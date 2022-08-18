حزب "شولتس" يهنأ بيوم الغفران بصورة لقبة الصخرة

هنأ الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية هيسن الألمانية اليهود بعيد يوم كيبور (يوم الغفران)، وهو أحد أهم الأعياد اليهودية، لكن التهنئة التي جاءت على صفحة الحزب على فيسبوك أثارت انتقادات واسعة، لأنها كانت مرفقة بصورة لمسجد قبة الصخرة في القدس الذي يعتبر رمزا إسلاميا.

ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية فإن المنشور بقي لعدة ساعات اليوم الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) قبل أن يتم حذفه، الأمر الذي دفع بالعديد من المتابعين إلى إبداء غضبهم، حيث علق بعضهم، وفقا للصحيفة ذاتها، بالقول: "ربما يعتقد الحزب الديمقراطي الاشتراكي أن الاستفزاز يمكنه أن يحقق شيئًا ما"، فيما قال آخر "تظهر الصورة المصاحبة لهذا النص مرة أخرى أنه لا يوجد أي كفاءة في العمل في مكتب الحزب في هيسن".

بدوره قام الحزب بحذف المنشور صباح اليوم بحسب ما أكده موقع (فيلت) الألماني، وقدم كريستوف غيرينغ، رئيس المكتب الصحفي للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلمان ولاية هسن، اعتذارا من خلال تغريدة قال فيها: "أعتذر شخصيا وبالنيابة عن المؤسسات التي أتحدث عنها عن هذا الخطأ، والذي بالطبع ما كان يجب أن يحدث أبدا".

ر.ض