حركة طالبان تناشد المجتمع الدولي الاعتراف بها

طالبان تشكر المجتمع الدولي وتدعو لعدم ربط المساعدات الإنسانية بالسياسة

أكد أمير خان متقي وزير خارجية طالبان بالإنابة، أن "الولايات المتحدة بلد عظيم.. ويجب أن نساعد بعضنا البعض"، وقال إن على المجتمع الدولي عدم تسييس المساعدات التي يقدمها، وذلك بعد يوم من مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان.