حزب شولتس يمنى بهزيمة ساحقة في انتخابات شلزفيغ-هولشتاين

أظهرت نتائج جزئية غير رسمية فوزا كبيرا لحزب المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل (الحزب المسيحي الديمقراطي) في انتخابات برلمان ولاية شلزفيغ-هولشتاين الشمالية التي جرت اليوم الأحد (الثامن من مايو/ أيار 2022).

في المقابل تعرّض حزب المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، لخسارة غير مسبوقة في هذه الولاية.

وحسب هذه النتائج التي أعلنت عنها القناتان الأولى (ARD) والثانية (ZDF) فقد حل حزب ميركل في المركز الأول بأكثر من 40% فيما جاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب شولتس) في المرتبة الثالثة خلف المحافظين وحزب الخضر بحصوله على حوالي 16% من الأصوات ما يعني خسارة أكثر من 11%.

وإذا تأكدت هذه النتائج فإن دانييل غونتر، رئيس الحكومة الحالي للولاية، وهو ينتمي لحزب ميركل المحافظ، سيبقى في منصبه، ليس هذا فحسب، بل باتت لديه خيارات عديدة لاختيار الشريك الذي ينوي ضمه لحكومته.

وشهدت انتخابات برلمان ولاية شلزفيغ-هولشتاين الألمانية تراجعا في المشاركة الانتخابية مقارنة بما كانت عليه في الانتخابات السابقة قبل خمسة أعوام. إذ أعلنت القناة الأولى أن المشاركة بلغت 61% وهي أقل من انتخابات 2017 إذ تجاوزت المشاركة 64,2%.

وبدأت صباح اليوم الأحد انتخابات البرلمان المحلي بولاية شلزفيغ-هولشتاين الألمانية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي).ويحق لنحو 2,3 مليون شخص في هذه الولاية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وفي حين يرى البعض في النتائج القوية التي حققها حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المعارض والهزيمة الكبيرة للحزب الاشتراكي في هذه الولاية رسالة للمستشار شولتس والحكومة الاتحادية، يقلل آخرون من أهميتها وينسبون الفوز لرئيس حكومة الولاية دانييل غونتر.

يشار إلى أن انتخابات برلمان ولاية شمال الراين-فيستفاليا، وهي الولاية الألمانية الأكبر من حيث عدد السكان، المقررة يوم الأحد المقبل تحظى بأهمية أكبر من انتخابات اليوم.

ع.ا/أ.ح (د ب أ)