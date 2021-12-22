حزب المرزوقي يندد بدخول تونس "حقبة سوداء جديدة"

احتج حزب "حراك تونس الإرادة" في بيان أصدره الخميس 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، ضد الإجراءات القضائية التي تم اتباعها في محاكمة مؤسس الحزب الرئيس السابق منصف المرزوقي. وأضاف الحزب ، في بيانه، أن " المحاكمة اتبعت مسارات إجرائية واصلية مشبوهة كانت تستهدف التحكم في توجيه القضية من طرف سلطة الانقلاب بغاية التوصل إلى استصدار حكم فيها بسرعة قياسية لإثناء المرزوقي عن العودة إلى أرض الوطن". وتابع الحزب "إن هذا الحكم يمثل خطرا داهما على حريات جميع المواطنين واختراقا خطيرا للقضاء من طرف سلطة الانقلاب وهو يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية".

مشاهدة الفيديو 01:49 آلاف المواطنين يتظاهرون في تونس بين مؤيد ومعارض للرئيس

ويلاحق المرزوقي بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" إثر تصريحات أدلى بها لقناة فرانس24 ، قال فيها إنه عمل على إفشال القمة الفرانكوفونية في جزيرة جربة جنوب تونس والتي كانت مقررة في نوفمبر / تشرين الثاني عام 2021، ردّاً على التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي. ولكن المنظمة الدولية للفرانكوفونية اضطرت في نهاية المطاف إلى تأجيل القمة لأسباب لوجيستية إلى نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022.

وظهر المرزوقي أيضا في وقفة احتجاجية في باريس طالب من خلالها الحكومة الفرنسية بعدم التعاون مع الرئيس قيس سعيد، واعتبرت السلطات التونسية هذا الموقف تحريضا ضد مصالح الدولة. وقال المرزوقي، المتواجد في فرنسا تعليقا على الحكم، "حوكمت أكثر من مرة في عهد بورقيبة وحوكمت أكثر من مرة في عهد بن علي والآن يصدر ضدي حكم في عهد قيس سعيد رحل بورقيبة وبن على وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها". وتابع ، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الديكتاتور المتربّص وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها".

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وتعهد الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليقه لاحقا العمل بمعظم مواد الدستور، بحماية الحقوق والحريات، لكن منظمات حقوقية كانت أعلنت قلقها في بيان مشترك من حدوث انتكاسة للانتقال الديمقراطي بسبب تواتر محاكمات لصحفيين ومدونين وسياسيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)