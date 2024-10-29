حزب الله يعلن انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما خلفا لنصرالله

أعلن حزب الله اللبناني انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما للحزب الشيعي خلفا لحسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل. وكان قاسم قد عُين نائبا لأمين عام حزب الله في عام 1991 من قبل الأمين العام آنذاك عباس الموسوي.

قالت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الثلاثاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) إنها انتخبت نعيم قاسم أمينا عاما لها ليخلف حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في ضربة جوية بالضاحية الجنوبية لبيروت قبل نحو شهر. وأضافت الجماعة في بيان مكتوب "عملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامّا لحزب الله".

وكان قاسم (71 عاما) قد عُين نائبا لأمين عام حزب الله في عام 1991 من قبل الأمين العام آنذاك عباس الموسوي الذي قُتل في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية في العام التالي. وبقي قاسم في منصبه عندما أصبح نصر الله زعيما، وكان لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم حزب الله، حيث أجرت وسائل إعلام أجنبية مقابلات معه أثناء اندلاع الأعمال القتال عبر الحدود مع إسرائيل على مدار العام المنصرم.

وقُتل نصر اللهفي 27 سبتمبر/ أيلول، ولقي المصير نفسه هاشم صفي الدين، الذي كان يُعتبر الأوفر حظا لخلافته، في غارات إسرائيلية بعدها بأسبوع. ومنذ مقتل نصر الله، ألقى قاسم ثلاث خطابات تلفزيونية، أحدها في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول قال فيه إن الجماعة المسلحة تدعم الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ش/ ح.ز/م.س (رويترز، د ب أ)