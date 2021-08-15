حريق غابات قرب القدس وإخلاء منازل في قرى عند أطرافها

تسبب حريق غابات يستعر في تلال خارج القدس الأحد (15 آب/ أغسطس 2021) في تصاعد سحب الدخان فوق المدينة وإجلاء سكان عدة تجمعات سكنية مع تصدي طائرات وأطقم على الأرض لألسنة اللهب.

وبعدما اقتربت ألسنة النيران منها، أخليت خمس قرى تقع غربي القدس هي بيت مائير وشويفا وكيسالون وجفعات يعاريم ورامات رازيل، وتم إجلاء السكان وفق ما أعلنت الشرطة التي أعلنت إغلاق طرق عدة.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اجتماعا مع مسؤولي الأجهزة الأمنية خصص للحريق، وفق بيان لمكتبه. وأورد الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الاسرائيلي باللغة العربية على تويتر أن بينيت أوعز لوزارة الدفاع والجيش بمساعدة "قوات الإطفاء والطوارئ وفق الحاجة وبلا قيود".

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم تقع إصابات خطيرة، لكن يبدو أن هناك خطرا ضئيلا من أن يصل الحريق، الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات غربي القدس، إلى المدينة.

وأعلن متحدّث باسم جهاز الإطفاء في القدس في بيان أن "الحريق يتمدد سريعا بسبب الرياح القوية وقد استدعينا عناصر إطفاء من مناطق عدة لمساعدتنا". وقال قائد جهاز الإطفاء في المنطقة نسيم تويتو خلال مؤتمر صحافي متلفز "إنه أحد اكبر الحرائق في منطقة القدس منذ سنوات".

شاركت مروحيات تابعة لسلاح الجو في الجيش الإسرائيلي في عمليات إخماد الحريق الأحد (15 آب/ أغسطس 2021).

ولم تعرف إلى الآن أسباب الحريق، وقال مسؤولو الإطفاء والشرطة إن من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق.

ونشر العديد من مستخدمي تويتر في القدس وبالقرب منها صورا لسحابة كبيرة من الدخان تندلع من حول بيت مائير (حوالي 10 كيلومترات غرب القدس) حيث اندلع الحريق وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.

وكان حريق هائل قد اندلع يوم الخميس الماضي قرب مدينة "كريات شمونة" شمال إسرائيل، وجرى إخلاء السكان من منازلهم، بحسب الشرطة الإسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل تشهد في الصيف حرائق عدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وفي الأسابيع الأخيرة شهد حوض المتوسّط حرائق عدة، خصوصا في اليونان وتركيا والجزائر حيث قضى منذ الإثنين العشرات جراء حرائق غابات.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ، أ ف ب)