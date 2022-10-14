 حريق هائل في سجن إيراني والسلطات تقول إن لا صلة بينه وبين المظاهرات | DW الأخبار | DW | 16.10.2022

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DW الأخبار

حريق هائل في سجن إيراني والسلطات تقول إن لا صلة بينه وبين المظاهرات

حريق هائل يندلع في سجن إفين في طهران. متظاهرون يتجمعون قرب السجن ويهتفون ضد خامنئي. السلطات تقول إن الحريق لا علاقة له بالمظاهرات الجارية في البلاد.

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19.09.2022: A police motorcycle burns during a protest over the death of Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's morality police, in Tehran, Iran September 19, 2022. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

قضية أميني ـ الاحتجاجات في إيران تتواصل وتصاعد التوتر مع الغرب 26.09.2022

تواصلت الاحتجاجات في إيران لليلة العاشرة احتجاجًا على وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها، وارتفع مستوى التوتر بين طهران ودول غربية ووصل إلى استدعاء سفراء وفرض أو المطالبة بفرض عقوبات على إيران، التي رفضت الانتقادات الغربية.

Titel der Bilder: Szenen aus den jüngsten Protesten im September und Oktober 2022 in Iran Stichworte: Iran, Proteste, Volksaufstand, Frauen, Frauenrechte, Jina Mahsa Amini, Menschenrechtsverletzung, Sittenpolizei, Moralpolizei, Kopftuch, Schleier, Hidschab, Hijab, Hidschabzwang Beschreibung: Auslöser der jüngsten Proteste im Iran war der Tod der 22-jährigen Kurdin Jina Mahsa Amini, die in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen wurde, weil sie gegen die Regeln zum Tragen eines Kopftuchs verstoßen haben soll. Drei Tage später starb sie unter Umständen, die strittig sind. Danach brachen erste Proteste aus. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen wurden inzwischen mindestens 201 Menschen getötet. Rechteeinräumung: Lizenz: frei Quelle der Bilder: UGC via Behnam Bavandpour

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A portrait of Mahsa Amini is held during a rally calling for regime change in Iran following the death of Amini, a young woman who died after being arrested in Tehran by Iran's notorious morality police, in Washington, Saturday, Oct. 1, 2022. (AP Photo/Cliff Owen)

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قال تقرير طبي إيراني إن وفاة الشابة مهسا أميني لم تكن نتيجة تعرضها للضرب على يد عناصر من شرطة الإخلاق وإنما ترتبط بتداعيات خضوعها "لعملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ في سن الثامنة.