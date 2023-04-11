حزب أردوغان يطلق حملته الانتخابية.. ما هي أولويات الناخبين؟

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حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة أردوغان يطلق رسميا حملته الانتخابية وسط توقعات بمنافسة قوية من أحزاب المعارضة.. فكيف هو مزاج الناخبين الأتراك قبل نحو شهر من موعد الانتخابات؟
في الرابع عشر من أيار/ مايو القادم يتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد. الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، عليه أن يخشى فقدان منصبه هذه المرة. لكن من هم منافسوه الثلاثة في هذه الانتخابات؟
"نرى هذه السفينة كرمز من شأنه أن يعزز القيادة الإقليمية لتركيا". هكذا وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الساعي للفوز بولاية رئاسية جديدة أول سفينة هجومية برمائية تسلمتها البحرية التركية. ما أهم ميزاتها؟
رغم الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد مطلع فبراير/ شباط، إلا أن تركيا ماضية في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية منتصف مايو/ أيار المقبل. لكن شعبية الرئيس أردوغان تتراجع. من هم حلفاؤه حاليا؟
ذكرت صحيفة "حريت" التركية أنه تم القبض على 1353 مهاجر غير نظامي في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، وفقا لمعلومات صادرة عن وزارة الداخلية. وتم اعتقال 37 مهربًا مشتبها فيهم، من بينهم أربعة أجانب، كجزء من العملية.
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