 حزب الشعب المحافظ يفوز في انتخابات إسبانيا دون تحقيق أغلبية مطلقة | DW الأخبار | DW | 24.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

حزب الشعب المحافظ يفوز في انتخابات إسبانيا دون تحقيق أغلبية مطلقة

الانتخابات التشريعية المبكرة في أسبانيا انتهت بلا غالبية كافية تتيح للاشتراكيين أو المحافظين تشكيل حكومة بمفردهم. غير أن فرص اليمين أفضل في تشكيل حكومة تزيح اليسار من الحكم.

المزيد من المركز الإعلامي

مسائيةDW : الانتخابات في إسبانيا..ما انعكاساتها على المغرب و الجزائر؟

مسائيةDW : الانتخابات في إسبانيا..ما انعكاساتها على المغرب و الجزائر؟ 21.07.2023

إيطاليا تنتخب برلمانا جديدا وسط توقعات بفوز يمين الوسط بزعامة جورجيا ميلوني زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليمني المتطرف

هل ينجح اليمين المتطرف في إيطاليا؟ 25.09.2022

مسائيةDW : فرنسا.. ماذا بعد فقدان ماكرون الأغلبية المطلقة بالبرلمان؟

مسائيةDW : فرنسا.. ماذا بعد فقدان ماكرون الأغلبية المطلقة بالبرلمان؟ 20.06.2022

French President Emmanuel Macron greets Czech Prime Minister Petr Fiala prior to a meeting at the Elysee Presidential Palace in Paris, France, on June 7, 2022. Photo by Eliot Blondet / ABACAPRESS.COM

فرنسا بعد الانتخابات: كيف ستتشكّل الأغلبية وأي انعكاس للنتائج؟ 21.06.2022

المزيد DW الأخبار

المدنيون في السودان يواصلون النزوح هربا من المعارك بين الجيش وقوات الدعم وتفاقم الأوضاع هناك.

السودان: اتساع نطاق الحرب بين الجيش وقوات الدعم يزيد معاناة المدنيين 24.07.2023

بسبب النيران التي اجتاحت المنازل والمنتجعات أجلت السلطات اليونانية الالاف من جزيرة رودس السياحية

هروب جماعي من جزيرة رودوس اليونانية بسبب استمرار الحرائق 24.07.2023

الجيش الروسي يشهد خسائر في صفوف قادته وانتقادات كبيرة للجيش ولوزير الدفاع بسبب الإخفاقات المتكررة.

الجيش الروسي يخسر قادته بمعدلات كبيرة وانتقادات لقادة الجيش 24.07.2023

احتجاجات مستمرة في إسرائيل ضد التعديلات القضائية المزمعة ومخاوف من تأثر الديمقراطية في البلاد.

احتجاجات مستمرة في إسرائيل ضد التعديلات القضائية قبل تصويت الكنيست 23.07.2023

اقرأ أيضا

July 20, 2023, Madrid, Spain: Alberto NÃºÃ±ez Feijoo, leader of the Popular Party (PP) and candidate for the presidency of Spain delivers a speech during the closing political act of the Popular Party (PP) in Madrid for the general elections in Spain. The general elections for the presidency of Spain will take place on July 23, 2023. (Credit Image: © Luis Soto/SOPA Images via ZUMA Press Wire +++ The Secretary General of the PSOE and President of the Government and candidate for re-election, Pedro SÃ¡nchez, participates in a campaign rally for the 23J, at the Gustavo Freire Auditorium, on July 20, 2023, in Lugo, Galicia, Spain. This is one of the last electoral rallies of the socialist party that are part of the electoral campaign that is taking the President of the Government and leader of the party to visit several Spanish cities in the run-up to the general elections on July 23rd. Photo by Carlos Castro/Europa Press/ABACAPRESS.COM

إسبانيا .. اليمين المتطرف قد يدخل حكومة رابع اقتصاد أوروبي! 23.07.2023

انتخابات برلمانية مصيرية في إسبانيا، قد يخسر فيها اليسار ويعود اليمين المتطرف فيها إلى السلطة بعد أكثر من 50 عاما على نهاية ديكتاتورية فرانكو. استطلاعات الرأي ترجح خسارة الاشتراكي سانشيز، لكن اليمين لم يحسم أمرة بعد.

Popular Party leader and candidate Alberto Nunez Feijoo applauds after voting in Madrid, Spain, Sunday July 23, 2023. Voters in Spain go to the polls Sunday in an election that could make the country the latest European Union member swing to the populist right, a shift that would represent a major upheaval after five years under a left-wing government.(AP Photo/Manu Fernandez)

نتائج أولية.. فوز المحافظين وهزيمة الاشتراكيين في انتخابات إسبانيا 23.07.2023

تشير النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسبانية إلى فوز اليمين المحافظ وهزيمة الاشتراكيين. ومن المحتمل أن يشارك اليمين المتطرف في ائتلاف حكومي مع المحافظين، لكن تشكيل الحكومة لن يكون سهلا وربما تعاد الانتخابات.

Die ersten Wähler geben im Wahllokal im Sonneberger Rathaus für die Stichwahl des Landrats im Landkreis Sonneberg ihre Stimme ab. Der AfD-Landtagsabgeordnete Robert Sesselmann tritt in der Stichwahl gegen Jürgen Köpper (CDU) an.

صعود اليمين الشعبوي في ألمانيا.. هل تتحول أوروبا إلى اليمين؟ 30.06.2023

فاز حزب "البديل" اليميني الشعبوي في ألمانيا بأول منصب قيادي على مستوى البلديات في ولاية تورنغن شرقي البلاد. هل يعني ذلك تحول أوروبا إلى اليمين بعد نجاحات الأخير حتى في بلد مثل إسبانيا؟

Ursula von der Leyen (l), Präsidentin der Europäischen Kommission, und Pedro Sanchez, Ministerpräsident von Spanien, kommen nach ihrem Treffen im Moncloa-Palast zur Pressekonferenz. Russlands Krieg gegen die Ukraine wird nach Einschätzung von EU-Kommissionschefin von der Leyen mehrere Millionen Flüchtlingen zur Folge haben. Zudem müsse die EU unabhängiger von Gas, Öl und Kohle aus Russland werden. Auch der spanische Ministerpräsident Sanchez sagte, «dass im Energiebereich dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen». «Gemeinsam haben wir heute einige Vorschläge aus Spanien geprüft, um dieser Spirale steigender Energiepreise ein Ende zu setzen.» +++ dpa-Bildfunk +++

انتخابات تشريعية.. هل تعرقل جدول أعمال رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي؟ 30.06.2023

تتولى إسبانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بداية يوليو/ تموز وتشهد انتخابات تشريعية في نهاية الشهر وربما رحيل الحكومة الاشتراكية الحالية ومجيء حكومة جديدة. فهل سيؤثر ذلك على رئاستها والقضايا المدرجة على جدول أعمالها؟