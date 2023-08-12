حريق هااواي

في حصيلة جديدة.. حرائق هاواي تودي بحياة أكثر من 90 شخصا

أكدت السلطات المحلية في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية مقتل 93 شخصا في حرائق الغابات ، ويخشى أن يكون هناك المزيد من القتلى. وتزايد الجدل حول مسؤولية ما أصبح أحد أسوأ كوارث الحرائق في تاريخ الولايات المتحدة.