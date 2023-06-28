 حزب "البديل" الشعبوي في صعود - ماذا يعني ذلك لألمانيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.06.2023

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سياسة واقتصاد

حزب "البديل" الشعبوي في صعود - ماذا يعني ذلك لألمانيا؟

بعد فوز حزب "البديل" اليميني الشعبوي برئاسة أول بلدية في ألمانيا، حذر خبراء من حدوث "هزات سياسية" في ضوء الطموحات الكبيرة للحزب الذي تخضع بعض الكيانات التابعة له لمراقبة الاستخبارات الألمانية بسبب التطرف.

حزب البديل من أجل ألمانيا يحتفل بالفوز ويبدو في الوسط المرشح الفائز روبرت زيسلمان

حزب "البديل من أجل ألمانيا" يحتفل بالفوز ويبدو في الوسط المرشح الفائز روبرت زيسلمان

تسببت ما أسفرت عنه الانتخابات مؤخرا في دائرة زونيبرغ الصغيرة بولاية تورينغن شرقي ألمانيا في حدوث "زلزال سياسي" وزخم وردود فعل كبيرة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وعلى وقع النتائج، فاز حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بأول منصب قيادي على مستوى البلديات الألمانية متفوقا على مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي فيما اعُتبر الفوز بالمفاجئ حتى وإن كانت دائرة زونيبرغ صغيرة إذ لا يزيد عدد سكانها عن 57 ألفا.

ولا يملك رئيس دائرة زونيبرغ نفوذا كبيرا، لكن قادة  حزب "البديل"  يأملون أن يؤدي النصر إلى نجاح سياسي أكبر وسط حالة ابتهاج بين قادته وأعضائه.

وقد أفاد أحدث استطلاع للرأي أن "البديل" يحظى بفرص حقيقية قد تمهد الطريق أمام أن يصبح الحزب اليميني الشعبوي أقوى كيان سياسي في ثلاث ولايات بشرق البلاد خلال الانتخابات المحلية العام المقبل.

 

الناخبون غير منزعجين من فضائح "البديل"

وقد حقق "البديل" هذا الفوز الذي وُصف بالتاريخي على الرغم من الفضائح العديدة التي طالت عددا من قادته وسياسيه مثل سوء إدارة التبرعات الحزبية ووجود صلات مؤكدة مع متطرفين يمينيين متشددين والتورط في خطاب كراهية عنصري.

ويبدو أن ناخبي تورينغن لم يردعهم حقيقة مفادها أن شخصيات حزبية داخل "البديل" قد أقدمت على إبداء إشارات إيجابية للفاشية والنظام النازي بما يمثل ذلك من انتهاك لدستور البلاد.

لكن يبدو أن "البديل" اليميني الشعبوي يجذب الناخبين بسبب موقفين سياسيين اثنين ألا وهما معارضة الهجرة وخطط حماية المناخ إذ ظلت لسنوات إثارة مشاعر معادية  للأجانب  والمسلمين محور الحملات السياسية للحزب.

وفي مقابلة مع صحيفة "تاتز Taz" الألمانية، قال المحلل السياسي يوهانس هيلغي إن "الرواية الأساسية لحزب البديل كانت تقوم لفترة طويلة على الزعم القائل بأن هناك تهديدا للثقافة الألمانية قادما من الخارج من خلال المهاجرين. بيد أن هذا السرد أصبح الآن يقوم على أساس الزعم بأن هذا التهديد مصدره أيضا الداخل من خلال تحول المجتمع إلى الحياد المناخي وهو مشروع مركزي لائتلاف يسار الوسط في برلين وحزب الخضر."

"البديل"...وجه المعارضة الحقيقي الوحيد

 يشار إلى أن الحكومة الائتلافية (يسار الوسط) في برلين والتي تضم الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر وحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، تعصف بها خلافات داخلية بشأن سياسات الطاقة والضرائب والموازنة.

مختارات

ومن أجل تمرير القوانين في أوقات الأزمات الدولية، حصل الائتلاف الحاكم على بعض الدعم من  حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي  شقيق الحزب الديمقراطي المسيحي وهما يشكلان معا كتلة المحافظين في البرلمان الألماني وأيضا على دعم من حزب اليسار ذو التوجه الاشتراكي.

لكن في المقابل، أصبح  حزب "البديل"  الكيان السياسي الوحيد الذي رفض كافة سياسات الحكومة وهو ما مكنه من تقديم نفسه باعتباره يمثل المعارضة الحقيقية الوحيدة.

ويُضاف إلى ذلك عدم اضطرار أعضاء حزب "البديل" إلى تولي مناصب قيادية وتحمل أي مسؤولية بما قد يشمل إدارة أي حكومة محلية فيما يرجع ذلك جزئيا إلى أن كافة الأحزاب السياسية تستبعد الانخراط في أي تحالفات مع الحزب اليميني الشعبوي.

يتزامن هذا مع قلق متنام يسود الألمان بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

وفي ذلك، يقول المحلل السياسي هيلغي إن  الحكومة الاتحادية في برلين  فشلت في تهدئة المخاوف وهو الأمر الذي استغله حزب "البديل" إذ تحول الخلافات طويلة الأمد بشأن برنامج التخلص التدريجي من التسخين القائم على الوقود الأحفوري إلى "برنامج لتحفيز اليمنيين الشعبويين"، على حد وصفه.

لكن الكثيرين يلقون باللوم في نجاح حزب "البديل" على كتلة المحافظين في البرلمان الألماني إذ قال بعض المحللين إن فريدريش ميرتس، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، كرر بعض خطابات اليمين المتطرف من خلال تبني موقف شعبوي ضد اللاجئين وحقوق مجتمع الميم وحماية المناخ.

ويرى كثيرون أن هذا الأمر يعد محاولة سمجة لاستعادة الناخبين المؤيدين  لحزب البديل، لكن الأمر ينذر بنتائج عكسية إذ يفضل الناخبون بشكل عام التصويت لصالح الكيان السياسي الحقيقي وليس الكيانات المقلدة.

زعيما الحزب أليس فايدل وتينو كروبالا، أرشيف (17.06.2023).

حزب "البديل" اليميني الشعبوي له طموحات كبيرة على مستوى ألمانيا.

شبح ترامب يلوح في الأفق

ويقول مراقبون إن ألمانيا تشهد في الوقت الراهن تطورا يحمل في طياته مقاربة مع الوضع السياسي الأمريكي إذ رغم أن ترامب مارس أكاذيب وتورط في فضائح، إلا أنه مازال يمثل قوة سياسية حتى وإن كانت محددة.

وعلى غرار ترامب، يصور حزب "البديل" اليميني الشعبوي نفسه بأنه يمثل  البديل الوحيد  للمؤسسة السياسية ويمثل صوت الشعب المكبوت من قبل الحكومة الاتحادية ووسائل الإعلام الرئيسية.

وتتفق الاستخبارات المحلية والمجلس المركزي لليهود وجمعيات إسلامية على أن "البديل" يمثل تهديدا للديمقراطية وسط تحذيرات من وجود روابط بين الحزب اليميني الشعبوي ومنظمات مناهضة للدستور فضلا عن مخاوف من تزايد قوة جناح الحزب القومي المتطرف.

وعقب النجاح الانتخابي في تورينغن، حصل حزب "البديل" على دعم غير مشروط من معسكر النازيين الجدد إذ هنأ الناشط  اليميني المتطرف  البارز مايكل بروك على حسابه على تطبيق "تليغرام" الحزب بعد فوزه.

لكن تهئنة بروك حملت تحذيرا إلى روبرت زيسلمان، مرشح حزب "البديل" الذي  فاز بمنصب رئيس مجلس بلدية زونيبرغ، قائلا: "لا يمكن قبول أي تساهل زائف في عملية التنظيف الحتمية للإدارة".

 

هانز فايفر / م. ع

  • جانب من مظاهرة الحركة في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • Lokomotive der Deutschen Reichsbahn

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    فولفغانغ إبل.. أول "مواطني الرايخ"

    فولفغانغ إبل من برلين الغربية هو أول من قال باستمرار وجود "دولة الرايخ". عمل إبل في خدمة القطارات المحلية ببرلين التي أدارتها آنذاك حكومة ألمانيا الشرقية تحت اسم "دويتشه رايشسبان". وعند تسريحه من وظيفته عام 1980، زعم بأنه كان موظفا حكوميا بالفعل في "دولة الرايخ" ولا يمكن إقالته من قبل مؤسسة قامت بعد الحرب. لكنه خسر كل الدعاوى القضائية التي رفعها ليتبنى بعد ذلك نظريات متطرفة وعنصرية.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثها بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها.

  • Festnahme Heinrich XIII Prinz Reuß /Razzia Reichsbürger-Szene - Frankfurt

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    الأمير هاينريش الثالث عشر.. قائد المؤامرة

    تزعم الأمير هاينريش الثالث عشر مجموعة "مواطني الرايخ" المتهمة بتدبير مؤامرة الانقلاب التي كشفت عنها السلطات مؤخرا. كان هاينريش قد خسر كل القضايا التي رفعها لاستعادة ممتلكات تعود لحقبة القيصر. وزعم بعد ذلك أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قامت على أسس غير صحيحة، مرددا عبارات معادية للسامية وروج لإحياء الإمبراطورية وزعم أنه جرى تفكيكها ضد رغبة الشعب. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع/ م.ع)


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