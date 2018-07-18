حزب الخضر منفتح على إعادة اللاجئين المرفوضين للدول المغاربية

طالب حزب الخضر الحكومة الألمانية بمزيد من التعاون مع دول شمال أفريقيا على نحو أكبر وتقديم امتيازات لها، حال إبرام هذه الدول اتفاقيات لاسترداد طالبي اللاجئين المرفوضة طلباتهم في ألمانيا.

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب كاترين غورينغ- إيكارت في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" تنشرها في عددها غدا الأحد: "إذا كنا نريد وضع الأفراد الذين ليس لهم حق في اللجوء أو الحماية أو فرص للبقاء هنا داخل مراكز تجميع للاجئين وينبغي ترحيلهم في شمال أفريقيا، يتعين إجراء مفاوضات مع المغرب لإعادتهم... من الواضح أن الحكومة المغربية تطلب مقابلا أمام عودتهم، مثل إلغاء تأشيرات الدخول لرجال الأعمال وتوفير فرص للدراسة لطلابها. فأين المشكلة إذا؟ هذه المطالب ليست مبالغا فيها ولا تنطوي على مخاطر إطلاقا".

وذكرت غورينغ- إيكارت أن ما يزعجها هو التحدث باستمرار عن دول المنشأ الآمنة، والتي ترى أنها لا تخرج عن كونها "مسألة رمزية" يحتاج إليها التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، لإثبات الصرامة في أزمة اللجوء.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم يسعى إلى تصنيف المغرب والجزائر وتونس على أنها دول منشأ آمنة، وذلك بغرض إسراع البت في طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول. لكن الائتلاف الحاكم الذي يضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يحظى بالدعم الكافي في مجلس الولايات ـ بوندسرات ـ بسبب معارضة حزب الخضر على وجه الخصوص.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)