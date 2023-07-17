حرية التنقل للنساء

اليمن ـ شرط "المحرم" لسفر المرأة "انتقاص من أهليتها وانتهاك لكرامتها"

كانت المرأة اليمنية قد حققت خلال العقود الماضية مكاسب كثيرة سواء على صعيد التعليم أو العمل أو المشاركة في الحياة العامة، لكن ظروف الحرب دفعت للتشدد ضدها وجعلت تلك الحقوق المكتسبة، بما فيها حرية التنقل، في مهب الريح.