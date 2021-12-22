 حزب المرزوقي يندد بدخول تونس ″حقبة سوداء جديدة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.12.2021

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أخبار

حزب المرزوقي يندد بدخول تونس "حقبة سوداء جديدة"

اعتبر حزب "حراك تونس الإرادة" الذي أسسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، إن الحكم الذي أصدره القضاء أمس الأربعاء بحق المرزوقي، ويقضي بسجنه أربع سنوات، يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية في تونس.

الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي

الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي

احتج حزب "حراك تونس الإرادة" في بيان أصدره الخميس 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، ضد الإجراءات القضائية التي تم اتباعها في محاكمة مؤسس الحزب الرئيس السابق منصف المرزوقي. وأضاف الحزب ، في بيانه، أن " المحاكمة اتبعت مسارات إجرائية واصلية مشبوهة كانت تستهدف التحكم في توجيه القضية من طرف سلطة الانقلاب بغاية التوصل إلى استصدار حكم فيها بسرعة قياسية لإثناء المرزوقي عن العودة إلى أرض الوطن". وتابع الحزب "إن هذا الحكم يمثل خطرا داهما على حريات جميع المواطنين واختراقا خطيرا للقضاء من طرف سلطة الانقلاب وهو يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية".

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آلاف المواطنين يتظاهرون في تونس بين مؤيد ومعارض للرئيس

ويلاحق المرزوقي بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" إثر تصريحات أدلى بها لقناة فرانس24 ، قال فيها إنه عمل على إفشال القمة الفرانكوفونية في جزيرة جربة جنوب تونس والتي كانت مقررة في نوفمبر / تشرين الثاني عام 2021، ردّاً على التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي. ولكن المنظمة الدولية للفرانكوفونية اضطرت في نهاية المطاف إلى تأجيل القمة لأسباب لوجيستية إلى نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022.

وظهر المرزوقي أيضا في وقفة احتجاجية في باريس طالب من خلالها الحكومة الفرنسية بعدم التعاون مع الرئيس قيس سعيد، واعتبرت السلطات التونسية هذا الموقف تحريضا ضد مصالح الدولة. وقال المرزوقي، المتواجد في فرنسا تعليقا على الحكم، "حوكمت أكثر من مرة في عهد بورقيبة وحوكمت أكثر من مرة في عهد بن علي والآن يصدر ضدي حكم في عهد قيس سعيد رحل بورقيبة وبن على وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها". وتابع ، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الديكتاتور المتربّص وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها".

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    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    إقالة الحكومة وتجميد البرلمان

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  • Tunesien | Proteste in Tunis

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي

    يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.

  • Tunesien Präsidentschaftswahlen Kais Saied

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور

    في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد. اعداد: علاء جمعة/م.س


وتعهد الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليقه لاحقا العمل بمعظم مواد الدستور، بحماية الحقوق والحريات، لكن منظمات حقوقية كانت أعلنت قلقها في بيان مشترك من حدوث انتكاسة للانتقال الديمقراطي بسبب تواتر محاكمات لصحفيين ومدونين وسياسيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

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