 حريق الغابات في كاليفورنيا يتمدد وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحد | DW الأخبار | DW | 25.07.2022

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حريق الغابات في كاليفورنيا يتمدد وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحد

تمدد حريق غابات ضخم اندلع الجمعة في كاليفورنيا وأتى على آلاف الهكتارات من الأراضي واقتضى تنفيذ عمليات إجلاء الآلاف من الأشخاص

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