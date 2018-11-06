حزب الخضر يطالب الدول الأوروبية بالتعاون لإصلاح نظام اللجوء

قالت رئيسة حزب الخضر أنالينا بيربوك اليوم الجمعة (9 تشرين ثان/ نوفمبر 2018) خلال المؤتمر الاتحادي العام للحزب بمناسبة التحضير لانتخابات البرلمان الأوروبي في لايبسيغ: "من يقول إن الإنسانية وسياسة اللجوء المنظمة لا يلتقيان، حيث لا تشارك كل الدول فيها، فهو لا يعرف أوروبا جيدا في الواقع".

وأضافت بيربوك قائلة إن خطوات التكامل السابقة في داخل الاتحاد مثل عملة اليورو ومنظومة دول شينغن، لم توجد إلا بعد أن خطى البعض إلى الأمام، فالأمر يحتاج إلى طرق مشروعة للجوء وتسجيل اللاجئين على الحدود الأوروبية، وتوزيع عادل للأعداد على الدول الأوروبية.

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وأوضحت بيربوك أنه بسبب عدم مشاركة جميع الدول في أوروبا في هذا العمل، فمن المهم أن تشجع البلديات تلك الجهود حين تستقبل اللاجئين. وقالت بيربوك: "هناك الكثير من البلديات لا توجه عملها وفقا لما تقوله حكوماتها الوطنية"، مضيفة أن الوقت قد حان للتعرف من جديد على آراء السكان ومقدراتهم ضمن النقاش حول اللجوء، "فالسم الذي يكمن في حوار اللجوء، هو تحول البشر إلى كتلة جماعية عند النظر إلى الأشياء".

ويضع حزب الخضر خلال يومين قائمة مرشحيه خلال انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجري بعد ستة أشهر تقريبا، كما يصدر الحزب برنامجه لتلك الانتخابات خلال يومين أيضا.

ي.ب/ هـ د (د ب أ)