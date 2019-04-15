حريق كاتدرائية نوتردام يثير صدمة كبيرة في فرنسا وخارجها

تجمع الفرنسيون في محيط كاتدرائية نوتردام، الصرح الديني والسياحي الشهير، وهم يتحسرون ويتألمون لمشاهدة النيران تلتهم سقف الكاتدرائية وبرجها. وتوجه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المكان مؤكداً أنه "يشاطر الأمة آلامها"، مضيفاً: "أنا حزين هذا المساء لرؤية جزء منا يحترق". وفي مؤشر على خطورة ما يحصل، قرر ماكرون إرجاء مداخلته التلفزيونية المرتقبة حول أزمة السترات الصفراء من دون أن توضح الرئاسة الفرنسية موعدها الجديد.

ووصفت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، الحريق الكبير الذي التهم الكاتدرائية بأنه "حريق رهيب". وكتبت هيدالغو على حسابها في "تويتر": "حريق رهيب في كاتدرائية نوتردام. فرق الإطفاء تحاول السيطرة على النيران". كما أوضح مساعد رئيسة بلدية باريس، إيمانويل غريغوار، أنه "تم استنفار فريق خاص لمحاولة إنقاذ كل التحف الفنية الموجودة".

وأفادت فرق الإطفاء أن الحريق "مرتبط على الأرجح" بورشة الترميم التي تشهدها الكاتدرائية، علماً بأنه اندلع قبل بضعة أيام من احتفال المسيحيين بعيد الفصح.

وأوضحت إدارة إطفاء باريس أن الحريق الذي انتشر بسرعة اندلع قرابة الساعة الرابعة وخمسين دقيقة بتوقيت غرينتش من مساء الاثنين (15 نيسان/ أبريل 2019) في الكاتدرائية القوطية التي شيدت بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر. وسرعان ما أدى الحريق إلى انهيار برج الكاتدرائية الأوسط الذي يبلغ ارتفاعه 93 متراً.

من جهته، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحريق بأنه "فظيع"، واقترح عبر تغريدة على "تويتر" استخدام طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق. كما قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، نقلاً عن المستشارة أنغيلا ميركل إن كاتدرائية نوتردام في باريس تشكل "رمزاً لفرنسا" و"لثقافتنا الأوروبية".

هذا وأكدت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، أودري أزولاي، وقوف المنظمة "إلى جانب فرنسا لحماية وترميم هذا التراث الذي لا يقدر بثمن".

وعلق المتحدث باسم مجمع الأساقفة في فرنسا أن "رمزاً كبيراً للإيمان الكاثوليكي يحترق". وكتب رئيس بلدية لندن، صادق خان، على "تويتر": "مشاهد مؤلمة (...) لندن حزينة مع باريس اليوم". كما أبدت الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة "تضامنها" مع فرنسا.

عربياً، أكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية أنها تتابع ببالغ الأسى والألم حادث الحريق الذي شب في كاتدرائية نوتردام، خاصة لما يمثله هذا الصرح العريق من قيمة حضارية وتاريخية لفرنسا وكجزء من التراث العالمي.

وبثت قنوات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا صوراً ومشاهد مؤثرة للنيران وهي تلتهم سقف الكنيسة، فيما غطت المكان سحابة كثيفة من الدخان. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان أن مئات من سكان باريس والسياح كانوا يراقبون بقلق الدخان الكثيف المتصاعد من جسور باريس المؤدية إلى الكنيسة مع انتشار رائحته في الأرجاء.

وقالت ناتالي (50) وهي فرنسية تقيم في لندن: "هذا جنون، لا أصدق، أريد البكاء". وعلق شخص آخر: "أمل ألا يكون الأمر اعتداء".

وتشهد الكاتدرائية خمسة قداديس كل يوم وسبعة في الآحاد ويزورها نحو 13 مليون سائح كل عام. وهي مدرجة على لائحة التراث العالمي منذ العام 1991.

ع.ج/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)