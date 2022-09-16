حرية الصحافة .. المفوضية الأوروبية تقترح قانونا لتعزيز هذه الحرية

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تعمل المفوضية الأوروبية على مسودة قواعد تهدف إلى منع التدخل السياسي في وسائل الإعلام. وتأتي المقترحات وسط مخاوف بشأن حرية وسائل الإعلام في العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، مثل المجر وبولندا.
من أجل حماية الديمقراطيات في الاتحاد الأوروبي ينبغي تقوية استقلالية وسائل الإعلام الأوروبية، وعليه تصدر المفوضية الأوروبية قانونا جديدا يعد بتحقيق أكثر من هدف على رأسها تعزيز حرية وسائل الإعلام وحمايتها؟
تعهد المستشار الألماني بدعم توسيع الاتحاد الأوروبي، مقترحا تغيير تكوين البرلمان الأوروبي والانتقال إلى نظام اتخاذ القرارات بالأكثرية، كما أعلن تأييده فكرة تشكيل "مجوعة سياسية أوروبية" وكشف عن عزمه إنشاء نظام دفاع مشترك.
وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟
أفادت تقارير بأن تحقيقا داخليا بالمفوضية الأوروبية وجد أن الهواتف الجوالة لبعض مسؤوليها استهدفت من خلال برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس. مسؤول تحدث عن "إشارات على حدوث اختراقات" لكن يصعب نسبتها لـ"مرتكب معين بشكل مؤكد".
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