حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بجنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الاثنين(التاسع من أيلول/سبتمبر 2019) عن اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها الحدود مع لبنان، حسبما أفاد تقرير إخباري. وذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله على موقعها الإلكتروني أن " المقاومة الاسلامية تصدت لطائرة اسرائيلية مسيرة بالأسلحة المناسبة وأسقطتها في خراج بلدة رامية الجنوبية، وأن الطائرة أصبحت بيد المقاومين".

من جانبها، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في تل ابيب الاثنين إن طائرة "مسيرة" صغيرة تابعة للجيش الإسرائيلي "سقطت فوق الأراضي اللبنانية مساء الأحد خلال نشاط روتيني في شمالي إسرائيل". وأضافت المتحدثة "أنه لا قلق بشأن تسرب معلومات مهمة".

وزاد التوتر في المنطقة الشهر الماضي عندما قال حزب الله أن طائرتين إسرائيليتين مسيرتين سقطتا فوق الضواحي الجنوبية لبيروت. وحذر زعيم حزب الله حسن نصر الله الأسبوع الماضي من أنه سيتم التصدي للطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تنتهك المجال الجوي للبنان.

يذكر أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد توترا متصاعدا منذ مطلع الشهر الجاري عندما أطلق حزب الله النار على آلية إسرائيلية في المنطقة الحدودية وذلك انتقاما لمقتل عنصرين من عناصر حزب الله في سوريا نتيجة قصف إسرائيلي.

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وقال الجيش الإسرائيلي إنّ الحزب أطلق على قاعدة عسكرية إسرائيلية ثلاثة صواريخ مضادّة للدبّابات، فردّ الجيش بإطلاق نحو مئة قذيفة على أطراف قرى لبنانية حدودية. ونفت إسرائيل مقتل أو إصابة أي عنصر من قواتها في الهجوم، على عكس ما أعلن حزب الله الذي أفاد عن سقوط قتلى وجرحى في الهجوم.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)