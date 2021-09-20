حزب بوتين يعلن فوزه في الانتخابات.. تنديد غربي وانتقادات داخلية!

وجه الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (20 أيلول/ سبتمبر 2021) انتقادات حادة إلى الانتخابات البرلمانية الروسية التي "شابتها شكاوى متكررة بالتزوير". وقال ناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل في بروكسل اليوم الاثنين إن "هذه الانتخابات أجريت في مناخ يتسم بترويع الأصوات الناقدة والمستقلة".

كما ندّدت واشنطن بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا، معتبرةً أن الروس "مُنعوا من ممارسة حقوقهم المدنية". وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان أن "الانتخابات التشريعية التي أُجريت بين 17 و19 أيلول/سبتمبر في روسيا الاتحادية جرت في ظروف لم تكن مؤاتية لإجراءات حرة وعادلة".

وأعلن حزب روسيا الموحدة، حزب الرئيس بوتين فوزه بالأغلبية المطلقة في انتخابات مجلس الدوما وهو الغرفة السفلى بالبرلمان الروسي. ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الانتخابات البرلمانية بـ"الحرة والنزيهة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء انترفاكس.

بيد أن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أعرب عن أسفه بشأن غياب المراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا جراء خلاف بشأن الشروط التي وضعتها روسيا بشأن تواجدهم، ولكن الاتحاد الأوروبي أشار إلى تقارير مستقلة وموثوقة بشأن حدوث انتهاكات جادة خلال الانتخابات.

وفي الفترة السابقة على الانتخابات كان هناك حملة إجراءات صارمة مكثفة على السياسيين الذين ينتمون إلى المعارضة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف الناطق أن الاتحاد الأوروبي لن "يعترف أبدا بالانتخابات التي أجريت في شبه جزيرة القرم التي جرى ضمها بشكل غير قانوني " ولكن الأمر يعود إلى الدول الأعضاء الأفراد للاعتراف بنتائج الانتخابات الروسية في المجمل.

يطالب المراقبون والمعارضة في موسكو بإعلان بطلان نتائج التصويت الإلكتروني في موسكو في الانتخابات البرلمانية الروسية.

مشكلة التصويت الإلكتروني

وفي داخل روسيا يطالب المراقبون والمعارضة في موسكو بإعلان بطلان نتائج التصويت الإلكتروني في موسكو في الانتخابات البرلمانية الروسية. وقال دميتري نوفيكوف نائب زعيم الحزب الشيوعي اليوم الاثنين "نحن لا نعترف بنتائج التصويت الإلكتروني في موسكو".

يذكر أن نتائج التصويت الإلكتروني في موسكو لم تنشر سوى بعد ظهر اليوم، بينما جرى نشرها بالفعل في مناطق أخرى بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع مساء أمس الأحد. وتحدثت منظمة حقوق الناخبين المستقلة (غولوس) عن حدوث تزوير واضح ومثبت وطالبت مفوضية الانتخابات بإلغاء النتائج.

وقال رومان أودوت الخبير بالمنظمة على موقع فيسبوك إنه تم عرض 78 ألف ورقة اقتراع للتصويت الإلكتروني أكثر مما تم إعطاؤها للناخبين المؤهلين للتصويت. وفي معظم الدوائر الانتخابية بموسكو جاء مرشحون من غير حزب روسيا الموحدة الموالي للكرملين في المقدمة عقب فرز الأصوات بمراكز الاقتراع، لكن فجأة حل محلهم مرشحو حزب روسيا الموحدة لدى إعلان نتائج التصويت الإلكتروني.

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ع.خ/ أ.ح (د ب ا ، رويترز)