حزب شولتس يدعو إلى اضطلاع ألمانيا بـ "دور قيادي" في العالم

خلال مؤتمر نقاشي لحزب المستشار الألماني أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، في برلين، أقر مندوبو الحزب البالغ عددهم نحو 150 شخصا اليوم الأحد (السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) بالإجماع طلبا رئيسيا بعنوان "عقد الانطلاق، عقد الديمقراطية الاجتماعية".

ويعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن طريق هذا الطلب الاستعداد للتحولات الاجتماعية في البلاد. وجاء في الطلب القول إن "تصورنا الاشتراكي الديمقراطي عن المجتمع الجيد، هو مجتمع الاحترام".

ودعا الحزب في الطلب إلى فرض ضرائب أكثر عدالة على الدخول والثروات والتركات بالإضافة إلى الأرباح ورؤوس الأموال ونص الطلب على أن "مسألة التوزيع (توزيع الثروة) تطرح نفسها في هذا الوقت بصورة ملحة لم تحدث منذ فترة طويلة".

وأشار الحزب إلى أنه يعتبر وسائل مثل فرض ضريبة لمرة واحدة على الثروات أو فرض رسم تضامن للتحول في مجال الطاقة، أدوات مناسبة حتى يمكن تمويل الإجراءات السياسية الضرورية.

ووصف الطلب القدرات العسكريةبأنها من وسائل سياسة السلام وذكر الطلب أن "هجوم روسيا على أوكرانيا أظهر لنا بوضوح أن القدرات العسكرية والتحالفات الاستراتيجية تعد من أسس سياسة السلام القوية".

وكان زعيم الحزب الاشتراكي لارس كلينغبايل دعا مجددا في أول يوم للمؤتمر إلى أن تسعى ألمانيا من أجل الحصول على حقها كـ"قوة قيادية".

وتضمن الطلب أيضا دعوة الحزب إلى مراعاة ألا تؤدي أزمة الطاقة الحالية إلى عرقلة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، والدعوة إلى تعزيز رقمنة المدارس والإدارة العامة مع تعزيز حماية البيانات في الوقت نفسه، والدعوة إلى تحسين ظروف العمل والتدريب وتسهيل الاعتراف بالمؤهلات القادمة من الخارج بغرض اجتذاب كوادر فنية وذلك في ظل نقص العمالة بسبب التغير الديموغرافي.

خ.س/أ.ح (د ب أ)