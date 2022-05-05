العراق اليوم

حرية الصحافة في العراق في خطر!

تذيل العراق ترتيب مقياس حرية الصحافة الصادر من منظمة مراسلون بلا حدود، في تراجع مضطرد منذ عام 2019. الأصوات تُكتم والصحفي يخاف على حياته بعد أن كان العراق حالة نادرة في الشرق الأوسط.

الاستماع للتقرير الصوتي 57:51 استمع إلى الحلقة كاملة

ضيف الحوار: الصحفي باسم حمزة الشرع

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