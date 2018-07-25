 حريق هائل يهدد مئات المنازل قرب برلين وإخلاء عدة قرى | أخبار | DW | 24.08.2018

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أخبار

حريق هائل يهدد مئات المنازل قرب برلين وإخلاء عدة قرى

ما تزال وحدات الإطفاء تكافح لإخماد الحريق الهائل الذي نشب في غابات جنوب غربي العاصمة الألمانية برلين وامتد بسرعة على مساحة 300 هكتار، محاولة عدم امتداده إلى قرى في المنطقة. السلطات طلبت من سكان ثلاث قرى ترك منازلهم.

Waldbrände in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

جاء في بيان لسلطات مكافحة المخاطر ببلدة تروينبريتسن قرب برلين أنه "بسبب نشوب حريق هائل بمناطق مالترهاوزن وتيفنبرونن وفرونسدورف وكلاوسدورف، فإننا نرجو سكان قرى تيفينبرونن وكلاوسدورف ترك منازلهم واتباع تعليمات القوات الموجودة هناك".

وناشدت السلطات المواطنين اصطحاب المتعلقات الضرورية فقط مثل الأوراق والأدوية، وإغلاق النوافذ والأبواب لمنع تسرب الدخان إلى الداخل.

وكانت النيران قد امتدت إلى قرى كثيرة في المنطقة الفاصلة بين دائرتي بوتسدام - ميتلبارك القريبة من تروينبريتسن وبين تيلتوف مفيمينج القريبة من نيدرغورسدورف - خلال فترة ما بعد ظهر أمس الخميس (23 أغسطس/ آب 2018). وزاد من صعوبة عمليات الإطفاء وجود ذخيرة كثيرة بأرض الغابات. ووصلت قوة كبيرة من رجال الإطفاء مساء أمس إلى مكان الحريق للسيطرة على ألسنة اللهب.

رجال إطفاء في استراحة قصيرلاة بعد ليلة عمل شاقة

واكتسح الدخان العديد من أحياء العاصمة برلين خصوصاً الأحياء الجنوبية وكذلك وسط المدينة. ودعت السلطات سكان تلك الأحياء إلى إبقاء نوافذ البيوت مغلقة. وأكدت سلطات المدينة أن الحرائق لم يكن لها لحد الآن أي تأثير على حركة النقل الجوية.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)

 

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