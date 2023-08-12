حريق هااواي

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سكان هاواي بدأوا في الاستفاقة من هول كارثة حرائق الغابات المدمرة.
أكدت السلطات المحلية في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية مقتل 93 شخصا في حرائق الغابات ، ويخشى أن يكون هناك المزيد من القتلى. وتزايد الجدل حول مسؤولية ما أصبح أحد أسوأ كوارث الحرائق في تاريخ الولايات المتحدة.
بلغت حصيلة ضحايا حريق الغابات المروع الذي دمر بلدة تاريخية سياحية في هاواي 80 قتيلاً على الأقل، ما يجعل الكارثة التي تضرب الجزر الأكثر فتكاً منذ أن أصبحت ولاية أمريكية.
حصيلة ثقيلة لضحايا واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في هاواي منذ عقود. لقد كانت هاواي "مهيأة لأن تشتعل فيها النيران"، وهناك عوامل سهلت وقوع المأساة، علاوة على أنّ صفّارات الإنذار لم تعمل. فماذا نعرف عن حرائق هاواي؟
أججت الرياح حرائق مشتعلة في جزيرة رودس اليونانية ومناطق أخرى من البلاد، فيما أسفرت حرائق في شمال وشرق الجزائر عن دمار كبير وعشرات القتلى.
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