل.

وضمن مجموعة من الأوامر المتعلقة بالهجرة، سيلغي بايدن إعلان ترامب حالة الطوارئ الذي ساعد في تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، والقرار المثير للجدل الذي اعتمده سلفه لمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة. كما سيتم إلغاء قرار انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وقالت ساكي إن خطط اليوم الأول من رئاسة بايدن مجرد بداية لموجة من الإجراءات التنفيذية التي سيتخذها قريبا.

وتعهّد فريق الرئيس الأمريكي المنتخب بـ"إعادة النظر فوراً" بقرارتصنيف المتمرّدين الحوثيين اليمنيين "منظمة إرهابية"، الذي يمنع التعامل المباشر مع جماعة "أنصار الله"، الذراع السياسية للمتمردين الحوثيين، حيز التنفيذ الثلاثاء، لكن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سارعت إلى توضيح مسألة الإعفاءات، لمنظمات إغاثية منظمات معيّنة من بينها الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات غير حكومية تدعم "المشاريع الإنسانية".

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وفيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، الذي أنسحب منه ترامب، قال بايدن بلاده ستعاود الانضمام إلى الاتفاق، الذي يفرض قيودا على أنشطة إيران النووية، إذا استأنفت طهران الالتزام الصارم به. وقال أنتوني بلينكين، الذي اختاره بايدن وزيرا للخارجية، أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة لن تتخذ قرارا سريعا بشأن ما إذا كانت ستنضم مجددا إلى الاتفاق.

وحث الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الإدارة الأمريكية القادمة إلى العودة إلى الاتفاق، وقال "الكرة في ملعب الولايات المتحدة الآن. إذا عادت واشنطن إلى اتفاق إيران النووي لعام 2015، فإننا سنحترم أيضا التزاماتنا تماما بموجب الاتفاق".

ع.ج.م/.ع. ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)