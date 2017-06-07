حريق هائل في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس

اندلع حريق هائل في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس مساء الاثنين (15 نيسان/ أبريل 2019). وعرض التلفزيون الفرنسي صوراً تظهر فيها ألسنة دخان كثيفة تتصاعد من الكاتدرائية. ورفضت الشرطة حتى إشعار آخر الإدلاء بتصريحات بشأن الحريق.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن من الممكن أن تكون هناك علاقة بين الحريق وأعمال الترميم الحالية، حيث قالت الوكالة إن الحريق اندلع فوق سطح الكاتدرائية، واكتشف في نحو الساعة السابعة إلا ربع مساءً بالتوقيت المحلي.
ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان أنه رأى الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية، التي ترجع للعصور الوسطى. كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية. وأضافت إدارة الإطفاء في باريس أن عملية كبرى جارية، بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على "تويتر" إنه يجري إخلاء المنطقة.
يشار إلى أن الكاتدرائية من أشهر المعالم السياحية في باريس، ويقصدها ملايين السياح سنوياً وتقع في قلب باريس، ويمتد تاريخها إلى منتصف القرن الثاني عشر الميلادي. واستغرق بناء الكاتدرائية نحو 200 عام، وهي ذات أبعاد هائلة، إذ يبلغ طولها 127 متراً، وعرضها 40 متراً، ويصل ارتفاعها إلى نحو 33 متراً.
ع.ج/ ي.أ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
يوفر برج مونبارناس مشاهدة بانورامية شاملة لمدينة باريس ولأشهر معالمها الرئيسة. وبإمكانك أيضاً مشاهدة المباني الشاهقة الإرتفاع في حي "لا دوفانس" الذي يُعْتَبَر من أكبر الأحياء في أوروبا.
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باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
يبلغ ارتفاع برج "إيفل" 324 متراً وهو من أعلى معالم المدينة، يصل عدد زوار البرج إلى سبعة ملايين زائر سنوياً، ويمكنك أن تستمتع بمشاهدة العاصمة الفرنسية من أعلى البرج. المنظر في هذه البطاقة البريدية هو لقصر "تشايلوت"، كما يمكنك أن تشاهد أيضاً حدائق "تروكاديرو".
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باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
كنيسة "ساكري كوور" أو "كنيسة القلب الأقدس" على ذروة تلة "مونتمارت" وهي أعلى نقطة في المدينة، والكنيسة واحدة من أكثر معالم الهندسة البيزنطية الجديدة، وهي من أكثر الأماكن رومانسية، و يزورها أعداد كبيرة من السياح. من شرفات الكنيسة يمكن الاستمتاع بمنظري شروق وغروب الشمس وأنت تتأمل مدينة الحب والجمال.
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باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
التجوال سيراً على الأقدام يُتيح لك فرصة التعرف على الطابع الفريد للمدينة، حيث يُمكنك التنزه على ضفاف نهر "السين" التي يزيد طولها عن سبعة كيلومترات، ويمكنك أيضاً التنقل بين ساحة "الباستيل" والمنطقة المحيطة ببرج "إيفل"، ومن خلال قيامك بهذه النزهة ستشاهد أهم المعالم السياحية في المدينة.
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باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
زيارة متحف "اللوفر" أمر لابد منه لزائر باريس، ويُعْتَبَر من أكبر المتاحف في العالم، ويضم لوحة "الموناليزا" لفنان عصر النهضة "ليوناردو دافينشي"، كما يضم المتحف أكثر من 35 ألف لوحة وتحفة فنية أخرى، ولهذا لا يمكنك أن تشاهدها في زيارة واحدة، لذا عليك أن تُحَدد عدد وطبيعة اللوحات والتحف التي ستشاهدها خلال كل زيارة من زياراتك للمتحف.
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باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
إفتُتِحَتْ مؤسسة "لويس فويتون" في 20 تشرين الأول/ أكتوبر2014 بحضور الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند"، ويتميز مبنى المؤسسة بأنه مُخَصَص للفن المعاصر وهو من تصميم المهندس المعماري "فرانك جيري" وقد مزج المصمم بين الزجاج والخشب واتخذ تصميم البناء شكل سحابة كبيرة من الزجاج، ويضم المبنى أيضاً قاعات للمعارض المؤقته، وقاعات للمحاضرات والنشاطات الفنية.
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باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
مجمع "لا كانوبي" أو مبنى الستارة من تصميم مكتب "باتريك بيرغر" و "جاك أنزيوتي"، ويضم المجمع أيضاً مساحة مكشوفة وأخرى تحت الأرض مصممة لإستيعاب جميع النشاطات الثقافية في مدينة باريس، كما يضم أيضاً مراكز للتسوق، ومطاعم وقاعات للفنون.
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باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
مجمع متاجر"غاليري لافييت" الواقع في شارع "هوسمان" في الدائرة التاسعة في العاصمة الفرنسية. يُجسد لافييت نشاطات العلامات والماركات الفرنسية والعالمية ويتميز تصميم المجمع بشرفاته وصالاته التي تغطيها قبة زجاجية ترتفع إلى 42 متراً.
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باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
الجلوس والاسترخاء ونيل قسط من الراحة لمدة ساعة من الزمن في أحضان حديقة "التويلري" القريبة من متحف "اللوفر" متعة حقيقية، وتعتبر الكراسي المعدنية الخضراء رمزاً من رموز التصاميم الصناعية في عشرينات القرن الماضي. وحتى عام 1974 كان على المتنزهين أن يدفعوا أجور استخدامهم للكراسي.
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باريس .. عاصمة الرومانسية والموضة والفن.. والسياحة أيضا؟
لست مضطراً كي تدفع الكثير ثمناً لوجبة خفيفة شهية في مدينة باريس، في شارع "روزييه" تجد أشهى المأكولات والمحال التجارية العريقة التي حافظت على تنوعها. وما يزال سكان المنطقة التي لم تشهد الكثير من التطوير مصرون على بقاء منطقتهم كما هي.
الكاتب: غالية داغستاني