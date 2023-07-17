 حرية التنقل للنساء | DW الأخبار | DW | 18.07.2023

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DW الأخبار

حرية التنقل للنساء

تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يرسم صورة قاتمة لوضع النساء في العالم العربي. ففي أغلبية الدول لا تملك النساء حرية التنقل والسفر بدون إذن من ولي امرها

المزيد من المركز الإعلامي

### Nutzung nur als Vorschaubild für das Video ### Sendedatum: 17.07.2023 People carrying umbrellas to protect against the sun are seen walking in front of the Forbidden Palace in Beijing.

دبلوماسية المناخ بين واشنطن وبكين 17.07.2023

Iranian women walk on a street during the revival of morality police in Tehran, Iran, July 16, 2023. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

السلطات الإيرانية "تعي" سلطة شرطة الآداب إلى الشارع 17.07.2023

لا تزال الاتفاقية مع تونس تطرح تساؤلات لدى الشارع والمجتمع المدني التونسيين

الشارع التونسي متوجس من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 17.07.2023

17.07.2023 A view shows the section of a road split and sloping to one side following an alleged attack on the Crimea Bridge, that connects the Russian mainland with the Crimean peninsula across the Kerch Strait, in this still image taken from video released July 17, 2023. Сrimea24tv/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. 

هجوم على الجسر الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم 17.07.2023

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نزل آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجا على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة.

إسرائيل: تزامنا مع زيارة رئيس البلاد إلى واشنطن احتجاجات جديدة 18.07.2023

Saint-Kitts-and-Nevis-flagged bulker TK Majestic, carrying grain under the UN's Black Sea Grain Initiative, waits in the southern anchorage of the Bosphorus in Istanbul, Turkey July 15, 2023. REUTERS/Mehmet Emin Caliskan

بعد رفض روسيا تمديده انتهاء صلاحية اتفاق تصدير الحبوب 18.07.2023

A truck unloads grain at a grain port in Izmail, Ukraine, Wednesday, April 26, 2023. U.S. and European officials have toured Ukraine's southern port of Izmail, a facility that is important in bringing Ukrainian grain exports to the world. It could become critical if a deal with Russia to allow grain exports from Ukrainian Black Sea ports expires without being renewed. (AP Photo/Andrew Kravchenko)

روسيا تعلن إلغاء ضمانات سلامة الملاحة مع انتهاء اتفاق الحبوب 17.07.2023

ألكاراس يعزز موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس بعد مباراة ملحمية أمام الصربي دجوكوفيتش في بطولة ويمبلدون.

ألكاراس يعزز موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس أمام دجوكوفيتش 17.07.2023

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Main title: Movement restrictions for women in Yemen Photo's title: Yemeni women on a Sana'a passenger bus Place & Date : Sana'a, November 2022. Copyright / Photographer: Safia Mahdi exclusive for DW Main title: Movement restrictions for women in Yemen Photo's title: Sanad Al-Sunaidi, media officer at the Ministry of Human Rights in Sana'a. Place & Date : Sana'a, November 2022. Copyright / Photographer: Safia Mahdi exclusive for DW

اليمن ـ شرط "المحرم" لسفر المرأة "انتقاص من أهليتها وانتهاك لكرامتها" 02.12.2022

كانت المرأة اليمنية قد حققت خلال العقود الماضية مكاسب كثيرة سواء على صعيد التعليم أو العمل أو المشاركة في الحياة العامة، لكن ظروف الحرب دفعت للتشدد ضدها وجعلت تلك الحقوق المكتسبة، بما فيها حرية التنقل، في مهب الريح.

Afghanische Frauen nehmen an einer Demonstration gegen das kürzlich verhängte Universitätsverbot für Frauen teil. Am 20. Dezember hatten die Taliban in Afghanistan mit sofortiger Wirkung Frauen von allen Universitäten verbannt. Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Islamisten Frauenrechte massiv eingeschränkt. Mädchen und Frauen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. +++ dpa-Bildfunk +++

بعد التعليم.. طالبان تمنع عمل النساء في المنظمات المحلية والأجنبية 24.12.2022

أصدرت حكومة طالبان الأفغانية، غير المعترف بها دوليا، أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، فيما تظاهرت عشرات الفتيات والنساء الأفغانيات على قرار الحكومة بمنعهن من الدراسة.

May 14, 2022, Munich, Bavaria, Germany: Reacting to the leak via Politico of a draft opinion by Justice Samuel Alito to overturn Roe v. Wade (1973) and Planned Parenthood v. Casey (1992), Americans in Munich, Germany demonstrated in front of the American Consulate against what they see as attacks on their reproductive rights and bodily autonomy. The draft opinion ultimately leaves the decision to the states, meaning approximately 50% of the United states will implement some of all of the following: bans on abortion, criminalization of abortion, prerequisites that donÃ¢â¬â¢t coincide with the science, and hurdles so high, that abortion is effectively banned. Currently, 23 states are set to restrict abortion if Roe is overturned, with 13 states already having trigger bans in place. 16 states protect abortion rights. The Lancet has posed the rhetorical question Ã¢â¬ÅWhat kind of society has the USA become when a small group of Justices is allowed to harm women, their families, and their communities that they have been appointed to protect? (Credit Image: Â© Sachelle Babbar/ZUMA Press Wire

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ARCHIV 2014*****In this frame grab from Saudi state television footage, doctoral student and women's rights advocate Salma al-Shehab speaks to a journalist at the Riyadh International Book Fair in Riyadh, Saudi Arabia, in March 2014. A Saudi court has sentenced al-Shehab to 34 years in prison for spreading rumors on Twitter and retweeting dissidents, according to court documents obtained Thursday, Aug. 18, 2022, a decision that has drawn growing global condemnation. (Saudi state television via AP)

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