 حزب البديل من أجل ألمانيا ـ هل يفقد شعبيته بتغير اهتمامات الناخب؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.05.2022

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سياسة واقتصاد

حزب البديل من أجل ألمانيا ـ هل يفقد شعبيته بتغير اهتمامات الناخب؟

بعد أن كان "حزب البديل من أجل ألمانيا" قد صعد سريعا في السنوات الماضية، اعتمادا على تبني قضايا مثارة في أوساط الراي العام ومنها قضية الهجرة، بدأت شعبيته في الانحدار مع تغير المزاج الشعبي. فهل هي بداية النهاية للحزب؟

رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا تينو شروبالا

شهد حزب البديل من أجل ألمانيا ورئيسه تينو شروبالا أيامًا أفضل من الحالية

 

في الانتخابات المحلية الثلاثة الأخيرة التي جرت في عام 2022، تمكن " حزب البديل من أجل ألمانيا "(AfD)  من الوصول إلى برلمانات ولايتين ولكن بنسبة ضئيلة، وخرج من برلمان ولاية أخرى.

ففي  ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا الأكثر سكانا، صوت 5.4 في المائة فقط للحزب، وأكثر بقيل زارلاند (5.7). وفي ولاية شليسفيغ ـ هولشتاين، فشل الحزب في دخول البرلمان بعد حصوله على نسبة 4.4 في المائة، وهي أقل من 5 بالمائة المطلوبة لدخول البرلمان.

انحدار في شعبية الحزب؟

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها الحزب البديل من برلمان الولاية بعد أن كان قد نجح في الانتخابات في جميع الولايات الفيدرالية الستة عشر بسرعة فائقة منذ تأسيسه في عام 2013. في الانتخابات العامة لعام 2017، تقدم حتى أصبح أقوى حزب معارض بنسبة 12.6 في المائة على المستوى الاتحادي. ومع ذلك، قد يكون من السابق لأوانه تصنيف الحزب على أنه نموذج انتهى تدريجيا بسبب اتجاهه الحالي نحو الانخفاض في الشعبية.

مختارات

هذا ما يتوقعه أستاذ العلوم السياسية مانيس فايسكيرشر من جامعة أوسلو في حديث مع DW. على الرغم من أن الاهتمام العام المتناقص لقضية الهجرة، وهو اتجاه غير مناسب لحزب البديل، إلا أنه تمكن من العودة بسهولة في الانتخابات الفيدرالية لعام 2021. في الواقع، كانت النتيجة 10.3 في المائة على المستوى الاتحادي، قريبة لنتيجة انتخابات عام 2017، وتجاوزت حاجز العشر بالمائة.

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مسائيةDW : هل تتراجع شعبية حزب "البديل" الشعبوي في ألمانيا؟

ويعتقد فايسكيرشر أن عكس الاتجاه تصاعديا ممكن في أي وقت، فيمكن لقضية جديدة تظهر أن تعزز شعبية الحزب من أجل مرة أخرى على المدى المتوسط​، على سبيل المثال، تغير في الرأي العام حول لاجئي الحرب من أوكرانيا أو المشاكل الاقتصادية الدائمة. لكن في الوقت الحالي، فإن الحزب مشغول بشكل أساسي بنفسه.

التوزيع الجغرافي لشعبية الحزب

قال رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا تينو تشروبالا إنه "لم يكن راضيا" عن نتيجة انتخابات ولاية شمال الراين - ويستفاليا. ومع ذلك، يبقى الهدف "أننا نريد أيضًا تحقيق نتائج من رقمين في الولايات الفيدرالية في غرب ألمانيا".  في الولايات الغربية لم يحتفظ الشعبويون اليمينيون بقوتهم في الانتخابات كما هو الحال في الولايات الشرقية.

في الولايات الشرقية (جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا) يكون حزب البديل من أجل ألمانيا أكثر تأثيرًا مع نتائج تزيد عن 20 في المائة في بعض الحالات. من وجهة نظر الخبير السياسي مانيس فايسكيرشر، تظهر نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، وكذلك الانتخابات الفيدرالية في عام 2021، شيئًا واحدًا بشكل واضح: "أن الفروق بين الغرب والشرق في القوة الانتخابية لحزب البديل من أجل ألمانيا تتزايد".

في الولايات الغربية لم يجد البديل الألماني أي استراتيجيات فعالة "لتعبئة الأصوات عندما لا تكون قضية الهجرة على جدول الأعمال". بالإضافة إلى الاختلافات القوية بين الشرق والغرب، هناك أيضًا اختلافات كبيرة وغالبًا ما يتم تجاهلها بين الشمال والجنوب، كما يقول الٍأستاذ فايسكيرشر. الشعبويون اليمينيون في الشمال أضعف بشكل ملحوظ مقارنة بكل من الولايات الجنوبية، بما في ذلك الولايات التي كانت تتبع ألمانيا الشرقية سابقا.

صراعات داخل قيادة الحزب

خروج الحزب من برلمان ولاية شليسفيغ هولشتاين، لأول مرة في انتخابات الولاية في بداية مايو الحالي، لم يفاجئ مانيس فايسكيرشر بأي حال من الأحوال "لا سيما في السياق السياسي الحالي" في إشارة إلى الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا التي أطلقها فلاديمير بوتين. وتشكل مشكلة بالنسبة لحزب البديل من أجل ألمانيا، حيث توجد تيارات تقليدية لا تخفي قربها من روسيا، شبيهة بتيار مارين لوبان في فرنسا.

ويشدد الباحث السياسي فايسكيرشر على أن التعامل مع الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا هو صراع داخلي آخر داخل حزب البديل من أجل ألمانيا، و"يتعامل معه الحزب أيضًا علنًا". ويذكر نقاط الخلاف الأخرى للحزب، على سبيل المثال التعامل مع جائحة كورونا والعلاقة بحركة "التفكير الجانبي". لكن هناك أيضًا خلافات في السياسة الاقتصادية والاجتماعية. لا ينبغي أن ننسى: الأعضاء وبالتالي السلطة في الحزب.

أستاذ العلوم السياسية مانيس فايسكيرشر من جامعة أوسلو

أستاذ العلوم السياسية مانيس فايسكيرشر من جامعة أوسلو

كان خروج يورج ميوثن من الحزب، الذي شارك في رئاسة حزب البديل من أجل ألمانيا مع تينو تشروبالا، آخر خلاف كبير في صفوف الحزب. يقول تشروبالا بصراحة عن رفيقه السابق إنه "كان عليه العمل مع السيد ميوثن بطريقة متطرفة إلى حد ما". في هذه الأثناء، يبدو أنه من الواضح تمامًا ما إذا كان تشروبالا يتوقع إعادة انتخابه في مؤتمر الحزب في يونيو القادم.

أعضاء في هيئة قيادة الحزب ومنهم يوانا كوتار يطالبون بالفعل علانية باستقالته: "انتهت قصة نجاح حزب البديل من أجل ألمانيا بتينو شروبالا. إنه لا يمثل الحزب بأكمله ولا يقنع الناخبين".

ومع ذلك، فإن زعيم الحزب، الذي يتولى منصبه منذ عام 2019، لا يدع مجالا للشك في الترشح للمنصب. إنه الألماني الاجتماعي الشرقي الوحيد في قيادة الحزب - "وهل يجب أن يتحمل المسؤولية عن نتائج الانتخابات السيئة في العامين الماضيين؟" ولفت الانتباه مرارًا وتكرارًا إلى الخصائص الاجتماعية المختلفة. "بصورة عامة، علي أن أقول: نعم، لقد فاتني دعم هيئة الرئاسة ".

على خطى حزب اليسار؟

يعتقد مانيس فايسكيرشر المطلع على شؤون الحزب أن الخلاف الدائم على القيادة يمكن أن يكون حاسمًا بالنسبة لحزب البديل من أجل ألمانيا، وبالتالي في استقراره. " حزب اليسار  يقدم هنا مثال تحذيري". بالنسبة لحزب اليسار الذي يقع على الطرف الآخر من الطيف السياسي، فإن السجل حتى الآن في انتخابات الولايات في عام 2022 محبط أيضاً، وفشل في جميع المحاولات الثلاث الأخيرة في دخول البرلمان.

في المقابل، أفلت حزب البديل من أجل ألمانيا من ذلك. يبدو أن تينو شروبالا قد سمع طلقة التحذير عندما قال: "بالطبع علينا العمل من أجل تحسين صورتنا". لكن لا يمكنك إجراء تغيير في غضون شهر أو شهرين - "هذا يستغرق وقتًا، ويحتاج إلى الانضباط، وهو ما أطالب به". ومع ذلك، يبدو من المشكوك فيه ما إذا كانت غالبية الحزب ستتبعه في هذا الطريق.

وإذا سقط شروبالا، فإن زعيم حزب البديل في ولاية تورينغن، اليميني المتطرف بيورن هوك، يمكن أن يتولى قيادة الحزب.

"البديل" تحت مجهر الاستخبارات

لخص الخبير السياسي مانيس فايسكيرشر تطور حزب البديل من أجل ألمانيا منذ عام 2015 تحت عنوان "اليمين الشعبوي المتطرف". هكذا يتم توصيف هذه الأحزاب في في الأدبيات الدولية المتخصصة، مثل حزب الحرية النمساوي أو حزب ليغا في إيطاليا - أو نظيرهما في ألمانيا. هنا، يُعتبر حزب البديل من أجل ألمانيا الآن خطيرًا جدًا لدرجة أنه يتم مراقبته من قبل وكالة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية). وهذه توصية ليست بالجيدة للانتخابات المحلية في عام 2022، والتي ستجري في أكتوبر في ولاية سكسونيا السفلى، حيث لم يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا نتيجة ممتازة في عام 2017، وحصل على نسبة 6.2 في المائة فقط.

مارسيل فورستيناو/ (زأ.م)

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    الكاتب: ملهم الملائكة


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