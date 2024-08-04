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سياسةالشرق الأوسط

حزب الله يقصف الجليل ودول تدعو رعاياها لمغادرة المنطقة

٤ أغسطس ٢٠٢٤

أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق حوالي ثلاثين صاروخا على منطقة الجليل في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" اعترضت معظم تلك الصواريخ، فيما دعت دول رعاياها لمغادرة المنطقة.

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أرشيف: جنود إسرائيليون في الحدود مع جنوب لبنان
أرشيف: جنود إسرائيليون في الحدود مع جنوب لبنان (24 يناير 2024)صورة من: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance

أعلن حزب الله وبعده الجيش الإسرائيلي (الأحد الرابع من آب أغسطس 2024) قصف منطقة الجليل الأعلى "بعشرات صواريخ الكاتيوشا" رداً على قصف اسرائيلي أصاب "مدنيين" في جنوب لبنان، في وقت تزداد فيه المخاوف من اندلاع حرب بين الحزب واسرائيل وسط توتر إقليمي. وقال الحزب في بيان إنه رداً على اعتداءات إسرائيلية على القرى الجنوبية، خصوصاً الاعتداءات التي طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين، قام بقصف منطقة جديدة وهي "بيت هلل" في شمال اسرائيل "بعشرات صواريخ الكاتيوشا". وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت في وقت سابق السبت عن جرح "ستة مدنيين" بقصف اسرائيلي في جنوب لبنان.

ولم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات في الهجوم. وردا على ذلك، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، الراجمة التي تم استخدامها في الهجوم، في بلدة "مرجعيون" بجنوب لبنان وبنية تحتية أخرى لحزب الله في المنطقة. وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية". ووفق الجيش الإسرائيلي  اعترضت منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" معظم تلك الصواريخ.

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من جهتها،  أعلنت وزارة الصحة اللبنانية  اليوم الأحد مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة في جنوب لبنان. وأشارت إلى أن سائر الجرحى وعددهم خمسة وضعهم مستقر ويتماثلون للشفاء. 

وأمام تصاعد الوضع، قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد في إرشادات للسفر إن فرنسا دعت رعاياها إلى مغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. وجددت الوزارة تحذيراتها للمواطنين الفرنسيين من السفر إلى لبنان.

من جهتها، أصدرت الحكومة الكندية تحذيرا لمواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل نظرا لـ" للصراع العسكري الإقليمي الجاري والوضع الأمني غير القابل للتنبؤ". وعدلت وزارة الشؤون العالمية الكندية يوم السبت مستوى خطر السفر إلى إسرائيل إلى "تجنب جميع السفر". وقد نصحت سابقا بتجنب السفر غير الضروري إلى البلاد. وورد في التحذير أن "الوضع الأمني يمكن أن يتدهور أكثر دون سابق إنذار". وتأتي هذه التحذيرات في ظل مخاوف من اشتعال الصراع في الشرق الأوسط بعد الهجومين اللذين أسفرا عن قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماسإسماعيل هنية في طهران والقائد في حزب الله فؤاد شكر في بيروت قبل ايام.

رجال إنقاذ إسرائيليين بعد تعرض مواطنة لهم للطعن في حولون قرب تل أبيب
رجال إنقاذ إسرائيليين بعد تعرض مواطنة لهم للطعن في حولون قرب تل أبيب (الأحد الرابع من أغسطس 2024)صورة من: Ricardo Moraes/REUTERS

في سايق ذي صلة، قالت السلطات الإسرائيلية إن فلسطينيا طعن وقتل امرأة وأصاب ثلاثة أشخاص آخرين في وسط إسرائيل اليوم الأحد قبل أن تطلق الشرطة النار عليه. ووقع الهجوم خلال فترة الذروة الصباحية في مدينة حولون بالقرب من تل أبيب. وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن منفذ الهجوم طعن أشخاصا بالقرب من محطة للتزود بالوقود وحديقة.
وأضافت الهيئة أن امرأة تبلغ من العمر 66 عاما قُتلت وأُصيب اثنان آخران من كبار السن بجروح خطيرة ونقلا إلى المستشفى. كما أُصيب رجل أصغر سنا. وقالت الشرطة في بيان "توجد قوات كبيرة من الشرطة في مكان الواقعة وتجري عمليات بحث واسعة النطاق باستخدام طائرة هليكوبتر وموارد إضافية".

و.ب / ح.ز (أ.ف.ب / د.ب.أ رويترز)

 

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