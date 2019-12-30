حزب اليسار يدعو لإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا

قالت سيفيم داغديلين، خبيرة شؤون الدفاع بكتلة اليسار في البرلمان الألماني "بوندستاغ" اليوم الأحد (الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020) إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بارتكاب ما وصفتها بـ "جرائم حرب ضد إيران"، ينتهك الحظر المطلق لاستخدام العنف المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

وتابعت النائبة المعارضة في البرلمان الألماني أن "هذا التصعيد الخالي من المسؤولية"، حسب وصفها، لا يمكن أن يظل دون عواقب، وقالت: "لا بد من إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا، إذا كان هناك رغبة في ألا يتم استخدامها كمنصة لجرائم أمريكية فاحشة في حرب ضد إيران".

يذكر أن ترامب هدد بمهاجمة أهداف تتمتع بأهمية للحضارة الإيرانية في حال قيام إيران بأي أعمال انتقامية بعد الهجوم الأمريكي القاتل على قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. لكن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو نفى بعد ذلك هذا الأمر، وأكد أن ترامب لم يقل إنه سيستهدف مواقع ثقافية إيرانية.

وطالبت داغدلين: بإدانة ما وصفتها بـ "التهديدات الفاحشة"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي. وأضافت قائلة: "من يتباهى عبر تويتر بالرغبة في القيام بجرائم حرب، لا يمكنه الاحتفاظ بقواعد عسكرية في نطاق تطبيق الدستور". وأكدت اليسارية الألمانية ضرورة أن تعلن الحكومة الاتحادية بوضوح "أن ألمانيا لن تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا العنف".

يشار إلى أن سحب الجيش الأمريكي من ألمانيا يعد مطلبا لليسار منذ فترة طويلة.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)