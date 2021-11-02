حركة طالبان تناشد المجتمع الدولي الاعتراف بها

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دعت حكومة تصريف الأعمال المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحركة طالبان، مطالبة واشنطن بالإفراج عن احتياطي البنك المركزي الأفغاني المحتجز خارج البلاد.
بعد انسحاب حلف الناتو من أفغانستان وعودة طالبان للحكم بدأت في ألمانيا عملية مراجعة وتقييم تجريها مراكز أبحاث ووزارات وجهات غيرها لمهمة الجيش الألماني هناك. فإلى أين وصلت عملية المراجعة هذه؟
قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وأصيب 50 آخرون في هجوم نفذه انتحاري ومسلحون آخرون واستهدف مستشفى كابول العسكري. يأتي ذلك وسط تصاعد العنف في أفغانستان بين حركة طالبان المتشددة الحاكمة في البلاد، وتنظيم "الدولة" المتطرف.
أكد أمير خان متقي وزير خارجية طالبان بالإنابة، أن "الولايات المتحدة بلد عظيم.. ويجب أن نساعد بعضنا البعض"، وقال إن على المجتمع الدولي عدم تسييس المساعدات التي يقدمها، وذلك بعد يوم من مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان.
طلبت حركة طالبان التحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع المجتمع الدولي مجددا أمام علامة استفهام كبيرة حول الطريق الأفضل للتعامل مع الحركة المتشددة. فما موقف الغرب وحلفاء طالبان وقطر، الوسيط الرئيسي بينها والغرب؟
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