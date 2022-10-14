حريق هائل في سجن إيراني والسلطات تقول إن لا صلة بينه وبين المظاهرات

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حريق هائل يندلع في سجن إفين في طهران. متظاهرون يتجمعون قرب السجن ويهتفون ضد خامنئي. السلطات تقول إن الحريق لا علاقة له بالمظاهرات الجارية في البلاد.
أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج إن "185 على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 19 طفلا، قُتلوا" في الاحتجاجات، هذا في وقت اخترق نشطاء التلفزيون الحكومي ووضعوا إشارة مناوئة للمرشد الأعلى علي خامنئي.
تواصلت الاحتجاجات في إيران لليلة العاشرة احتجاجًا على وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها، وارتفع مستوى التوتر بين طهران ودول غربية ووصل إلى استدعاء سفراء وفرض أو المطالبة بفرض عقوبات على إيران، التي رفضت الانتقادات الغربية.
تحت شعار ""بداية النهاية!" للنظام، تصاعدت الدعوات في إيران للخروج في تظاهرات جديدة استمراراً لحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة جينا مهسا أميني، فيما حصل المتظاهرون على دعم الرئيس الأمريكي ونائبته.
قال تقرير طبي إيراني إن وفاة الشابة مهسا أميني لم تكن نتيجة تعرضها للضرب على يد عناصر من شرطة الإخلاق وإنما ترتبط بتداعيات خضوعها "لعملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ في سن الثامنة.
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