 حزب البديل اليميني ينأى بنفسه من جماعة ″ثورة كيمنتس″ النازية | أخبار | DW | 04.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

حزب البديل اليميني ينأى بنفسه من جماعة "ثورة كيمنتس" النازية

بعد اعتقال الشرطة لثمانية أشخاص بتهمة تشكيل جماعة إرهابية تنتمي للوسط النازي كانت تخطط لأعمال إرهابية، بينها الاعتداء على مهاجرين، أعلن قياديون في حزب البديل اليميني الشعبوي أنه لا علاقة لهم بجماعة تسمى "ثورة كيمنتس".

Chemnitz Deutschland Rechtsextremismus Neo-Nazis (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

أعلن ساسة بحزب البديل الألماني اليميني الشعبوي أنه لا علاقة للحزب بجماعة "ثورة كيمنتس" اليمينية المتطرفة. وقال عضو الحزب ديرك شبانيل اليوم الخميس(الرابع من تشرين أول/أكتوبر 2018) في برلين: "لم نتضامن في الماضي مع هؤلاء الناس ولن نفعل ذلك في المستقبل". وأضاف شبانيل أن حزب البديل الألماني يرفض هذه الطريقة "لتأجيج الحالة النفسية للجماهير".

مختارات

أعلنت ألمانيا القبض على ستة أشخاص ينتمون لليمين المتطرف للاشتباه في تشكيلهم لتنظيم إرهابي تحت اسم "ثورة كيمنتس"، كان يخطط لتنفيذ هجوم في الثالث من تشرين الأول / أكتوبر الجاري، الموافق يوم الوحدة الألمانية. (01.10.2018)

بعد ساعات قليلة من إعلان السلطات الألمانية عن إعتقال ستة أشخاص من اليمين المتطرف مشتبهين بتشكيل تنظيم إرهابي، اعتبر وزير الداخلية هورست زيهوفر أن "خطر الإرهاب لا يزال عاليا في ألمانيا". (01.10.2018)

وأوضح شبانيل قائلا: "لا أستطيع أن أقول إلا ما يخص حزبنا، وهو أننا ننأى بأنفسنا بطبيعة الحال وبصورة مبدئية عن مثل هذه الاتجاهات الداعية لهدم الدولة".

ووفقا لعملية تقص قامت بها مجلة القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "مونيتور" ،فإن ثلاثة من بين ثمانية أعضاء بهذه الجماعة شاركوا في "مسيرة حزن" قام بها البديل الألماني في الأول من أيلول/ سبتمبر الماضي في كيمنتس. وشارك في هذه المسيرة أيضا أنصار لحركة "برو كيمنتس/ من أجل كيمنتس" وحركة بيغيدا المعادي للأجانب ومقره الرئيسي مدينة درسدن. 

وقال عضو مجلس إدارة حزب البديل الألماني على المستوى الاتحادي أندرياس كالبيتس لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.): "لا توجد أية علاقات لنا مع حركة "من أجل كيمنتس" على الإطلاق". وأوضح كالبيتس، الذي شارك في تنظيم مسيرة الحزن إحياء لذكرى شخص ألماني قتل خلال أحداث المدينة: "التحق هؤلاء وقتها بمسيرتنا، وكان هذا حادثا عفويا وقع في مكان المسيرة".

أما رئيس فرع حزب البديل الألماني المحلي في ولاية سكسونيا يورغ أوربان، فقال إنه ليس لديه علم باتصالات بين رئيس حركة "برو كيمنتس"، مارتن كولمان والمشهد اليميني المتطرف إلا بمقدار "ما يرد في الإعلام".

مشاهدة الفيديو 02:05
بث مباشر الآن
02:05 دقيقة

في يوم الوحدة الألمانية..لماذا يوجه غضب سكان شرق ألمانيا نحو المهاجرين ؟

وكانت حركة "بروكيمنتس" اليمينية المتطرفة طالبت في الأول من أيلول/ سبتمبر الماضي المشاركين في المظاهرة التي نظمها هو "بالانضمام إلى المسيرة العامة التي دعا إليها حزب البديل من أجل المانيا الشعبوي، دون أن تكون هناك إمكانيات قانونية لمعارضة ذلك" وفقا لما قاله أوربان.

وكان أحد قضاة المحكمة الاتحادية الألمانية أصدر قرارا بالحبس الاحتياطي بحق ثمانية رجال من اليمينيين، يشتبه في أنهم قاموا بتأسيس الجماعة اليمينية الإرهابية "ثورة كيمنتس" التي أعدت للقيام بعملية عنف يوم الثالث من تشرين أول /أكتوبر الجاري، يوم الوحدة الألمانية.

ح.ع.ح/ي.ب(د.ب.أ)

 

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

شهدت كيمنتس تحولا كبيرا منذ إعادة توحيد ألمانيا بدءًا بعودة اسمها الأصلي إلا أنها أمست رمزا للخوف على ديمقراطية ألمانيا وانقسام المجتمع بعدما وقعت جريمة قتل لرجل ألماني، يشتبه أن مرتكبيها هما اثنان من طالبي اللجوء العرب. (31.08.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

في يوم الوحدة الألمانية..لماذا يوجه غضب سكان شرق ألمانيا نحو المهاجرين ؟  

مواضيع ذات صلة

Deutschland PK Angela Merkel

ميركل ترفض بشكل قاطع أي ائتلاف مع "البديل" 27.09.2018

رفضت المستشارة الألمانية بشكل قاطع أي ائتلاف لحزبها المسيحي الديمقراطي مع حزب "البديل" اليميني الشعبوي، بعد أن قال رئيس جناح حزبها في ولاية سكسونيا بأنه لا يستبعد هذا الاحتمال.

Wohngipfel im Kanzleramt Scholz, Merkel und Seehofer

كيف سيؤثر تحول حزب البديل الشعبوي إلى ثاني قوة سياسية ألمانية؟ 21.09.2018

استطلاع جديد للرأي في ألمانيا يُظهر صعودَ حزب ِالبديل اليميني الشعبوي إلى ثاني أكبرِ قوة سياسية في البلاد وسط حالة من التخبط تسود أحزاب الائتلاف الحكومي بسبب قضية رئيس الاستخبارات الداخلية. هل بدأ الناخبون يعاقبون حكومة ميركل؟

Schweiz Syriengespräche in Genf

مساهمة مالية ألمانية إضافية لدعم تحقيق الاستقرار في سوريا 18.09.2018

كشفت الخارجية الألمانية في رد على سؤال خطي لكتلة حزب البديل اليميني الشعبوي حول مدى مساعدة ألمانيا المالية لسوريا، أن الحكومة الألمانية تعتزم تخصيص مبلغ 35.5 مليون يورو إضافية لدعم تحقيق الاستقرار في سوريا لهذا العام.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  