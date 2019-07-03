حريق هائل في مدينة أمريكية قد يؤدي لـ"نهر من الخمر"

ذكرت صحيفة "لويزفيل كوريير" الأمريكية أن حريقاً شب في أحد مستودعات شركة "Beam Suntory" المصنعة لماركة الويسكي الشهيرة "جيم بيم" وما يزال مستمراً بقوة الأربعاء (الثالث من يوليو/ تموز 2019) لليوم الثاني على التوالي. ووفق تصريح صادر عن الشركة، والذي أشارت إليه قناة "إن بي سي نيوز"، فإن اندلاع الحريق كان سببه صاعقة برق مساء أمس الثلاثاء في الولاية التي تقع شمالي شرقي الولايات المتحدة، حيث تساعد الخمور في استمرار النيران، وسط مخاوف من التسبب في أضرار للبيئة في المنطقة. ويقدر أن المستودع يحوي نحو 45 ألف برميل من الويسكي بداخله، أي ما يعادل ستة ملايين زجاجة.
ونقلت الصحيفة عن جون مورا، المتحدث باسم مجلس الطاقة والبيئة في ولاية كنتاكي، قوله إن أطقم الإطفاء تستخدم أكياس الرمال للحيلولة دون تدفق الخمور إلى نهر وجدول قريب من مكان الحريق. كما يقوم رجال الإطفاء برش المياه على المباني المجاورة، وليس على المستودع نفسه. وقال مراسل الصحيفة إن الهواء في الموقع معبأ برائحة الخمر. من جهتها أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلاً عن درو تشاندلر، مدير مركز إدارة الأزمات في مقاطعة وودفورد التي يقع فيها المستودع، أن المستودع متعدد الطوابق ويصل طوله إلى حوالي 100 متر تقريباً.
ولم يصدر تعليق بعد عن الشركة المالكة للمستودع بشأن الحادث.
ع.اع/ ي.أ (د ب أ)
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