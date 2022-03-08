 حركة طالبان باكستان تعلن مسؤوليتها عن تفجير مسجد بيشاور | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.01.2023

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حركة طالبان باكستان تعلن مسؤوليتها عن تفجير مسجد بيشاور

أسفر تفجير انتحاري في مسجد مزدحم بمدينة بيشاور الباكستانية عن مقتل 47 شخصا في حصيلة جديدة لأحدث هجوم يستهدف الشرطة بالمدينة التي لا يزال المسلحون الإسلاميون ينشطون بها. حركة طالبان الباكستانية أعلنت مسؤوليتها عن التفجير.

أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤليتها عن الانفجار الذي استهدف مسجدا للشرطة.

أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤليتها عن الانفجار الذي استهدف مسجدا للشرطة.

ارتفعت إلى 47 قتيلاً حصيلة تفجير استهدف الإثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2023) مسجداً داخل مقرّ رئيسي للشرطة في شمال غرب باكستان، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

وقال محمد عاصم خان، المتحدّث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور إنّ التفجير أسفر عن 47 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً، فيما قال المسؤول الحكومي البارز شفيع الله خان لوكالة فرانس برس إنّ حصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع أكثر مع استمرار انتشال جثث من تحت الأنقاض.

أعلنت حركة طالبان باكستان اليوم الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2023) مسؤوليتها عن تفجير مسجد في مدينة بيشاور، وفقا لما ذكرته قناة جيو الباكستانية. وكان انفجار قد وقع في مسجد بمنطقة " بوليس لاينز" في بيشاور، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 147 آخرين.

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وقال مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف إن الأخير سوف يغادر إلى بيشاور، حيث سوف يتم إطلاعه على كل ما يتعلق بالانفجار، كما سوف يزور المصابين. وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى ليدي ريدينج في بيشاور.

وقال إعجاز خان، أحد مسؤولي الشرطة في بيشاور، أُثناء حديثه لوسائل الإعلام، إنه من المبكر التصريح بأي شيء حول عدد رجال الشرطة الذين مازالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق كان متحدث باسم أحد المستشفيات في بيشاور بشمال غرب البلاد قد أعلن عن مقتل 25 شخصا على الأقل في انفجار داخل مسجد في مقر للشرطة الباكستانية، كما جرح 150 آخرون. ووقع الانفجار أثناء صلاة العصر في المدينة القريبة من أفغانستان.

وانهار جزء من سقف المسجد وجدار، وكان ناجون مضرجون بالدماء يحاولون الخروج بصعوبة بين الركام فيما كانت سيارات الإسعاف تنقل الجثث. وقال المتحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور محمد اسيم خان إنه "وضع طوارئ".

ووفق التقديرات الأولية فإن المستشفى تلقى في البداية 17 جثة فيما حالة عدد من الجرحى وعددهم 80 حرجة، قبل أن تتفاقم الحصيلة وقالت الشرطة إن العديد من المصلين ما زالوا داخل المسجد، مؤكدة القيام بعمليات بحث حثيثة للعثور عن ناجين.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ / أ.ف.ب، رويترز)

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