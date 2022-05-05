 حرية الصحافة في العراق في خطر! | العراق اليوم | DW | 05.05.2022

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العراق اليوم

حرية الصحافة في العراق في خطر!

تذيل العراق ترتيب مقياس حرية الصحافة الصادر من منظمة مراسلون بلا حدود، في تراجع مضطرد منذ عام 2019. الأصوات تُكتم والصحفي يخاف على حياته بعد أن كان العراق حالة نادرة في الشرق الأوسط.

الاستماع للتقرير الصوتي 57:51

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ضيف الحوار:

الصحفي باسم حمزة الشرع 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

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Zwei Journalisten heben bei ihrem Gang durch Nadschaf die Arme, um nicht beschossen zu werden (Archivfoto vom 23.08.2004, Illustration zum Thema Reporter im Irak). Der Irak ist weiterhin das gefährlichste Land für Journalisten. Fast die Hälfte der im vergangenen Jahr bei der Arbeit getöteten Reporter kamen in dem militärisch besetzten Land ums Leben. Das ergibt sich aus getrennten Zählungen der Organisationen Reporter ohne Grenzen und Komitee zum Schutz von Journalisten, die in Berlin und New York veröffentlicht wurden. Nach der Statistik des New Yorker Komitees kamen 2005 weltweit 47 Journalisten gewaltsam ums Leben, 22 davon im Irak. In mehr als 75 Prozent der Fälle seien die Journalisten ermordet worden, um sie zum Schweigen zu bringen oder sie für ihre Arbeit zu bestrafen, teilte die unabhängige Organisation mit. Foto: Mohamed Messara (zu dpa 0214 vom 04.01.2006) +++(c) dpa - Bildfunk+++

العراق اليوم: حرية الصحافة في العراق في خطر ! 05.05.2022

تذيل العراق ترتيب مقياس حرية الصحافة الصادر من منظمة مراسلون بلا حدود، في تراجع مضطرد منذ عام 2019. الأصوات تُكتم والصحفي يخاف على حياته بعد أن كان العراق حالة نادرة في الشرق الأوسط.