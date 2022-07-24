حريق الغابات في كاليفورنيا يتمدد وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحد

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تمدد حريق غابات ضخم اندلع الجمعة في كاليفورنيا وأتى على آلاف الهكتارات من الأراضي واقتضى تنفيذ عمليات إجلاء الآلاف من الأشخاص
استمر حريق كبير مستعراً على مشارف العاصمة اليونانية، أثينا، مع وصول ألسنة اللهب إلى مناطق سكنية، حيث دمرت العديد من المنازل. وتم إغلاق أجزاء من الطريق الرئيسي بين المدينة والمطار بسبب انخفاض مستوى الرؤية.
تتعرض منطقة جنوب غرب القارة الأوروبية لموجة حر تسببت في تسجيل عدد من الدول ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، تسببت فيبعض الدول الأوروبية في حرائق بالغابات وإخلاء الآلاف من منازلهم فيما ألغى البعض رحلاته السياحية.
تحصي دول غرب أوروبا الأضرار بعد ثاني موجة حر مصحوبة بحرائق مدمرة خلال شهر، لا سيما في جنوب غرب فرنسا، بينما أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى وفاة "أكثر من 500" شخص بسبب موجة الحر.
يظن كثيرون أن ارتفاع درجة الاحترار بمقدار درجة أو درجتين لن يؤثر على حياة الناس! وفقا للتوقعات فإن الاحترار العالمي سيصل إلى 2.7 درجة مئوية ما سيكون له تداعيات خطيرة على الحياة على الأرض. في التقرير بعض الأمثلة.
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