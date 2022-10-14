حريق هائل في سجن إيراني والسلطات تقول إن لا صلة بينه وبين المظاهرات

إيران.. استمرار التظاهرات واختراق التلفزيون الرسمي

أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج إن "185 على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 19 طفلا، قُتلوا" في الاحتجاجات، هذا في وقت اخترق نشطاء التلفزيون الحكومي ووضعوا إشارة مناوئة للمرشد الأعلى علي خامنئي.