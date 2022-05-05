العراق اليوم
حرية الصحافة في العراق في خطر!
تذيل العراق ترتيب مقياس حرية الصحافة الصادر من منظمة مراسلون بلا حدود، في تراجع مضطرد منذ عام 2019. الأصوات تُكتم والصحفي يخاف على حياته بعد أن كان العراق حالة نادرة في الشرق الأوسط.
ضيف الحوار:
الصحفي باسم حمزة الشرع
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- تاريخ
05.05.2022
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مواضيع
العراق, نوري المالكي, عمار الحكيم, مقتدى الصدر, بغداد, الفلوجة, العراق اليوم
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كلمات مفتاحية
العراق اليوم,
الاستماع إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق اليوم,
العراق,
حرية الصحافة في العراق,
الصحافة العراقية,
الدميقراطية في العراق,
دويتشه فيله عربية
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- تاريخ
05.05.2022
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مواضيع
العراق, نوري المالكي, عمار الحكيم, مقتدى الصدر, بغداد, الفلوجة, العراق اليوم
-
كلمات مفتاحية
العراق اليوم,
الاستماع إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق اليوم,
العراق,
حرية الصحافة في العراق,
الصحافة العراقية,
الدميقراطية في العراق,
دويتشه فيله عربية
- تحميل
خزن الملف الصوتي MP3
- إلى المحرر
-
طباعة
طباعة هذه الصفحة
-
الرابط
https://p.dw.com/p/4Aso3