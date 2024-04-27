حزب الله يقصف إسرائيل ويرد على مبادرات وقف إطلاق النار

قال بيان لحزب الله إنه استهدف إسرائيل "رداً" على قصف أسفر عن ثلاثة قتلى، بينهم مقاتلان من الحزب. كما أكد الحزب الموالي لإيران أن المبادرات حول قضية جنوب لبنان غير قابلة للحياة، إذا لم يكن أساسُها وقف إطلاق النار في غزّة.

أعلن حزب الله اللبناني الموالي لإيران السبت (27 نيسان/أبريل 2024) أنه استهدف موقعين عسكريين في شمال إسرائيل رداً على قصف طاول ليلاً "منازل مدنية" في جنوب لبنان وأسفر عن ثلاثة قتلى، بينهم مقاتلان من الحزب.

وقال الحزب في بيان: "رداً على اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصاً بلدتي كفركلا وكفرشوبا، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم السبت هجوماً مركباً بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 التابع للواء غولاني".

ويستمر تبادل القصف على الحدود اللبنانية بين الحزب والجيش الإسرائيلي "إسناداً" لحركة حماس منذ أن شنت هجومها الإرهابي على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وردت الدولة العبرية عليه بهجوم واسع النطاق على قطاع غزة المحاصر.

وفي بيانين منفصلين في وقت سابق السبت، أعلن حزب الله مقتل اثنين من مقاتليه يتحدران من بلدتي كفركلا والخيام في جنوب لبنان.

وكثف حزب الله استهدافه للمواقع العسكرية الإسرائيلية منذ تصاعد التوتر بين اسرائيل وايران إثر ضربة طاولت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/أبريل ونسبتها طهران إلى الدولة العبرية.

واليوم السبت، أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن المبادرات حول قضية جنوب لبنان غير قابلة للحياة إذا لم يكن أساسُها وقف إطلاق النار في غزَّة. وعن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشأن إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، قال قاسم إنَّه "بالحرب لا يمكن إعادة سكان الشمال، بل هذه الحرب ستُبعد عودتهم أكثر فأكثر وقد تنهي عودتهم نهائياً".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

خ.س/ه.د (أ ف ب، د ب أ)