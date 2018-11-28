 حزب الخضر يطالب بالاعتراف رسميا بالطوائف المسلمة في ألمانيا | أخبار | DW | 28.11.2018

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أخبار

حزب الخضر يطالب بالاعتراف رسميا بالطوائف المسلمة في ألمانيا

للمرة الرابعة يعقد "مؤتمر الإسلام" في ألمانيا، بمشاركة علماء ليبراليين وجه بعضهم انتقادات للاتحاد الإسلامية المحافظة التي اقتصر حضور المؤتمر عليها في السابق. بينما طالب حزب الخضر بالاعتراف الرسمي بالإسلام في ألمانيا.

Köln Ramadan Junge beim Gebet in türkischer Moschee (picture-alliance/dpa/O. Berg)

للمرة الرابعة يعقد "مؤتمر الإسلام" في ألمانيا، برئاسة وزير الداخلية هورست زيهوفر وبحضور اتحادات إسلامية محافظة وليبرالية. واستبق حزب الخضر افتتاح المؤتمر اليوم الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) للمطالبة بالاعتراف بالإسلام رسميا عبرالاعتراف بالطوائف المسلمة كطوائف دينية رسمية. وهذا سيسمح على سبيل المثال لهذه الطوائف بالحصول على أيام عطل دينية رسمية بالنسبة للمدارس وأماكن العمل إلى غير ذلك.

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أوضحت ناشرة المجلة النسائية "الغزالة" أن المسلمين في ألمانيا يتحاورون اليوم بطريقة أكثر تحررا حول دينهم. وهذا يضع علامات استفهام على علاقة السلطة الذكورية. (28.11.2018)

قبيل مؤتمر الإسلام في ألمانيا الذي تشرف عليه وزارة الداخلية الاتحادية، طالب الوزير زيهوفر الجالية المسلمة بوقف تأثير الخارج عليها، فيما وعدهم بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم في قضايا الاندماج وإعداد الأئمة. (27.11.2018)

وطالبت غورينغ-إكارت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض، ببداية جديدة لهذا المنتدى، مشددة على وجود "حاجة أيضا إلى تقديم مقترحات محددة للاعتراف بالطوائف الإسلامية". وفي إشارة إلى الاتحاد الإسلامي-التركي للشؤون الدينية في ألمانيا "ديتيب"، ذكرت غورينغ-إكارت في المقابل أنه لا ينبغي أن يكون هناك اعتراف باتحادات "لا تقبل المبادئ الدستورية الأساسية لمجتمعنا، لأنها تتجسس على سبيل المثال على أعضائها، وهي من الناحية الفعلية الذراع الطولى لنظام أردوغان". 

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"مبادرة الإسلام العلماني" بألمانياـ تيار ليبرالي بمفهوم جديد للإسلام

غير أن  رئيسة الكتلة البرلمانية للخضر وضمن تصريحاتها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) شككت في مستوى نتائج  المؤتمر، معربة عن وجود "مخاوف من الاضطرار إلى استهلاك الكثير من وقت المناقشات في سبيل تهدئة الأجواء المتوترة". وذلك في إشارة إلى طبيعة المشاركين الذين يتبنون مواقف متابينة حول تصوراتهم عن الإسلام بألمانيا. 

يذكر أن وزير الداخلية هورست زيهوفر، خالف هذه المرة نهج سلفه توماس دي ميزير الذي كان يستغل هذا المنتدى لإقامة حوار بين مسؤولي الدولة والاتحادات الإسلامية المحافظة. فقد دعا زيهوفر في هذا المؤتمر بجانب الاتحادات الإسلامية المحافظة رجال دين وعلماء ليبراليين، وجه بعضهم في الماضي انتقادات حادة لهذه الاتحادات بسبب فهمها المحافظ للإسلام.

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الإسلام في ألمانيا: مذاهب متعددة ونظرة متباينة لمستقبله

يذكر أن "مؤتمر الإسلام" في ألمانيا أعلن عن انعقاده لأول مرة في عام 2006، وهو المنتدى الحواري الرئيسي للحكومة الألمانية مع المسلمين في ألمانيا، ويلتقي من خلاله المسلمون الألمان مع ممثلين للحكومة والولايات والبلديات الألمانية.

وكان يدور النقاش خلال المؤتمرات التي انعقدت في الأعوام الماضية حول قضايا تتعلق على سبيل المثال بتدريس الدين الإسلامي في المدارس والدعم الروحي لمن يعانون من أزمات.

ص.ش/و.ب (د ب أ)

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    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحيي طالبة محجبة خلال زيارتها لمدرسة في برلين. الكاتبة: سهام أشطو

    الكاتب: سهام اشطو


مختارات

المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

يعيش عدد كبير من المسلمات المحجبات في ألمانيا، ورغم أن القوانين الألمانية تكفل لهن حقوقهن إلا أنهن قد يحرمن من بعضها بسبب تشدد بعض العقليات، خاصة بالنظر للصور الخاطئة التي ينشرها المتطرفون الإسلاميون عن الدين الإسلامي. (18.09.2014)  

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