 حزب أردوغان يطلق حملته الانتخابية.. ما هي أولويات الناخبين؟ | مسائية DW | DW | 11.04.2023

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مسائية DW

حزب أردوغان يطلق حملته الانتخابية.. ما هي أولويات الناخبين؟

حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة أردوغان يطلق رسميا حملته الانتخابية وسط توقعات بمنافسة قوية من أحزاب المعارضة.. فكيف هو مزاج الناخبين الأتراك قبل نحو شهر من موعد الانتخابات؟

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المناطق المتضررة من الزلزال تشكك في وفاء الحكومة بوعودها ببناء المنازل خلال عام.

آراء المواطنين الأتراك في المناطق المتضررة من الزلزال في وعود الحكومة 11.04.2023

ستعد كمال قليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة في 14 مايو

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أردوغان يتمسك بموعد الانتخابات رغم الكارثة. مغامرة سياسية؟

أردوغان يتمسك بموعد الانتخابات رغم الكارثة. مغامرة سياسية؟ 01.03.2023

بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا، تزايد الضغوط على أردوغان قبل الانتخابات التي يطمح فيها بولاية جديدة.

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المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

أنباء عن محادثات سلام بين السعودية والحوثيين في اليمن. إلى أين وصلت، وما موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا منها؟

محادثات سلام سعودية حوثية.. ما مدى جديتها؟ 11.04.2023

مسائية DW : الصين تحاكي حصار وتطويق تايوان...شرارة للحرب؟

مسائية DW : الصين "تحاكي" حصار وتطويق تايوان...شرارة للحرب؟ 10.04.2023

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انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، أي تداعيات له؟

انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، أي تداعيات له؟ 04.04.2023

مسائية DW: التخفيض الطوعي لإنتاج النفط... أسبابه وتأثيراته؟

مسائية DW: التخفيض الطوعي لإنتاج النفط... أسبابه وتأثيراته؟ 04.04.2023

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1) ANKARA, TURKEY - FEBRUARY 08: Former Republican People's Party (CHP) Deputy Muharrem Ince speaks to media in Ankara, Turkey on February 08, 2021. Ince announced that he would resign from CHP membership during the day. Emin Sansar / Anadolu Agency 2)Turkish President Recep Tayyip Erdogan addresses the floor after signing the decree announcing that national general elections will he held on May 14, at the Presidential Complex or Kulliye in Ankara on March 10, 2023. (Photo by Adem ALTAN / AFP) 3) Leader of the Republican People's Party (CHP) Kemal Kilicdaroglu speaks during his party's meeting at the Turkish Grand National Assembly in Ankara on April 26, 2022. (Photo by Adem ALTAN / AFP) 4) Sinan Ogan, an academician, 55, addresses a meeting of a newly formed alliance, in Ankara, Turkey, Saturday, March 11, 2023. Turkey's nationalist political parties has formed a new alliance and nominated Ogan as its common candidate to challenge President Recep Tayyip Erdogan in elections in May. (AP Photo/Burhan Ozbilici)

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29.12.2022, Ankara, Türkei, Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) celebrates Turkish Nationalist Movement Party (MHP) Leader Devlet Bahceli's (L) birthday in Ankara, Turkiye on December 29, 2022.

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