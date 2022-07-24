حريق الغابات في كاليفورنيا يتمدد وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحد

اليونان- حرائق الغابات تستعر قرب أثينا وتصل مناطق سكنية

استمر حريق كبير مستعراً على مشارف العاصمة اليونانية، أثينا، مع وصول ألسنة اللهب إلى مناطق سكنية، حيث دمرت العديد من المنازل. وتم إغلاق أجزاء من الطريق الرئيسي بين المدينة والمطار بسبب انخفاض مستوى الرؤية.