حزب الشعب المحافظ يفوز في انتخابات إسبانيا دون تحقيق أغلبية مطلقة

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الانتخابات التشريعية المبكرة في أسبانيا انتهت بلا غالبية كافية تتيح للاشتراكيين أو المحافظين تشكيل حكومة بمفردهم. غير أن فرص اليمين أفضل في تشكيل حكومة تزيح اليسار من الحكم.
انتخابات برلمانية مصيرية في إسبانيا، قد يخسر فيها اليسار ويعود اليمين المتطرف فيها إلى السلطة بعد أكثر من 50 عاما على نهاية ديكتاتورية فرانكو. استطلاعات الرأي ترجح خسارة الاشتراكي سانشيز، لكن اليمين لم يحسم أمرة بعد.
تشير النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسبانية إلى فوز اليمين المحافظ وهزيمة الاشتراكيين. ومن المحتمل أن يشارك اليمين المتطرف في ائتلاف حكومي مع المحافظين، لكن تشكيل الحكومة لن يكون سهلا وربما تعاد الانتخابات.
فاز حزب "البديل" اليميني الشعبوي في ألمانيا بأول منصب قيادي على مستوى البلديات في ولاية تورنغن شرقي البلاد. هل يعني ذلك تحول أوروبا إلى اليمين بعد نجاحات الأخير حتى في بلد مثل إسبانيا؟
تتولى إسبانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بداية يوليو/ تموز وتشهد انتخابات تشريعية في نهاية الشهر وربما رحيل الحكومة الاشتراكية الحالية ومجيء حكومة جديدة. فهل سيؤثر ذلك على رئاستها والقضايا المدرجة على جدول أعمالها؟
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