حريق في كاتدرائية فرنسية يعيد للأذهان حريق كاتدرائية "نوتردام"

اندلع حريق في وقت مبكر صباح اليوم السبت (18 تموز/يوليو) داخل كاتدرائية مدينة نانت بغرب فرنسا، حسبما ذكرت الخدمة المحلية لمكافحة الحرائق عبر تويتر. وأظهرت فيديوهات تصاعد أعمدة الدخان من مبنى الكاتدرائية الذي يرجع تاريخ بنائه إلى القرن الخامس عشر.



وقالت سيسيل رينود، التي تعمل في متجر لبيع المخبوزات مقابل للكاتدرائية والتي أخطرت خدمة الإطفاء باندلاع الحريق في وقت مبكر اليوم السبت، لقناة (بي.اف.ام) التلفزيونية إنها شاهدت نيراناً "ضخمة" تندلع داخل المبنى، وأردفت تقول: "كانت صدمة كبيرة. الأمر مؤسف للغاية".

ويأتي الحريق بعد ما يربو بقليل على عام واحد من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم سقفها وبرجها الرئيسي في 15 نيسان/أبريل عام 2019.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر: "بعد نوتردام، تشتعل النيران في كاتدرائية سان بيار اي سان بول في قلب نانت"، وأضاف: "الدعم لرجال الإطفاء الذين يتحملون كل المخاطر لإنقاذ هذه الجوهرة القوطية في مدينة الدوقات".



وأعلنت فرق الإطفاء فيما بعد أنها تمكنت "تطويق" الحريق، موضحة أنّ الأضرار لا تقارن بتلك التي لحقت بكاتدرائية نوتردام في باريس. وقال مدير قسم الإطفاء الجنرال لوران فرلاي خلال إحاطة إعلامية أمام الكاتدرائية إنّ: "الأضرار تركزت على الأرغن الكبير الذي يبدو أنه دمّر بالكامل"، موضحاً أن "المنصة التي يقع عليها غير مستقرة إطلاقاً وقد تنهار".



من جانبه أعلن مدعي عام الجمهورية في مدينة نانت، بيار سينيس، لوكالة فرانس برس فتح تحقيق حول "حريق مفتعل" في الكاتدرائية، موضحاً أنّه تم اكتشاف "ثلاث نقاط مختلفة للنيران". وقال: "في هذه المرحلة، فإنّ تحقيقاً فتِح حول حريق مفتعل، لا وجود لاستنتاجات يمكن استخلاصها الآن إذ يتوجب علينا القيام بعمليات مسح عدة من شأنها الإتيان بعناصر جديدة".



وهذه ليست المرة الأولى التي يندلع فيها حريق في هذه الكاتدرائية. ففي 28 كانون الثاني/يناير 1972، دمر حريق سقف كاتدرائية "سان بيار اي سان بول" في وسط نانت، التي شيدت بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر. وقد تبين أن الحريق شب بسبب أشغال جارية. ولم تفتح مجدداً للعبادة قبل أيار/مايو 1985 بعد أشغال استمرت أكثر من 13 عاماً.



وفي 2015، دمر حريق آخر كبير ثلاثة أرباع كنيسة كاثوليكية أخرى هي "سان دوناسيان اي سان روغاسيا"، التي بنيت في القرن التاسع عشر.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ – أ ف ب – رويترز)