 حزب الله.. كيف سيتأثر مالياً وسياسياً بحظر أنشطته في ألمانيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.04.2020

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سياسة واقتصاد

حزب الله.. كيف سيتأثر مالياً وسياسياً بحظر أنشطته في ألمانيا؟

بعد حظر جناحه العسكري في وقت سابق، قرّرت ألمانيا وضع حزب الله بالكامل في قائمة الإرهاب إسوة بالولايات المتحدة ودول عربية. ما تأثير القرار على الحزب داخل لبنان وخارجه؟ وما مدى تأثيره على علاقات ألمانيا مع لبنان وإيران؟

هل يواجه حسن نصر الله بعد حظر حزبه في ألمانيا ورطة جديدة في في ظل الأزمة الصعبة التي يعيشها لبنان؟

هل يعني حظر حزب الله في ألمانيا ورطة جديدة لحسن نصر الله، خاصة في ظل الأزمة الصعبة التي يعيشها لبنان؟

استيقظ أعضاء حزب الله اللبناني على خبر تصنيف هذه الجماعة "منظمة إرهابية" في ألمانيا وبالتالي حظر كل أنشطته فوق التراب الألماني، وهو قرار كان متوقعاً، إذ تتخذ هذه المنظمة الموالية لإيران مواقف جد راديكالية في صراعها مع إسرائيل و"تدعو علنا ًلتدميرها بعنف" كما صرّح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، وقد سبق للبرلمان الألماني أن أقر نهاية 2019 مذكرة تدعو الحكومة الفيدرالية إلى حظر نشاط هذا الحزب، وهي المذكرة التي وافقت عليها أحزاب الائتلاف.

مختارات

صنفت ألمانيا حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية" وحظرت أنشطته، وشنت حملة أمنية في عدد من المدن ضد أنشطة الحزب ومنظمات ومساجد يعتقد أن لها صلات بالحزب. وإسرائيل تعتبر القرار "خطوة مهمة" في "الكفاح العالمي ضد الإرهاب". (30.04.2020)

ذكر تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية الشهيرة أن تحقيقات شرطة مدينة إيسن كشفت عن عملية غسيل أموال محتلمة لصالح حزب الله اللبناني. التوقعات تشير إلى غسل أموال بعشرات ملايين اليورو من تجارة المخدرات. (30.04.2016)

زعيم حزب الله نصرالله هدد اسرائيل بشن هجمات، في وقت عزز فيه الحزب ترسانته الحربية وغيرت إسرائيل استراتيجيتها تجاهه. وقبل أسبوعين من انتخابات الكنيست يزداد خطر الحرب بين الطرفين اللذين يتبادلان الضربات وكسر الخطوط الحمر. (06.09.2019)

ويمثل القرار الألماني ضربة جديدة للحزب المرتبط بإيران، بعد الحراك السياسي الواسع الذي انتفض على الطبقة السياسية في لبنان ومنها حزب الله، خاصة مع الاتهامات المتواصلة لهذا التنظيم العسكري-السياسي بالسيطرة على القرار السياسي لعدد من الحكومات اللبنانية في العقود الماضية.

وفي هذا الصدد، تقول مهى يحيى، مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط، في مقال لها، إن "تمسك حزب الله بالوضع القائم (الوضع السياسي في لبنان) أفضى إلى تشويه الصورة التي يُحبّذ الظهور بها كمدافع عن الفقراء والمظلومين"، متابعة أن "مكانته كمدافع عن حقوق الشيعة في لبنان قُوّضت"، وأن "الشيعة يعتبرون أن حزب الله حزء من المنظومة الحاكمة التي ساهمت في الأوضاع المتردية".

إلّا أن الصحفي والباحث اللبناني، أمين قمورية، يرى أن "حزب الله هو القوة الأبرز على الساحة اللبنانية حاليا، وهو من يدير الحكومة الحالية". وعكس بقية القوى الأخرى، فالحزب "هو أكثر القوى السياسية ارتياحا على وضعها" وفق حديث الضيف لـDW عربية، بيدَ أن الضيف يستدرك القول إن حزب الله كغيره من القوى السياسية، تأثر بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ الحراك الشعبي، والتي فاقمتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

مقر جمعية الإرشاد في برلين المقربة من حزب الله اللبناني

قوات الشرطة الألمانية أثناء مداهمة مقر جمعية الإرشاد في برلين بعد تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية من قبل الحكومة الألمانية

تأثير على مالية الحزب؟

تنظر الكثير من الجماعات الدينية والسياسية إلى ألمانيا كميدان للنشاط الاقتصادي الذي يدرّ عليها أرباحاً كبيرة، ومنها حزب الله. وقد سبق للنائب البرلماني من الحزب المسيحي الديمقراطي، ماريان فينت، أن تحدث عن أن ألمانيا تُعد بالنسبة لحزب الله "مكانا ًيجمع فيه المال"، متحدثاً لصحيفة محلية عن أن الحزب يموّل نفسه داخل ألمانيا بـ"الجريمة وتجارة السيارات وغسيل الأموال".

غير أن حزب الله يملك مصادر أخرى للتمويل، وليست السوق الألمانية بالنسبة له سوى إحدى المصادر، كما أنه لن يغامر بالاعتماد على تمويل قادم من دولة غربية تملك علاقات قوية مع إسرائيل. يؤكد قمورية هذا الكلام، بالقول إن الحزب يدرك منذ مدة أنه ملاحق، لذلك يعمل تحت إطار جمعيات وتنظيمات لا تحمل بالضرورة اسمه أو تعلن ارتباطها به.

كما يتوفر الحزب على مصادر تمويل متعددة منها هو ما غير مكشوف، يتابع قمورية، فضلاً عن أن مصدر تمويله الرئيسي يأتي من الحكومة الإيرانية ومن المموّلين الشيعة الكبار عبر العالم كرجال الأعمال، يوضح المتحدث، مشيراً إلى أن القرار الألماني لن يكون له تأثير مادي على الحزب، سواء على موازنته، أو امتداده العسكري.

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ما الذي يفعله حزب الله في ألمانيا؟

تأثير سياسي داخل لبنان وخارجه

من الناحية السياسية، يبقى تصنيف حزب الله في خانة الإرهاب من لدن ألمانيا أمراً سلبياً للعلاقات الألمانية-اللبنانية، ما دام الحزب هو القوة السياسية في لبنان، وهو ما لمح إليه حزب اليسار الألماني، عندما رفض التصويت في البرلمان لصالح مقترح حظر أنشطة حزب الله، بدعوى أن هذا الإجراء "قد يُعقد العلاقات مع لبنان" حسب ما نقلته عدة وسائل إعلام. وترى ألمانيا في لبنان بلدا محوريا لاحتواء اللاجئين السوريين، وقد قدمت له ما يزيد عن 1.4 مليون يورو منذ عام 2012 حسب أرقام الخارجية الألمانية.

ويقول قمورية إنه يمكن استخدام القرار الألماني الجديد للضغط على تنظيمات لبنانية أخرى بدعوى أن لها علاقات مع حزب الله. لكن في الناحية الأخرى، سبق لدول أوروبية أن حظرت أنشطة حزب الله وعادت علاقاتها لتتحسن مع لبنان، ما يجعل من تأثير القرار معنوياً على لبنان أكثر منه سياسي، خاصة أن العلاقة الألمانية مع حزب الله مختلفة نوعا ماً عن الدول الغربية الأخرى، يقول قمورية، موضحاً أن برلين أدارت سابقاً مفاوضات غير مباشرة بين حزب الله وإسرائيل.

وخارج لبنان، يملك حزب الله أدوارا عسكرية كبيرة في سوريا، فميليشياته تحارب إلى جنب قوات النظام، وهو أمر لا تخفيه قيادة الحزب، إذ سبق لأمينه العام، حسن نصرالله أن توعد عام 2016  بوجود أكبر لقوات الحزب في سوريا وإرسال عدد أكبر من القادة بعد مقتل القيادي بالحزب مصطفى بدر الدين قرب دمشق. كما يتوفر الحزب على مليشيات في العراق، رغمأ ننصر الله سبق أن صرّح أن وجود حزبه في العراق لايزال متواضعا. وبالتالي، من شأن الإجراء الألماني، أن يؤثر، ولو بشكل محدود، على استراتيجية الحزب خارج لبنان.

يملك حزب الله أذرعا أخطبوطية في أكثر من دولة بالشرق الأوسط، ما يجعله أحد أكثر التنظيمات المسلحة نفوذا

في سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط يملك حزب الله أذرعا أخطبوطية، ما يجعله أحد أكثر التنظيمات المسلحة نفوذا في المنطقة

إلّا أن هناك تأثيراً آخر خارج لبنان، لا يعني بالضرورة حزب الله. ويخصّ العلاقة بين ألمانيا وإيران، فبرلين تتبنى اللهجة المخففة بين بلدان الغرب الكبرى في التعامل مع إيران، وكانت برلين داعما رئيسيا للاتفاق النووي لعام 2015، وكذلك لخلق حلول سلمية لأيّ أزمة للغرب مع طهران، وهوما انعكس على العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. لكن مع وصف حزب الله بالتنظيم الإرهابي، قد تتغير المعادلة وتنضم برلين في نظر طهران إلى حلف غير معلن يحاربها.

ويقلّل قمورية من تأثير الإجراء الألماني الجديد على العلاقات الألمانية-الإيرانية، فرغم أن "التضييق على حزب الله هو تضييق بشكل غير مباشر على إيران، إلّا طهران براغماتية جدا وتفكر ملياً قبل اتخاذ أيّ خطوة". ويوضح الضيف أن ألمانيا بالنسبة لإيران طرف مهم للغاية على الجانبين السياسي والاقتصادي، لذلك لن تعمل على استعداء علاقتهما.

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Libanon Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2019: أسوأ اضطرابات منذ انتهاء الحرب الأهلية

    أدخلت المظاهرات ضد النخبة الحاكمة في لبنان البلاد في اضطرابات سياسية تزامنا مع أزمة اقتصادية حادة وأثارها الغضب المتصاعد من "ساسة طائفيين" يهيمنون على الحكومة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. والاضطرابات الحالية التي تمثل إحدى أسوأ فترات القلاقل منذ انتهاء الحرب.

  • Rafiq Hariri Plakat Libanon (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2005: مقتل رفيق الحريري ودخول حزب الله الحكومة

    قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إثر انفجار قنبلة ضخمة لدى مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى لمقتل 21 آخرين. وتلى ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة وضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان. ونظم حلفاء دمشق الشيعة في لبنان سلسلة من التجمعات الحاشدة دعما لسوريا. وحصل حزب الله على تمثيل في الحكومة لأول مرة.

  • AP Images Best of the Decade Krieg Israel Libanon (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2006: حزب الله يتسبب في حرب مع إسرائيل

    في يوليو/ تموز خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل آخرين وهو ما أدى لنشوب حرب استمرت خمسة أسابيع وقُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا. وتصاعد التوتر إزاء ترسانة حزب الله القوية بعد الحرب. وفي نوفمبر تشرين الثاني، انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة المدعومة من الغرب والتي كان يقودها رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة.

  • Libanesische Armee überfordert (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط

    واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة استمر لنحو عام كامل. وكانت مطالبهم المعلنة هي الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة. وفي مايو بدأت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتشددين من السنة ينتمون لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان، مما أرغم آلافا من اللاجئين الفلسطينيين على الفرار منه. وسيطرت قوات لبنانية سيطرة كاملة على المخيم في سبتمبر.

  • Hassan Nasrallah und Saad Hariri (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2011: سقوط حكومة سعد الحريري

    أُطيح بحكومة سعد الحريري الأولى في يناير إثر انسحاب حزب الله وحلفائه منها بسبب خلاف بشأن المحكمة الخاصة بلبنان والتي تدعمها الأمم المتحدة. وجهت المحكمة لاحقا اتهامات إلى أربعة من قياديي حزب الله فيما يتعلق بمقتل رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور له في اغتيال رفيق الحريري. (الصورة تعود لعام 2009)

  • IS Abzug aus dem Libanon Vormarsch der Hisbollah Kämpfer aus Syrien (picture-alliance/AP Photo/Syrian Central Military Media)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد في إخماد الثورة

    انتشر مقاتلو حزب الله داخل سوريا سرا في بادئ الأمر لدعم القوات الحكومية السورية في مواجهة انتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد. ولعب الحزب ولايزال يلعب دورا كبيرا في قمع هذه الانتفاضة.

  • Libanon Müllwirtschaft in Beirut (Alice Kohn)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2015 "طلعت ريحتكم"

    اندلعت أزمة بسبب القمامة حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفي في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.

  • König Salmans Treffen mit Saad al-Hariri (Reuters)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2017: سعد الحريري في قبضة العربية السعودية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تدهورت بشدة علاقة سعد الحريري مع السعودية التي أغضبها اتساع نفوذ حزب الله في لبنان. وصار معلوما على نطاق واسع أن الرياض أجبرت الحريري حينئذ على الاستقالة واحتجزته داخل المملكة. ونفت السعودية كما نفى الحريري حدوث ذلك، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد احتجاز الحريري في السعودية.

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة

    ومع ركود النمو الاقتصادي وتدفقات رؤوس الأموال واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية. وخرج الآلاف في احتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد بعد فشلهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي 18 أكتوبر تراجعت الحكومة عن بعض مقترحاتها لحل الأزمة، لكن الاحتجاجات استمرت. وفي 29 أكتوبر قدم الحريري استقالته رغم معارضة حزب الله.


 

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