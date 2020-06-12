حزب الخضر يبدأ بإجراءات فصل عمدة توبنغن بسبب العنصرية

وافق أعضاء حزب الخضر الألماني في ولاية بادن-فوتمبرغ على إقصاء عمدة مدينة توبنغن، بوريس بالمر، من عضوية الحزب. وجاءت نتائج التصويت في المؤتمر العام الإقليمي للحزب في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد بواقع 161 صوتاً لصالح إقصاء بالمر، مقابل 44 صوتاً معارضاً و8 امتنعوا عن التصويت. يأتي ذلك عقاب عبارات عنصرية لبالمر على حسابه في "فيسبوك" تجاه دينيس أوغو، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم السابق.

وقال رئيس حزب الخضر في الولاية، أوليفر هيلدبراند: "لقد حان الوقت لذلك. فقد فاض الكيل". وكان هيلدبراند قبلها قد صرح بأن تعليقات بالمر حول أوغو "عنصرية ومثيرة للاشمئزاز".

ويتعلق الموضوع بترديد عمدة توبنغن أثناء نقاش على "فيسبوك" أمس الجمعة لوصف عنصري للسود باللغة الألمانية، والذي قال إن أوغو استخدمه، مضيفاً أن أوغو "عنصري سيء"، ما أثار ردود فعل واسعة في صفوف مستخدمي "فيسبوك" الألمان، امتد إلى خارج المنصة.

وفي معرض دفاعه عما قاله، أوضح بوريس بالمر قبيل بدء التصويت على إقصائه في الحزب أن الاتهامات الموجهة له "سخيفة ولا أساس لها "، مشيراً إلى أن عملية إقصائه لا تعدو كونها "محاولة لإسكات الأصوات المختلفة".

وكان بالمر قد اقترب للغاية من إقصائه من الحزب في مايو/ أيار عام 2020، وذلك بعد تفوهه بعدد من التصريحات المثيرة للجدل، وتحديداً فيما يتعلق بالتعامل مع مرضى فيروس كورونا، إذ قال وقتها في مقابلة صحفية: "نحن ننقذ في ألمانيا أشخاصاً ربما سيموتون دون أي تدخل بعد ستة شهور من الآن".

من جهتها، قالت مرشحة حزب الخضر لمنصب المستشارة، آنا لينا بيربوك، السبت (الثامن من مايو/ أيار 2021): "تصريحات بوريس بالمر عنصرية ومثيرة للاشمئزاز. تعليله لها فيما بعد بأنها تهكمية لا يلغيها من الوجود. هذا يندرج في سياق استفزازات جديدة لا تخدم سوى إيذاء الناس وإقصائهم".

كما اتهمت نائبة رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) وعضوة حزب الخضر، كلاوديا روت، بالمر بتجاوز الحدود الأخلاقية. وأوضحت روت لوكالة الأنباء الألمانية بأن تصريحات بالمر عن دينيس أوغو "ليست تهكمية، بل عنصرية وتحطّ من قدر البشر".

وتابعت روت بالقول: "في البداية تأتي الكلمة، ثم الفعل. الهجوم على الإنسانية يبدأ بالهجوم على الإنسان. لقد تجاوز بالمر الحدود الأخلاقية. هذا مثير للاشمئزاز ولا يمثل بكل تأكيد قيم الخضر".

ي.أ/ خ.س (د ب أ)