حريق كبير في هامبورغ.. والشرطة تطلق رسالة طمأنة حذرة!

اشتعلت النيران في العديد من المستودعات جراء حريق كبير نشب في منطقة تجارية في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا اليوم الأحد (التاسع من أبريل/ نيسان 2023). وانطلقت سحابة هائلة من الدخان في حي روتنبورغس أورت. وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إن "قلب مدينة هامبورغ معتم تماما".

ولم يُصَبْ أحد جراء الحريق حسب الشواهد الأولية، لكن قوات الإطفاء حذرت من الدخان وطالبت السكان بالإبقاء على النوافذ والأبواب مغلقة وإغلاق أجهزة التكييف والتهوية.

وجاء في تحذير من السلطات القول إن من الممكن للسكان "أن يتأثروا بسبب الدخان والمكونات الكيماوية في هواء التنفس". وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم إجلاء نحو 140 شخصا وإنه لا يمكن على الفور تحديد مدى خطورة الوضع.

وتم إيقاف حركة السكك الحديدية من هامبورغ إلى الشرق بشكل جزئي خلال أعمال الإطفاء. ولم تتمكن قوات الإطفاء مبدئيا من قول كيف حدث الحريق الكبير فجر عيد الفصح أو ما الذي كان موجودا بالضبط في المستودعات المحترقة.

وذكرت قوات الإطفاء أنها وجدت عند وصولها العديد من السيارات الرابضة في المناطق المفتوحة والمكشوفة وغسالات وبضائع أخرى مخزنة مشتعلة وأن النيران امتدت لتصل إلى مبنى مجمع مستودعات.

كما انفجرت في المبنى حاويات من النوعية المعروفة باسم حاويات السوائب الوسيطة (آي بي سي-كونتينر) والتي تحوي سوائل قابلة للاشتعال، ولا يزال من غير المعروف بعد على نحو دقيق نوعية الكيماويات التي كانت موجودة في هذه الحاويات.

ونظرا لأن الرياح دفعت سحابة ضخمة من الدخان فوق أجزاء واسعة من قلب مدينة هامبورغ ولم يكن معروفا ما كان مخزونا في مجمع المستودعات والمساحة المفتوحة البالغة نحو 17 ألف متر مربع، أطلقت السلطات عبر نظام التحذير المعياري "موفاس" أعلى درجة تحذير ممكنة "خطر شديد" بالنسبة لأجزاء واسعة من هامبورغ.

كما تم إخلاء نُزُل بالقرب من مكان الحريق حيث تم إسكان 39 شخصا في أكاديمية الإطفاء في منطقة بيلبروك.

وبعد ظهر اليوم، أطلقت الشرطة رسالة طمأنة حذرة حيث أعلن مركز القيادة أن التحذير الرسمي لا يزال قائما "لكن لم يتم العثور على قيم قياس مرتفعة".

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، رويترز)