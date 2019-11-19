حزب "البديل" الألماني يطالب بالانفتاح على نظام الأسد

قال فرانك بازمان، النائب البرلماني عن حزب "البديل من اجل ألمانيا" اليميني الشعبوي اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016) بالعاصمة برلين إنه يتعين على ألمانيا أيضا مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد في إعادة إعمار البلاد، مضيفاً أن العقوبات "لا تضرّ الحكام في سوريا، بل الشعب السوري".
وتابع النائب من الحزب ذاته الموجود في المعارضة: "إذا لم يكن ممكنا إلغاء العقوبات تماما بسبب العدد الكبير للمشاركين بها على مستوى العالم، فإنه يجب على الأقل استئناف العلاقات المالية الدولية مع سوريا".
وتوقع النائب أن تنتهي الحرب في سوريا العام القادم، وبالتالي "سينتهي سبب البقاء بالنسبة لـ636 ألف سوري في ألمانيا"، متحدثا عن أن يجب تقديم الرعاية للاجئين السوريين في ألمانيا، لكن، بعد زوال سبب بقائهم، "سوف يستفسر متقاعدون فقراء عن هذه النفقات التي تقدر بالمليارات، وحينئذ ستنشأ مادة متفجرة مجتمعية في بلدنا"، قبل أن يستدرك القول إنه لا يطالب بترحيل كل اللاجئين دفعة واحدة.
فيما قال نائب آخر، من الحزب ذاته، هو فالدمار هردت، إن واقع ما يجري في سوريا، وصورة هذه الأخيرة في ألمانيا متباعدان تماما. بينما صرّح زميلهما في الحزب أودو هملجارن، إنه بات ممكنا القيام بعطلة في سوريا، وإن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد البلاد، متحدثا عن أن سوريا كانت تستقبل قبل الحرب ثمانية ملايين سائح، قبل أن يتراجع الرقم حاليا إلى مليون وفق قوله.
جدير بالذكر أن وكانت مجموعة من نواب حزب البديل سافرت إلى سوريا مؤخرا وأجرت مباحثات هناك على مدار أسبوع، فيما لا تزال الحكومة الألمانية ترفض بالمطلق رفع العقوبات، ما لم يحدث اتفاق سياسي في سوريا، يراعي مصالح المعارضة.
إ.ع/خ.ح (د ب أ)
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
غارة صاروخية إسرائيلية على طائرة إيرانية في دمشق
استهدفت إسرائيل بهجوم صاروخي فجر (الأحد 16 أيلول/ سبتمبر 2018) طائرة بوينغ إيرانية في مطار دمشق. الطائرة كانت تنقل أسلحة لعناصر الحرس الثوري الإيراني العاملين في سوريا، كما نقل موقع "اسرائيل تايمز" باللغة الانكليزية عن قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية. الهجوم كان احد المواجهات الإسرائيلية الإيرانية المتكررة على الاراضي السورية، وحذر المجتمع الدولي من تداعياته.
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
طريق انقاذ ذوي الخوذ البيض مر عبر إسرائيل
قال الجيش الإسرائيلي إنه أجلى مئات السوريين من أعضاء منظمة مدنية دون أن يحدد هويتها، ورجحت مصادر صحفية أنّ اسمها "الخوذ البيضاء" وتم نقلهم إلى دولة ثالثة، وما لبث أن أعلن الأردن أنه وافق على مرور عناصر "الخوذ البيضاء" السوريين، لإعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
سوريا تسقط طائرة إسرائيلية فوق مجالها الجوي
اعترفت إسرائيل بسقوط إحدى مقاتلاتها من طراز إف 16 السبت (10 شباط/فبراير 2018) داخل أراضيها. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية تمت إثر شن مقاتلاته هجمات على "أهداف إيرانية" في سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته اعترضت طائرة بدون طيار انطلقت من الأراضي السورية.
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
مروحية تركية تسقط فوق عفرين
أكد الرئيس التركي أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم عملية إسقاط مروحية تركية قرب عفرين السورية ومقتل جنديين اثنين كانا على متن المروحية. ولم يحدد الجيش التركي في بيان سبب سقوط الهليكوبتر لكنه ذكر أن جنديين كانا على متنها قتلا مشيرا إلى أن أطقم فنية تحقق لمعرفة ملابسات تحطم الطائرة. من جهتها أكدت مصادر من وحدات حماية الشعب الكردية إسقاط الهليكوبتر.
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
اسقاط طائرة روسية فوق ادلب وانتحار طيارها
اسقط مسلحون سوريون معارضون مقاتلة روسية من طراز "سو 25" يوم (الثالث من شباط/ فبراير 2018) في سماء مدينة إدلب بشمال غرب سوريا. وزارة الدفاع الروسية أكدت أن قائد الطائرة انتحر بقنبلة يدوية حتى لا يقع في الأسر، فيما ذكرت مصادر المعارضة السورية أنه قتل أثناء هبوطه بالمظلة.
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
"داعش" أسقط طائرة أردنية وأحرق طيارها والأردن إنتقم بإعدام إرهابيين عراقيين
أسقط تنظيم "الدولة الإسلامية" نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014 طائرة أردنية مشاركة مع التحالف الدولي في الحرب على داعش في سوريا وأسر طيارها. و في الثاني من شباط/ فبراير أعلن التنظيم اعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا. وما لبث الأردن أن رد بإعلان اعدام كلا من الانتحارية ساجدة الريشاوي التي كان "داعش" طالب بإطلاق سراحها والعراقي زياد الكربولي المنتمي للقاعدة، انتقاما لقتل الكساسبة. ملهم الملائكة
الكاتب: ملهم الملائكة