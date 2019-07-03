 حريق هائل في مدينة أمريكية قد يؤدي لـ″نهر من الخمر″ | عالم المنوعات | DW | 03.07.2019

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حريق هائل في مدينة أمريكية قد يؤدي لـ"نهر من الخمر"

يبذل رجال الإطفاء جهوداً مكثفة من أجل احتواء حريق ضخم نشب بأحد مستودعات شركة "جيم بيم" للمشروبات الروحية في ولاية كنتاكي الأمريكية، ويوشك أن يلتهم 45 ألف برميل خمر.

USA Feuer in Jim Beam Brennerei (picture-alliance/AP/Courier Journal/P. McDonough)

ذكرت صحيفة "لويزفيل كوريير" الأمريكية أن حريقاً شب في أحد مستودعات شركة "Beam Suntory" المصنعة لماركة الويسكي الشهيرة "جيم بيم" وما يزال مستمراً بقوة الأربعاء (الثالث من يوليو/ تموز 2019) لليوم الثاني على التوالي. ووفق تصريح صادر عن الشركة، والذي أشارت إليه قناة "إن بي سي نيوز"، فإن اندلاع الحريق كان سببه صاعقة برق مساء أمس الثلاثاء في الولاية التي تقع شمالي شرقي الولايات المتحدة، حيث تساعد الخمور في استمرار النيران، وسط مخاوف من التسبب في أضرار للبيئة في المنطقة. ويقدر أن المستودع يحوي نحو 45 ألف برميل من الويسكي بداخله، أي ما يعادل ستة ملايين زجاجة.

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أعلنت فرق الإطفاء في العاصمة الفرنسية فجر الثلاثاء أنّ الحريق الضخم الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في باريس مساء الاثنين ودمّر أجزاء كبيرة منها أصبح "تحت السيطرة" وتم "إخماده جزئياً"، فيما لا يزال سبب الحريق غير معروف. (16.04.2019)

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ونقلت الصحيفة عن جون مورا، المتحدث باسم مجلس الطاقة والبيئة في ولاية كنتاكي، قوله إن أطقم الإطفاء تستخدم أكياس الرمال للحيلولة دون تدفق الخمور إلى نهر وجدول قريب من مكان الحريق. كما يقوم رجال الإطفاء برش المياه على المباني المجاورة، وليس على المستودع نفسه. وقال مراسل الصحيفة إن الهواء في الموقع معبأ برائحة الخمر. من جهتها أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلاً عن درو تشاندلر، مدير مركز إدارة الأزمات في مقاطعة وودفورد التي يقع فيها المستودع، أن المستودع متعدد الطوابق ويصل طوله إلى حوالي 100 متر تقريباً.

ولم يصدر تعليق بعد عن الشركة المالكة للمستودع بشأن الحادث.

ع.اع/ ي.أ (د ب أ)

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