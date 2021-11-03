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حركة النهضة

تعد حركة النهضة حزب إسلامي يتبع منهجا قريبا من منهج حزب العدالة والتنمية التركي. وقد أعلنت الحركة بعد الثورة التونسية 2011 التزامها بديمقراطية قائمة على تداول السلطة واحترام حقوق الإنسان ومنح المرأة حقوقا واسعة.

يعود تاريخ حركة النهضة التونسية إلى أوائل سبعينات القرن الماضي عندما تأسست تحت اسم "الجماعة الإسلامية". ومن أبرز مؤسسيها رئيسها الحالي راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو. تعرضت الحركة للاضطهاد إبان حكم نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبعد سقوط النظام في عام 2011 تم الاعتراف بالحركة كحزب سياسي أصبح من أقوى الأحزاب في تونس.

***ACHTUNG: Bild nur zur mit Rechteinhaber abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Eshete Bekele IDPs displaced due to the war in Amhara region with Tigray forces. Rights: Temir Hassen (private)

تقرير أممي: فظاعات في تيغراي "ارتكبت من قبل جميع الأطراف" 03.11.2021

تقرير مشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان ونظيرتها الإثيوبية، يكشف عن فظاعات وجرائم مروّعة مورست بحق مدينيين في إقليم تيغراي، اتسمت حسب ميشال بشليه بـ"وحشية قصوى" وارتكبتها "جميع الأطراف بدرجات متفاوتة".
January 14, 2020, Tunis, Tunisia: Tunisian General Secretary of Labour Union (UGTT), Noureddine Taboubi makes a speech during the anniversary..Tunisians gather at the Tunisian General Labour Union (UGTT) building for the 9th Anniversary of ousting President Zine El Abidine Ben Ali. (Credit Image: © Jdidi Wassim/SOPA Images via ZUMA Wire

تونس ـ اتحاد الشغل يطالب باشراك الأحزاب في أي حوار وطني 23.10.2021

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بدور للأحزاب في العملية الديمقراطية، رافضا أي حوار مستوحى من فكرة "اللجان الشعبية". جاء ذلك عقب إعلان الرئيس سعيّد عزمه إطلاق حوار وطني "مختلف تماما عن التجارب السابقة" يشارك فيه الشباب.
©Yassine Mahjoub/MAXPPP - Tunisia adopted a new government on Monday, October 11, eleven weeks after the ousting of the previous cabinet by President KavØs SavØed, who assumed full powers on July 25. The President of the Republic promulgates a decree appointing the head of government and its members, the presidency said in a statement shortly before the official television broadcast of the swearing-in ceremony. In a speech during the swearing-in, 63-year-old Prime Minister Najla Bouden said that the fight against corruption will be the most important objective of her government, which has 25 members in addition to its head. (Tunisian presidency) .

تونس: حركة النهضة ترفض حكومة بودن وتعتبرها "حكومة الأمر الواقع" 14.10.2021

أعلنت حركة النهضة التونسية رفضها للحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن بسبب ما اعتبرتها خروقات دستورية رافقت تكوينها. والرئيس قيس سعيد يوجه بسحب جواز السفر الدبلوماسي ممن "ذهب إلى الخارج يستجدي لضرب المصالح التونسية".
©Yassine Mahjoub/MAXPPP - Tunisia adopted a new government on Monday, October 11, eleven weeks after the ousting of the previous cabinet by President KavØs SavØed, who assumed full powers on July 25. The President of the Republic promulgates a decree appointing the head of government and its members, the presidency said in a statement shortly before the official television broadcast of the swearing-in ceremony. In a speech during the swearing-in, 63-year-old Prime Minister Najla Bouden said that the fight against corruption will be the most important objective of her government, which has 25 members in addition to its head. (Tunisian presidency) .

الحكومة الجديدة في تونس تؤدي اليمين الدستورية 11.10.2021

أدت الحكومة التونسية الجديدة اليمين الدستورية برئاسة نجلاء بودن وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية وإقالته الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.
Demonstrators carry flags and banners during a protest against the Tunisian President Kais Saied's seizure of governing powers, in Tunis, Tunisia, September 26, 2021. REUTERS/Zoubeir Souissi

تونس ـ مظاهرات احتجاجية ضد قرارات الرئيس قيس سعيد 10.10.2021

توافد الآلاف على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس للمشاركة في تجمع احتجاجي تنديدا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ومن بينها أساسا تعليق العمل بمعظم مواد الدستور وتجميد البرلمان.
TUNIS, TUNISIA - JANUARY 31: Citizens watch Tunisian President Kais Saied on television as he makes evaluations regarding the agenda, including U.S. President Donald TrumpÄôs Middle East plan, during a live broadcast on January 31, 2020 in Tunis, Tunisia. Yassine Gaidi / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

إغلاق قناة تلفزيونية تونسية ناقدة للرئيس سعيّد ومقربة من "النهضة" 06.10.2021

وسط جدل كبير، قررت الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام في تونس غلق قناة تلفزيونية مقربة من حزب النهضة الإسلامي وناقدة للرئيس التونسي، في خطوة اعتبرها البعض مقلقة. وقالت الهيئة إن القناة لا تملك ترخيصاً للعمل.
TUNIS, TUNISIA - JANUARY 09 : Tunisia's Speaker of the Assembly of the Representatives of the People, Rached Ghannouchi meets Minister of Foreign Affairs of France, Jean-Yves Le Drian (not seen) in Tunis, Tunisia on January 09, 2020. Nacer Talel / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. rechts: Tunisia's new President Kais Saied takes the oath of office on October 23, 2019 at the parliament in Tunis. - Saied, a conservative academic with no previous political experience who won the overwhelming support of younger voters in an October 13 runoff, was sworn in before members of the constituent assembly and other top state bodies. (Photo by Fethi Belaid / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

تونس- الغنوشي يتحدى سعيد والأمن يعزز وجوده حول البرلمان 01.10.2021

في تحدٍ واضح للمسار الذي يتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب أن البرلمان في حالة انعقاد دائم، ودعا النواب إلى استئناف العمل، ما يعمق النزاع السياسي في البلاد.
CORRECTING PHOTOGRAPHER BYLINE TO SLIM ABID - Tunisia's President Kais Saied, center, leads a security meeting with members of the army and police forces in Tunis, Tunisia, Sunday, July 25, 2021. Troops surrounded Tunisia's parliament and blocked its speaker Rached Ghannouchi from entering Monday after the president suspended the legislature and fired the prime minister following nationwide protests over the country's economic troubles and the government's handling of the coronavirus crisis. (AP Photo/Slim Abid)

الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة 29.09.2021

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة، "في أقرب الآجال". يأتي ذلك بعد أكثر من شهرين من إعلان التدابير الاستثنائية. وستكون رمضان أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة في تونس.
TUNIS, TUNISIA - NOVEMBER 13: Leader of Nahda Movement Rachid al-Ghannouchi attends the first session and oath-taking ceremony of the Tunisian parliament after Tunisia's Supreme Election Council announced results of the parliamentary elections in Tunis, Tunisia on November 13, 2019. Yassine Gaidi / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وسط انقسامات عميقة.. استقالة أكثر من 100 قيادي من حزب النهضة التونسي 25.09.2021

حمل المستقيلون "المسؤولية إلى الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة وتعطل الإصلاحات الداخلية، ما أدى إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط في أي جبهة مشتركة لمواجهة قرارات" الرئيس التونسي قيس سعيد.

CORRECTING PHOTOGRAPHER BYLINE TO SLIM ABID - Tunisia's President Kais Saied, center, leads a security meeting with members of the army and police forces in Tunis, Tunisia, Sunday, July 25, 2021. Troops surrounded Tunisia's parliament and blocked its speaker Rached Ghannouchi from entering Monday after the president suspended the legislature and fired the prime minister following nationwide protests over the country's economic troubles and the government's handling of the coronavirus crisis. (AP Photo/Slim Abid)

الاتحاد التونسي للشغل يحذر من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس سعيّد 24.09.2021

فيما حذر الاتحاد التونسي للشغل من "مخاطر" على الديمقراطية بسب حصر السلطات في يد الرئيس. يأتي ذلك بعد أن نددت عشرة أحزاب بقرارات قيس سعيّد بتعليق العمل بأغلب فصول الدستور واحتكار السلطتين التنفيذية والتشريعية.
TUNIS, TUNISIA - JANUARY 09 : Tunisia's Speaker of the Assembly of the Representatives of the People, Rached Ghannouchi meets Minister of Foreign Affairs of France, Jean-Yves Le Drian (not seen) in Tunis, Tunisia on January 09, 2020. Nacer Talel / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. rechts: Tunisia's new President Kais Saied takes the oath of office on October 23, 2019 at the parliament in Tunis. - Saied, a conservative academic with no previous political experience who won the overwhelming support of younger voters in an October 13 runoff, was sworn in before members of the constituent assembly and other top state bodies. (Photo by Fethi Belaid / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

الغنوشي يدعو "للنضال السلمي" ضد إجراءات الرئيس سعيّد 23.09.2021

طالب رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي بالنضال السلمي ضد ما أسماه بـ"الحكم الفردي المطلق" غداة إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا عزّز عبره صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان.
Demonstranten versammeln sich während eines Protests gegen den Präsidenten Saied. Im Juli entließ Saied den Premierminister des Landes und legte die parlamentarische Arbeit auf Eis, nachdem es wegen der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Lage des Landes zu gewaltsamen Protesten gekommen war. +++ dpa-Bildfunk +++

بيان لـ 4 أحزاب تونسية: قيس سعيّد فقد شرعيته 23.09.2021

غداة إعلان الرئيس قيس سعيّد الاستحواذ على السلطة التشريعية والتنفيذية، أربعة أحزاب تونسية تهب إلى إصدار بيان تدعو فيه إلى مقاومة "خطرٍ داهمٍ على الدولة والديمقراطية" وإلى مواجهة "الانقلاب على الدستور".

CORRECTING PHOTOGRAPHER BYLINE TO SLIM ABID - Tunisia's President Kais Saied, center, leads a security meeting with members of the army and police forces in Tunis, Tunisia, Sunday, July 25, 2021. Troops surrounded Tunisia's parliament and blocked its speaker Rached Ghannouchi from entering Monday after the president suspended the legislature and fired the prime minister following nationwide protests over the country's economic troubles and the government's handling of the coronavirus crisis. (AP Photo/Slim Abid)

سعيد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور والنهضة ترفض 22.09.2021

أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد التعديلات اللازمة. وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد سيواصل تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة خطوات سعيد.

18.9.2021. Demonstrierende skandieren Slogans während eines Protests gegen den Präsidenten Saied. Im Juli entließ Saied den Premierminister des Landes und legte die parlamentarische Arbeit auf Eis, nachdem es wegen der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Lage des Landes zu gewaltsamen Protesten gekommen war. +++ dpa-Bildfunk +++

مؤيدو سعيد ومعارضوه وجهاً لوجه في شارع الحبيب بورقيبة 18.09.2021

فصلت الشرطة التونسية بين تجمعين في العاصمة التونسية، الأول للاحتجاج على إحكام الرئيس قيس سعيد قبضته على السلطة، والثاني مؤيد لقرارات الرئيس التي أدت لأزمة دستورية واتهامات بوقوع انقلاب.
FILE PHOTO: Ethiopia's Grand Renaissance Dam is seen as it undergoes construction on the river Nile in Guba Woreda, Benishangul Gumuz Region, Ethiopia, September 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

مصر والسودان تدعوان لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي 16.09.2021

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع حول سد النهضة حث فيه أطراف الأزمة على استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي لوضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول. وفيما سجلت إثيوبيا تحفظها، رحب كل من مصر والسودان بتوصية المجلس.
TUNIS, TUNISIA - SEPTEMBER 15 : Presidential candidate Kais Saied makes a speech as he wins the presidential election according to unofficial results in Tunis on September 15, 2019. Nacer Talel / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

مجموعة السبع تدعو سعّيد للعودة السريعة للنظام الدستوري 06.09.2021

حث سفراء الدول الصناعية السبع المعتمدين في تونس الرئيس قيس سعيّد على "العودة السريعة إلى نظام دستوري يضطلع فيه البرلمان بدور بارز"، وتعيين حكومة وإطلاق حوار حول الإصلاحات، للخروج من الوضع الاستثنائي المستمر في البلاد.
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