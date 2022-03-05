"حزب البديل" الألماني يخسر دعوى قضائية ضد المخابرات

قضت المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا الثلاثاء (الثامن من مارس/ آذار 2022) بالسماح للمكتب الاتحادي لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" بتصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كحالة اشتباه لحزب يميني متطرف.

جاء ذلك بعد أن قررت المحكمة بعد جلسة شفهية استغرقت نحو عشر ساعات رفض دعوى من الحزب اليميني الشعبوي لمنع الاستخبارات من تصنيفه على هذا النحو.

ولا يزال الحكم غير ساري المفعول بعد؛ إذ يمكن للحزب أن يتقدم باستئناف عليه أمام المحكمة الإدارية العليا في مونستر.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن هناك الكثير من الأدلة على وجود تطلعات معادية للدستور داخل الحزب مشيرة إلى أن هيئة حماية الدستور أثبتت ذلك في تقارير ومواد مجمعة، وتابعت أن الحزب اكتفى بنفي ذلك على نحو شامل.

وقالت المحكمة إنه رغم أن ما يعرف بجناح الحزب تم حله رسميا، فإن أبطاله لا يزالون يمارسون تأثيرا كبيرا داخل الحزب، وذكرت المحكمة أن أنشطة منظمة شباب حزب البديل دخلت أيضا في التقييم وقالت إن هناك مصطلحا عن الشعب ذا مفهوم إثني يمثل هدفا سياسيا محوريا سواء في الجناح أو في منظمة شباب الحزب.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)