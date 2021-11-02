 حركة طالبان تناشد المجتمع الدولي الاعتراف بها | DW الأخبار | DW | 20.10.2021

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DW الأخبار

حركة طالبان تناشد المجتمع الدولي الاعتراف بها

دعت حكومة تصريف الأعمال المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحركة طالبان، مطالبة واشنطن بالإفراج عن احتياطي البنك المركزي الأفغاني المحتجز خارج البلاد.

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