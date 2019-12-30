 حزب اليسار يدعو لإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا | أخبار | DW | 05.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

حزب اليسار يدعو لإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا

دعا حزب اليسار الألماني المعارض إلى إغلاق القواعد العسكرية التابعة للجيش الأمريكي في ألمانيا، كرد فعل على التهديدات التي صدرت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران.

سيفيم داغديلين، خبيرة شؤون الدفاع بكتلة اليسار في البرلمان الألماني

سيفيم داغديلين، خبيرة شؤون الدفاع بكتلة اليسار في البرلمان الألماني

قالت سيفيم داغديلين، خبيرة شؤون الدفاع بكتلة اليسار في البرلمان الألماني "بوندستاغ" اليوم الأحد (الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020) إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بارتكاب ما وصفتها بـ "جرائم حرب ضد إيران"، ينتهك الحظر المطلق لاستخدام العنف المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

وتابعت النائبة المعارضة في البرلمان الألماني أن "هذا التصعيد الخالي من المسؤولية"، حسب وصفها، لا يمكن أن يظل دون عواقب، وقالت: "لا بد من إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا، إذا كان هناك رغبة في ألا يتم استخدامها كمنصة لجرائم أمريكية فاحشة في حرب ضد إيران".

يذكر أن ترامب هدد بمهاجمة أهداف تتمتع بأهمية للحضارة الإيرانية في حال قيام إيران بأي أعمال انتقامية بعد الهجوم الأمريكي القاتل على قاسم سليماني، قائد  فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. لكن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو نفى بعد ذلك هذا الأمر، وأكد أن ترامب لم يقل إنه سيستهدف مواقع ثقافية إيرانية.

وطالبت  داغدلين: بإدانة ما وصفتها بـ "التهديدات الفاحشة"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي. وأضافت قائلة: "من يتباهى عبر تويتر بالرغبة في القيام بجرائم حرب، لا يمكنه الاحتفاظ بقواعد عسكرية في نطاق تطبيق الدستور". وأكدت اليسارية الألمانية ضرورة أن تعلن الحكومة الاتحادية بوضوح "أن ألمانيا لن تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا العنف".

يشار إلى أن سحب الجيش الأمريكي من ألمانيا يعد مطلبا لليسار منذ فترة طويلة.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)

مشاهدة الفيديو 02:05

تهديدات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة

مختارات

برلين تريد التمسّك بقرارها بشأن مهمة الجيش الألماني في العراق

تسعى كل من وزيرة الدفاع الألمانية كرامب - كارينباور ووزير الخارجية هايكو ماس إلى مواصلة مهمات التدريب التي يقوم بها الجيش الألماني بالعراق، رغم دعوات المعارضة بسحب الجنود من هناك في سياق تداعيات مقتل قاسم سليماني. (05.01.2020)  

ترامب يهدد بضرب 52 موقعا إيرانيا إذا حاولت إيران استهداف أمريكيين

قال الرئيس ترامب إن بلاده حددت 52 موقعا إيرانيا، بعضها على مستوى عالٍ جدًا ومهم لإيران والإيرانيين وللثقافة الإيرانية، ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية ردا على قتل القائد العسكري قاسم سليماني. (05.01.2020)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تهديدات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة  

مواضيع ذات صلة

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in Zypern

ألمانيا: معارضة شديدة للانخراط العسكري في منطقة الساحل 30.12.2019

أثارت وزيرة الدفاع الالمانية حفيظة معسكر السلام حين دعت لإعطاء تفويض "أكثر قوة" لقوات بلادها في منطقة الساحل الإفريقي. وفي حين اكتفى الاشتراكيون برفض دعوة الوزيرة، دعا حزب اليسار لإنهاء عمليات الجيش الألماني في الخارج.

Deutschland Abgeordnete Amira Mohamed Ali (Die Linke)

ألمانية من أصول مصرية رئيسة مشاركة لكتلة اليسار بالبرلمان الألماني 12.11.2019

في إطار قيادة ثنائية من رجل وامرأة لكتلة حزب اليسار المعارض، اختار نواب الحزب بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) المحامية أميرة محمد علي، ذات الأصول المصرية، رئيسة مشاركة للكتلة، خلفاً للسياسية زاره فاغنكنشت.

Berlin US Außenminister Pompeo bei Maas

الحكومة الألمانية تدعو للتهدئة بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني 03.01.2020

قالت متحدثة باسم حكومة ميركل إن ألمانيا ستعمل على نزع فتيل التوتر بعد مقتل الجنرال سليماني بغارة أمريكية في بغداد. وتجنبت أولريكه ديمر توجيه نقد مباشر لتصرف الحكومة الأمريكية. وقالت إنه "جاء رداً على استفزازات إيرانية"

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  