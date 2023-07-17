حرية التنقل للنساء

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تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يرسم صورة قاتمة لوضع النساء في العالم العربي. ففي أغلبية الدول لا تملك النساء حرية التنقل والسفر بدون إذن من ولي امرها
كانت المرأة اليمنية قد حققت خلال العقود الماضية مكاسب كثيرة سواء على صعيد التعليم أو العمل أو المشاركة في الحياة العامة، لكن ظروف الحرب دفعت للتشدد ضدها وجعلت تلك الحقوق المكتسبة، بما فيها حرية التنقل، في مهب الريح.
أصدرت حكومة طالبان الأفغانية، غير المعترف بها دوليا، أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، فيما تظاهرت عشرات الفتيات والنساء الأفغانيات على قرار الحكومة بمنعهن من الدراسة.
صوت البرلمان الألماني اليوم على إلغاء فقرة مثيرة للجدل من قانون العقوبات كانت تحظر الإعلان عن عمليات الإجهاض. هذا النص القانوني شكل عقبة أمام الكثير من النساء لإجراء عمليات إجهاض آمنة وعرض في بعض الأحيان حياتهن للخطر.
شهدت الأسابيع الماضية بداية حقبة مظلمة جديدة لناشطات حقوق النساء في السعودية؛ فبعد الحكم على سلمى الشهاب بالسجن لـ34 عاما، قضت محكمة جزائية في الرياض بمعاقبة نورة القحطاني بالسجن لمدة 45 عاما.
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