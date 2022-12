حرير سويسري - أزياء مستدامة

Oiley Ramseyer, Gründerin der Swiss Silk Society, beschäftigt sich mit der Aufzucht von Seidenraupen, um die Seidenproduktion in der Schweiz wieder aufzubauen. Früher hielt er sie im Badezimmer, aber jetzt hat er sie in die Garage gebracht. Wurmlarven überleben in der Natur nicht und brauchen Pflege. Die Swiss Silk Association liefert Seidenfäden nicht nur an Modeunternehmen, sondern auch an medizinische Unternehmen. Modedesigner Rafael Couto seinerseits gewann 2019 den Swiss Design Award für seine Kollektion, die er mit nachhaltiger Schweizer Seide gestaltete. Für den Seidenfarmer Ouellet Ramseyer war das natürlich eine Geschäftsidee, aber er wollte auch in der Praxis beweisen, dass es andere Möglichkeiten gibt, Seide zu gewinnen, ohne sie zum Beispiel aus China zu importieren, Tausende von Kilometern zu transportieren und damit zu verursachen hohe Kohlendioxidemissionen. Sein Ziel ist es zudem, mehr Menschen davon zu überzeugen, in der Zentralschweiz Raupen zu züchten und so vor Ort nachhaltige Mode zu produzieren.