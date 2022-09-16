 حرية الصحافة .. المفوضية الأوروبية تقترح قانونا لتعزيز هذه الحرية | DW الأخبار | DW | 17.09.2022

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حرية الصحافة .. المفوضية الأوروبية تقترح قانونا لتعزيز هذه الحرية

تعمل المفوضية الأوروبية على مسودة قواعد تهدف إلى منع التدخل السياسي في وسائل الإعلام. وتأتي المقترحات وسط مخاوف بشأن حرية وسائل الإعلام في العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، مثل المجر وبولندا.

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