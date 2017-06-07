حريق هائل في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس

اندلع حريق هائل في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس مساء الاثنين (15 نيسان/ أبريل 2019). وعرض التلفزيون الفرنسي صوراً تظهر فيها ألسنة دخان كثيفة تتصاعد من الكاتدرائية. ورفضت الشرطة حتى إشعار آخر الإدلاء بتصريحات بشأن الحريق.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن من الممكن أن تكون هناك علاقة بين الحريق وأعمال الترميم الحالية، حيث قالت الوكالة إن الحريق اندلع فوق سطح الكاتدرائية، واكتشف في نحو الساعة السابعة إلا ربع مساءً بالتوقيت المحلي.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان أنه رأى الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية، التي ترجع للعصور الوسطى. كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية. وأضافت إدارة الإطفاء في باريس أن عملية كبرى جارية، بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على "تويتر" إنه يجري إخلاء المنطقة.

يشار إلى أن الكاتدرائية من أشهر المعالم السياحية في باريس، ويقصدها ملايين السياح سنوياً وتقع في قلب باريس، ويمتد تاريخها إلى منتصف القرن الثاني عشر الميلادي. واستغرق بناء الكاتدرائية نحو 200 عام، وهي ذات أبعاد هائلة، إذ يبلغ طولها 127 متراً، وعرضها 40 متراً، ويصل ارتفاعها إلى نحو 33 متراً.

ع.ج/ ي.أ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)