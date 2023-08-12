 حريق هااواي | DW الأخبار | DW | 18.08.2023

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DW الأخبار

حريق هااواي

سكان هاواي بدأوا في الاستفاقة من هول كارثة حرائق الغابات المدمرة.

المزيد من المركز الإعلامي

هاواي تعيش وقع الصدمة ومصرع ما لا يقل عن ثمانية وفقدان العشرات. صدمة كبيرة فيها.

هاواي تحت وقع الصدمة بعد كارثة حريق الغابات المدمر ومساعدات فيدرالية لها 12.08.2023

15.08.2023 Fire damage is shown in the Wahikuli Terrace neighborhood in the fire ravaged town of Lahaina on the island of Maui in Hawaii, U.S., August 15, 2023. REUTERS/Mike Blake TPX IMAGES OF THE DAY

هاواي الأمريكية .. كارثة حريق هاواي المدمر 16.08.2023

11.08.2023 A man walks through wildfire wreckage Friday, Aug. 11, 2023, in Lahaina, Hawaii. Hawaii emergency management records show no indication that warning sirens sounded before people ran for their lives from wildfires on Maui that wiped out a historic town. (AP Photo/Rick Bowmer)

هاواي: فتح تحقيق بسبب طريقة تعامل السلطات مع الحرائق التي أسفرت عن مقتل 93 شخصاً 13.08.2023

في سجنٍ للنساء في هندوراس لقيت 41 نزيلة على الأقل مصرعهن في اشتباك بين عصابات متناحرة نجم عنه حريق اجتاح قسمًا من السجن.

هندوراس.. مقتل 41 امرأة في مواجهة بين عصابات داخل سجن للنساء 21.06.2023

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كندا تواجه أكبر موسم حرائق غابات في تاريخها بعد اشتعال اكثر من ألف حريق في أنحاء البلاد.

كندا تواجه أسوأ موسم حرائق غابات 18.08.2023

اثار مشروع وورلد كوين جدلا واسعا حيال ما إذا كانت إجراءاته لجمع البيانات مضللة واستغلالية

كينيا تعلق مشروع العملة المشفرة وورلد كوين في البلاد 18.08.2023

قمة كامب ديفيد تجمع قادة أميركا واليابان وكوريا الجنوبية

زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يجتمعون في كامب ديفيد 18.08.2023

أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على قرية أوروزين

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11.08.2023 A man walks through wildfire wreckage Friday, Aug. 11, 2023, in Lahaina, Hawaii. Hawaii emergency management records show no indication that warning sirens sounded before people ran for their lives from wildfires on Maui that wiped out a historic town. (AP Photo/Rick Bowmer)

في حصيلة جديدة.. حرائق هاواي تودي بحياة أكثر من 90 شخصا 13.08.2023

أكدت السلطات المحلية في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية مقتل 93 شخصا في حرائق الغابات ، ويخشى أن يكون هناك المزيد من القتلى. وتزايد الجدل حول مسؤولية ما أصبح أحد أسوأ كوارث الحرائق في تاريخ الولايات المتحدة.

Ausgebrannte Autos stehen nach einem Waldbrand in Lahaina, Hawaii. Die Szene in einem der touristischen Zentr Die Szene in einem der touristischen Zentren von Maui glich am Donnerstag einer Einöde: Häuser und ganze Häuserblocks lagen in Schutt und Asche, während Feuerwehrleute gegen den tödlichsten Brand der letzten Jahre in den USA kämpften. +++ dpa-Bildfunk +++

ارتفاع عدد ضحايا أسوأ حريق غابات يضرب هاواي 12.08.2023

بلغت حصيلة ضحايا حريق الغابات المروع الذي دمر بلدة تاريخية سياحية في هاواي 80 قتيلاً على الأقل، ما يجعل الكارثة التي تضرب الجزر الأكثر فتكاً منذ أن أصبحت ولاية أمريكية.

11.08.2023 A man walks through wildfire wreckage Friday, Aug. 11, 2023, in Lahaina, Hawaii. Hawaii emergency management records show no indication that warning sirens sounded before people ran for their lives from wildfires on Maui that wiped out a historic town. (AP Photo/Rick Bowmer)

حصيلة ثقيلة.. ماذا نعرف عن الحرائق الكارثية في هاواي؟ 12.08.2023

حصيلة ثقيلة لضحايا واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في هاواي منذ عقود. لقد كانت هاواي "مهيأة لأن تشتعل فيها النيران"، وهناك عوامل سهلت وقوع المأساة، علاوة على أنّ صفّارات الإنذار لم تعمل. فماذا نعرف عن حرائق هاواي؟

24.07.2023+++ A man tries to extinguish a fire, near the seaside resort of Lindos, on the Aegean Sea island of Rhodes, southeastern Greece, on Monday, July 24, 2023. A weeklong wildfire on the Greek resort island of Rhodes tore past defenses Monday, forcing more evacuations, as three major fires raged elsewhere in the country fueled by strong winds and successive heat waves that left scrubland and forests tinder-dry. (AP Photo/Petros Giannakouris)

اليونان والجزائر وتونس.. سباق مع الرياح للسيطرة على الحرائق 25.07.2023

أججت الرياح حرائق مشتعلة في جزيرة رودس اليونانية ومناطق أخرى من البلاد، فيما أسفرت حرائق في شمال وشرق الجزائر عن دمار كبير وعشرات القتلى.