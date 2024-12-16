وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوقعون على حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية على روسيا تطال "أسطول الظل" و 32 شركة تتعلق بالتصدير "لمساهمتها في التعزيز التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن بروسيا".

وقع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (16 كانون الأول/ ديسمبر 2024) على الجولة الـ15 للعقوبات ضد روسيا، منذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 . وتهدف الإجراءات الاقتصادية الجديدة للحد من التحايل على العقوبات الأوروبية المفروضة بالفعل وإضعاف الجيش الروسي وصناعة الدفاع. وقالت مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركيه " مع كل جولة من العقوبات، نقوم بتحسين الكفاءة ونقضي على الفجوات، وسوف نستمر في القيام بذلك ضمن التزامنا الراسخ لدعم أوكرانيا وشعبها".

ويأتي تبني الوزراء للعقوبات رسميا في أعقاب اتفاق توصل إليه السفراء الأوروبيون الأسبوع الماضي. كما تم إضافة 52 سفينة لقائمة السفن التي يشتبه في أنها تعد جزاء من ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي الذي يضم ناقلات نفط، كما أنها ممنوعة من الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات ودخول موانئ.

وجاء في بيان صحفي: "تم التوصل إلي أن هذه السفن مشاركة في ممارسات شحن عالية الخطورة حيث تقوم نقل النفط أو المنتجات النفطية الروسية وإيصال الأسلحة وسرقة الحبوب أو دعم قطاع الطاقة الروسي". وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه تم استهداف 32 شركة بعقوبات تتعلق بالتصدير "لمساهمتها في التعزيز التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن بروسيا".

كما تم تجميد أصول 84 فردا وكيانا آخرين في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض حظر على السفر " لارتكابهم أعمالا تقوض الوحدة الإقليمية وسيادة واستقلال أوكرانيا".

ع.خ/ خ.س (أ ف ب)