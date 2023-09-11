حزب "البديل" الشعبوي في الصدارة في انتخابات بلدية تورينغن

يحرز حزب "البديل من أجل ألمانيا"، والذي كان بشكل تقليدي على هامش السياسة الألمانية، مكاسب على مستوى البلاد، واصلها الأحد (10 سبتمبر/ أيلول 2023)، حين حصل مرشحه يورغ بروفيت، على 42,1 بالمائة من الأصوات في انتخابات رئاسة بلدية مدينة نوردهاوزن الصناعية والجامعية في ولاية تورينغن، وفقا لما ذكرته متحدثة باسم مجلس البلدية.

وحقق بروفيت أفضل نتيجة من بين المرشحين الذين خاضوا الانتخابات، مما يعني أنه من المقرر أن يتأهل لخوض جولة الإعادة المقررة في 24 أيلول/سبتمبر الجاري، حيث سيتنافس ضد المرشح المستقل كاي بوخمان، الذي حصل على 23.7 بالمائة. وقد ركز بروفيت في حملته على القضايا المحلية.

هل تتجه أوروبا نحو اليمين؟

وجولة الإعادة هي ضرورية في حال لم يحصل أي مرشح على نسبة الـ50 بالمائة في الجولة الأولى. فيما بلغت نسبة المشاركة 50.4 بالمائة. وحصلت مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أليكساندرا ريغر على 18.6 بالمائة من الأصوات، يليها أندرياس ترامب من الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ الذي حصل على 11.2 من مجموع الأصوات.

يشار إلى أن نوردهاوزن هي عاصمة المنطقة ويبلغ عدد سكانها حوالي 42 ألف نسمة. ووفقا لإدارة المدينة، يحق لما يقرب من 37 ألف شخص التصويت في الانتخابات.

وطالما اعتبرت هذه المدينة معقلاً للإشتراكيين الديمقراطيين، لكنها شهدت العديد من التغييرات في قيادتها على مدى العقد الماضي.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي يحقق فيه حزب "البديل من أجل ألمانيا" المتطرف، الذي تأسس عام 2013 من منطلق برنامج متشكك في الاتحاد الأوروبي، والذي تحول أكثر فأكثر نحو اليمين على مرّ السنين، مكاسب سريعة في ألمانيا.

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)