حزب ميركل يواصل مؤتمره العام ويستعد لاختيار زعيم له

أطلق الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مؤتمره العام عبر الانترنت يوم أمس الجمعة قبل يوم من تصويت مهم لانتخاب القيادة الجديدة للحزب اليوم السبت (16 يناير/كانون الثاني 2021)، وهو ما قد يمثل خطوة أولى نحو اختيار خليفة ميركل في المستشارية.
وفي كلمة افتتاحية، دعت ميركل إلى الوحدة بين أعضاء الحزب وقالت إنها ترغب في وجود فريق يعمل أفراده سوياً لدفع الحزب إلى الأمام. وأضافت ميركل: "آمل أن يتم انتخاب فريق يحمل مصير الحزب بين يديه ثم يعمل مع جميع الأعضاء لإيجاد الإجابات الصحيحة لمهام المستقبل".
تصريحات ميركل جاءت في أعقاب خطاب ألقته أنيغريت كرامب كارينباور زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي التي سستغادر منصبها.
مرشحون ثلاثة
ويبدو السباق على زعامة الحزب المحافظ مفتوح على مصراعيه. فهناك ثلاثة مرشحين في بطاقة الاقتراع: أرمين لاشيت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الأكثر اكتظاظا بالسكان، والرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي ومحامي الشركات فريدريش ميرتس، وخبير الشؤون الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب نوربرت روتغن.
ويأتي تصويت اليوم السبت في بداية عام حاسم في السياسة الألمانية، حيث من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية العامة في أيلول/سبتمبر المقبل.
وتخطط ميركل للتقاعد من السياسة في نهاية ولايتها الرابعة الحالية في خريف هذا العام.
وتقليديا، يقود زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي الحملة الانتخابية كمرشح لمنصب المستشارية عن الحزب وحليفه الشقيق في ولاية بافاريا، الحزب المسيحي الاجتماعي. لكن هذا العام، ظهر متنافسون محتملون آخرون لقيادة التحالف المسيحي في الانتخابات، لا سيما رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي ورئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، وهو أحد السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا.
"الوباء غير المجتمع"
وفي خطاب أمام المندوبين يوم الجمعة، حذر زودر الكتلة المحافظة من الدخول في الحملة الانتخابية هذا العام بثقة كبيرة، قائلا إن الوباء قد غير المجتمع الألماني "أكثر مما نعتقد".
وأضاف زودر أن المحافظين بحاجة إلى مفهوم جديد من أجل الفوز في الانتخابات، خاصة في ضوء حقيقة أنها ستكون المرة الأولى التي يدخلون فيها المعركة دون ميركل في قيادة الحزب.
ومن المتوقع صدور قرار بشأن مرشح الحزب لمنصب المستشار في آذار/مارس المقبل.
وكان قد تم إرجاء المؤتمر العام للحزب مرتين بسبب جائحة كورونا وسيتولى الزعيم الجديد المسؤولية من وزيرة الدفاع أنيغريت كرامب-كارنباور، التي دعمتها ميركل في خطة تقاعدها، بيد أنها فشلت في فرض سيطرتها على الحزب وأعلنت في شباط/فبراير الماضي أنها ستتنحى عن رئاسته.
ع.ح./ا.ح. (د ب أ)
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
"تلميذة كول"
كان المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول، يطلق على أنغيلا ميركل، لقب "تلميذة". لم تخرج ميركل من عباءته إلا بعد فترة طويلة في عام 2001، عندما كان الحزب المسيحي الديمقراطي CDU في المعارضة، وكانت ميركل زعيمة الحزب، غير أن فرصتها الكبيرة لم تأت إلا عام 2005.
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
بداية متعثرة
بفارق ضئيل فاز الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU على الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD بقيادة المستشار غيرهارد شرودر في انتخابات عام 2005. سجل الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المرشحة لمنصب المستشارة، أنغيلا ميركل أسوأ نتيجة له منذ عام 1949. هذه الظروف كانت لا تبدو جيدة في بداية مشوار أي مستشار جديد، لكن ميركل سرعان ما ثبتت أقدامها بين كبار الساسة.
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
أول مستشارة في تاريخ ألمانيا
في نهاية المطاف، أتفق التحالف الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشكيل تحالف كبير. شرودر هنأ المستشارة الجديدة أنغيلا ميركل، التي تم انتخابها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005 من قبل البرلمان الألماني كأول مستشارة امرأة في تاريخ ألمانيا، وأصغر سياسية، والأولى من ألمانيا الشرقية سابقا، وأول عالمة فزياء في هذا المنصب.
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
الهيمنة على المشهد السياسي
تمكنت ميركل من الهيمنة على الساحة السياسة بسرعة. في قمة مجموعة الثماني في عام 2007، استقبلت رؤساء دول وحكومات أهم سبع دول صناعية وروسيا في منتجع هيليغيندام على بحر البلطيق، ومازحت الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش (إلى اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من الناحية الجيوسياسية، فقد كانت أجواء عالم السياسية في هذه الفترة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
لعبة الألوان والسياسة
مظهر وأزياء المستشارة، ملفتة للنظر أيضاً، فهي دائما ما تطل بسترات ذات ألون معينة وعادة ما يظل لون البناطيل التي ترتديها غامق اللون، وما يتغير هو لون السترة فقط. بسبب تغير الألوان هذا، يعتقد الخبراء أنهم يستطيعون معرفة الحالة المزاجية للمستشارة أو الرسالة التي تحاول نقلها.
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
الأكثر شعبية داخل الاتحاد الأوروبي
في بداية الأزمة المالية، صعدت شعبية ميركل بسرعة وتحولت إلى رقم واحد بلا منازع في الاتحاد الأوروبي. هنا في خريف عام 2008، تظهر ميركل بابتسامة لطيفة أمام اثنين من مفتولي العضلات على المسرح الأوروبي، الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي (في المقدمة) ورئيس الوزراء الإيطالي في ذلك الحين، سيلفيو برلسكوني.
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
التعامل مع الأزمة المالية
عندما ازدادت ديون العديد من الدول الأوروبية، وأصبحت العملة الموحدة في خطر، وافقت ميركل على مساعدات مكثفة، لكنها في المقابل طالبت بإجراءات تقشفية في البلدان المعنية، ما أثار نقمة على ميركل هناك أعاد الذكريات المرة، خاصة في اليونان، حيث قارنت الصحف اليونانية تعاملها بالاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
منبر الشعب
هي متحدثة متمكنة، حب الظهور لا يعنيها كثيراً، غالباً ما تبدو صلبة، وحازمة في سياستها، لكن أسلوبها الرصين والواقعي والمتواضع يروق للكثيرين، وإلا لما كانت ستستطيع أن تدير الأمور في بلادها كل هذه السنوات.
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
"ماما ميركل"
في مرحلة ما اطلق عليها لقب "ماما ميركل". وطبعا ليس المقصود الأم بل أم الأمة، إنه نوع من السخرية أو المحبة وهو تقليد قديم. إذ لم يعد هذا الوصف يستخدم من قبل الصغار اليوم. الأم تعطي الاهتمام والعناية، ما يبدد الخوف. أما الجانب السلبي لهذا الوصف، هو أن الأطفال يبقون دائماً أطفالًا ولا يحب الجميع هذا.
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
"يمكننا فعل ذلك"
أكثر ما اشتهرت به أنغيلا ميركل، هو جملتها الشهيرة "يمكننا فعل ذلك"، التي قالتها إبان موجة اللاجئين.، عندما أبقت الحدود مفتوحة أمام اللاجئين والمهاجرين في عامي 2015 و2016. لذلك اعتبرها البعض بمثابة قديسة لكن البعض الآخر أنتقدها بشدة. الانقسام في تقييم سياستها تجاه اللاجئين ما يزال قائما حتى اليوم.
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
"شخصية العام" 2015
في عام 2015 ، أطلقت مجلة "تايم" على ميركل لقب "شخصية العام" وحتى "مستشارة العالم الحر"، بسبب قدرتها على الإدارة في المواقف الصعبة، بدءاً من تعاملها مع الأزمة المالية العالمية ومروراً بأزمة اللاجئين.
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
ملهمة النساء
ميركل هي أول امرأة في المستشارية، لكنها لم تجعل من ذلك قضية سياسية كبرى لها، غير أنه بفضل دعمها كان لبعض النساء مسيرة مهنية بارزة في الحكومة الألمانية. من أبزر الأسماء النسائية البارزة في المشهد السياسي الحالي: أنغريت كرامب كارينباور (رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ووزيرة الدفاع)، و أورزولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية)، وجوليا كلوكنر (وزيرة الزراعة).
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
المصلحة الوطنية
ميركل متحفظة ولا تظهر آراءها السياسية أو الشخصية بشأن رؤساء الدول والحكومات، وفي أغلب الأحيان تعبر عن آراء غامضة للغاية. هي تحرص في تعاملها على ما تقتضيه المصلحة الوطنية.
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
الغرور ليس من صفاتها
تعلم كم يبلغ ثمن لتر من الحليب!. حتى بعد سنوات من توليها منصب المستشارة، لم يغر ذلك شيئاً من أنغيلا ميركل. هنا في عام 2014 زارت أحد المحلات التجارية في برلين مع ضيفها المسؤول الصيني لي كه تشيانغ. لكنها شوهدت أيضا وهي تتسوق وحدها، كربة منزل.
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
سر حركة اليد المقبوضة
اشتهرت ميركل بحركة اليد المقبوضة، ولا أحد يعلم ما الذي تخفيه تلك الحركة. هي نفسها تقول إن الحركة تساعدها في الحفاظ على الجزء العلوي من جسمها مستقيماً ولا توجد رسالة أخرى من وراءها. على أي حال، استخدم الحزب المسيحي الديمقراطي حركة اليد على هذا الملصق الضخم خلال الحملة الانتخابية الألمانية لعام 2013 للتعبير عن الثقة والهدوء.
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
حياة ميركل الخاصة
لا يُعرف سوى القليل عن حياة ميركل الخاصة. إنها لا تكشف الكثير عنها، وربما لا يهتم الناس بذلك. نعلم، على سبيل المثال، أن ميركل وزوجها يواخيم زاور، العالم الفيزيائي أيضاً (في الصورة) يقضيان كل سنة إجازة عيد الفصح في جزيرة إيشيا الإيطالية، لكن هذا لم يكن ممكنا هذا العام بسبب الجائحة.
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
إدارة أزمة كورونا
لقد غير الوباء الكثير في ألمانيا، ليس فقط طقوس إجازة المستشارة. ولطالما تعرضت سياسة ميركل الجادة والموضوعية للانتقادات، لكن تعاملها مع الوباء قد سجل أيضاً أرقاماً قياسية جديدة في شعبيتها.
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15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل
قرب الوداع
أعلنت ميركل قبل عامين عن عدم رغبتها الترشح لولاية خامسة في انتخابات خريف عام 2021، لكنها حتى ذلك الحين تريد البقاء في المنصب. في حالة استمرارها في المنصب، كانت ميركل ستقترب من الحكم لما يقرب من 16 عاماً وبمدة أقصر بقليل من هيلموت كول، صاحب الرقم القياسي السابق في المستشارية.