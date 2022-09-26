حزام شبيه بحزام متفجرات يثير الذعر في هامبورغ

حالة استنفار كبيرة عاشتها إحدى شوارع مدينة هامبورغ الألمانية أمس الاثنين (26 سبتمبر/أيلول 2022) عندما اتصل ركاب حافلة برجال الشرطة وأخبروهم بأن شخصاً يقف إلى جانب الحافلة يحمل حزاماً يشبه الحزام الناسف.

لم تتمكن الحافلة التي كانت واقفة أمام محكمة جنائية من مراوحة مكانها حتى قدم عناصر الشرطة وأخلوها من الركاب كما أغلقوا جميع الممرات المؤدية من المحكمة إلى الشارع الذي يقف فيه صاحب الحزام.

قامت الشرطة بمحاصرة المشتبه به وتمكنوا من إرغامه على نزع حزامه قبل أن يلقوا القبض عليه كما جاء في صحيفة بيلد الألمانية.

وفي مركز الشرطة تمّ التعرف على الشخص الذي أثار الذعر في صفوف الكثير من الناس ويتعلق الأمر بألماني يبلغ من العمر 53 وهو معروف لدى الشرطة.

في الوقت ذاته ، قامت خدمة إزالة الذخائر المتفجرة بما في ذلك جهاز روبوت بتفتيش الحافلة والحزام. وبعد ثلاث ساعات من التحريات أصبح كل شيء واضح فالحزام الذي كان يرتديه ذلك الشخص ليس حزاما ناسفا بل هو حزام مكون من ورق الألمنيوم وشريط لاصق ليتم إخلاء سبيل هذا الشخص المثير للجدل بعد ساعات من احتجازه.

هـ.د