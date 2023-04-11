حزب أردوغان يطلق حملته الانتخابية.. ما هي أولويات الناخبين؟

إجراءات صارمة ضد المهاجرين قبل الانتخابات التركية!

ذكرت صحيفة "حريت" التركية أنه تم القبض على 1353 مهاجر غير نظامي في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، وفقا لمعلومات صادرة عن وزارة الداخلية. وتم اعتقال 37 مهربًا مشتبها فيهم، من بينهم أربعة أجانب، كجزء من العملية.