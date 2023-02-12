حزب شولتس يتعرض لهزيمة كبيرة في انتخابات ولاية برلين

أظهرت ظهرت التوقعات الأولية للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني أن حزب المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، حصل اليوم الأحد (12 فبراير/ شباط 2023) على أعلى الأصوات في انتخابات ولاية برلينوذلك لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

وأوضحت هذه التوقعات أن الحزب المسيحي احتل المركز الأول محققا تقدما كبيرا على حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بحصوله على ما بين 27,5 إلى 28% في المئة من الأصوات.

فيما احتل حزبا الاشتراكي الديمقراطي والخضر بالتساوي المركز الثاني بنتيجة تتراوح ما بين 18 إلى 18,5 في المائة من الأصوات.

وحسب هذه التوقعات حصل حزب اليسار على 12,8% وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على 9,1% فيما يتوقع أن يفشل الحزب الديمقراطي الحر "الليبرالي" بزعامة وزير المالية كريستيان ليندنر في تجاوز حاجز الخمسة في المائة المطلوبة لدخول برلمان الولاية.

ورغم أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي يحتل المركز الثاني حسب هذه التوقعات فإن مرشحته لتولي رئاسة بلدية برلين الحالية فرانسيسكا غيفاي لم تفقد حظوظها بعد في الاحتفاظ بمنصبها إذا بقي حزبها في المركز الثاني.

في غضون ذلك أعرب مراقبو الانتخابات الدوليون التابعون لمجلس أوروبا عن رضاهم بعد ظهر اليوم الأحد عن سير العملية الانتخابية في انتخابات ولاية برلين الألمانية المعادة.

كما أعلنت شرطة العاصمة الألمانية برلين أنها أمنت إعادة انتخابات البرلمان المحلي ببرلين بما يصل إلى 1700 ألف فرد شرطة من قواتها.

وبدأت صباح اليوم الأحد إعادة الانتخابات في ولاية برلين، وذلك بعد مرور 16 شهرًا على انتخابات عام 2021 التي شابها العديد من المخالفات. وتمت دعوة نحو 2,5 مليون شخص من مواطني برلين للإدلاء بأصواتهم.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)