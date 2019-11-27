حزب "البديل" الشعبوي يختار قيادة جديدة له

انتهت الانتخابات الداخلية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بانتخاب قيادة مزدوجة للحزب السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019). وفيما حافظ يورغ مويتن على منصبه، انتُخب تينو خروبالا خلفاً لألكساندر غاولاند ليتشارك مع مويتن في رئاسة الحزب المثير للجدل.

وحصل خروبالا، الذي يبلغ من العمر 44 عاماً ويشغل منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، على نحو 55 في المائة من الأصوات، متفوقاً على منافسه غوتفريد كوريو.

ويعتبر خروبالا المرشح المفضل لغاولاند، الذي يعتبر آخر مؤسسي الحزب اليميني المعادي للإسلام وللاجئين.

وكان ألكساندر غاولاند قد دعا في خطابه أمام موفدي دوائر الحزب المختلفة إلى الانفتاح على تحالف سياسي مع الحزب المسيحي الديمقراطي، مشيراً إلى أن الحزب، الذي تنتمي له المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لن يكون في موضع قوي يسمح له بالحكم في الولايات الألمانية الشرقية، وبالتالي فإن الحل الوحيد أمامه سيكون "البديل"، حسب قوله.

ي.أ/ إ.ع (رويترز)