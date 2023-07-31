 حرق المصحف مجددا في السويد يهدد جهود احتواء ردود الفعل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.07.2023

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حرق المصحف مجددا في السويد يهدد جهود احتواء ردود الفعل

في حادثة تعد الأحدث ضمن سلسلة حرق المصحف، أقدم رجلان في ستوكهولم على إحراق المصحف أمام البرلمان، بعدما منحتهما الشرطة السويدية الإذن لإقامة احتجاج. يأتي ذلك في وقت تسعى السويد والدنمارك لاحتواء الغضب في العالم الإسلامي.

مظاهرات لمسلمين في السويد تعبيراً عن غضبهم من عمليات إحراق القرآن وتدنيسه (صورة أرشيفية).

مظاهرات لمسلمين في السويد تعبيراً عن غضبهم من عمليات إحراق القرآن وتدنيسه (صورة أرشيفية).

 اقدم رجلان الإثنين (31 يوليو/ تموز 2023)، على احراق صفحات من المصحف أمام البرلمان في ستوكهولم، بحسب مراسل لفرانس برس، في تحرك احتجاجي مشابه للتحركات التي اثارت توترا بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط.

مختارات

 وداس سلوان موميكا وسلوان نجم على المصحف ثم قاما بإحراقه، على غرار ما فعلا في تظاهرة أمام جامع ستوكهولم الرئيسي أواخر حزيران/يونيو.

وكانت الشرطة السويدية قد منحت الإذن لإقامة الاحتجاج. وتقول إنها توافق حصرا على إقامة تجمع من دون أن يكون ذلك مرتبطا بالنشاطات التي ستتخلله.  ونقلت صحيفة "إكسبرسن" عن نجم قوله إنه سيقوم بحرق القرآن "مرارا إلى أن تقوموا بحظره" في البلاد.

 وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي توترا في الأسابيع الماضية بعدما أجازت الشرطة إقامة تحركات تخللها تدنيس القرآن.

وقام موميكا (37 عاما) في أواخر حزيران/يونيو، بإضرام النيران في بعض صفحات القرآن خارج أكبر مسجد في ستوكهولم. وبعد نحو شهر، أقام تحركا مماثلا خارج مقر السفارة العراقية، داس خلاله على المصحف من دون حرقه.

وأثار ما قام به موميكا انتقادات واسعة في دول إسلامية  خصوصا في بغداد  حيث اقتحم محتجون سفارة السويد وأضرموا النيران فيها. وأمرت الحكومة العراقية بطرد السفيرة السويدية، بينما قامت دول أخرى باستدعاء سفراء ستوكهولم لديها للاحتجاج.

وتُتهم السويد بكونها تجيز تدنيس المصحف وتجيز حرق نسخ منه، إلأ أن الحكومة السويدية تنفي ذلك موضحة أنها تمنح تراخيص للقيام بمظاهرات وغير مسؤولة عمّا يقوم به المتظاهرون حلال المظاهرات مشددة أن قوانين حرية التعبير لديها تسمح بذلك.

وتقول الحكومتان السويدية والدنماركية إنهما تدرسان تعديلات قانونية من شأنها السماح للسلطات بمنع وقوع مزيد من حالات إحراق المصحف في مواقف خاصة.

وقالت الحكومة الدانمركية أمس الأحد إنها ستسعى إلى إيجاد "أداة قانونية" من شأنها تمكين السلطات من التدخل في هذه الاحتجاجات إذا اعتُبر أنها تنطوي على "تبعات سلبية خطيرة على الدنمرك، وبالتحديد فيما يتعلق بالأمن".

وقالت الحكومة السويدية هذا الشهر إنها تبحث حلا مماثلا، لكن أحزاب اليمين في كلتا الدولتين نددت بالمبادرات، إذ قالت بعضها إن حرية التعبير لا يمكن المساومة عليها.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم اليوم الاثنين إنه أرسل خطابات إلى جميع الدول الخمس والسبعين الأعضاء في منظمة
التعاون الإسلامي لشرح الحق في السويد في إقامة التجمعات وندد بالتصرفات المعادية للإسلام.
 

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

  • Deutschland Eine der ältesten Koranhandschriften in der Staatsbibliothek Berlin

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    رق من مخطوطة بمكتبة برلين الحكومية به آيات من سورة النساء. وتم فحص عينات من هذه المخطوطة بتقنية الكربون كجزء من مشروع بحثي عالمي يهدف إلى محاولة تتبع تاريخ كتابة القرآن.

  • Deutschland Eine der ältesten Koranhandschriften in der Staatsbibliothek Berlin

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    مخطوطة برلين تتكون من سبع رُقوق، وتظهر هنا أيضا ثقوب وقطع وحرق في جوانب الرق. ومن الصعب تحديد الموطن الأصلي لهذه المخطوطة التي وصلت إلى ملكية المكتبة عام 1940.

  • Deutschland Eine der ältesten Koranhandschriften in der Staatsbibliothek Berlin

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    أرسلت عينة من رق المخطوطة إلى "المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا" في زيوريخ، لتتعرض لاختبار الكربون المشع لتحديد عُمر الرَق.

  • Berlin Staatsbibliothek Christoph Rauch Leiter der Orientabteilung

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    كريستوف راوخ، الخبير بالمخطوطات الإسلامية ومدير قسم المشرق بمكتبة برلين يقول إن "الفحص الكربوني لا يعطي نتائج قاطعة عن تاريخ الكتابة، وإنما عن عمر الجلد المُستخدم".

  • Älteste bekannte Koran-Handschrift in der Staatsbibliothek Berlin

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    رق (جلد رقيق يكتب فيه) آخر من المخطوطة نفسها بمكتبة برلين. ويبلغ طول الرق حوالي 35 سم وعرضه 26 سم تقريبا. وعن نتيجة الفحص يقول راوخ: "بنسبة 95 فإن الرَقّ يعود للأعوام بين 606 و652 ميلادي.

  • Bildergalerie Universität Tübingen

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    وفي مكتبة جامعة توبينغين عثر الباحثون على نسخة من المصحف يعتقد أنها تعود إلى عصر الخلفاء الراشدين أو أوائل عصر الدولة الأموية. ووصلت هذه النسخة للمكتبة عام 1864.

  • Koranfragment Uni Tübingen 7. Jahrhundert

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    في عام 2012 دمر متشددون إسلاميون في مالي الكثير من مخطوطات تمبكتو. لكن تم إنقاذ الكثيرين أيضا ووصلت إحدى المخطوطات إلى جامعة توبينغن لحفظها من التلف وإجراء أبحاث عليها.

  • internationales Strategietreffen zum Erhalt der Timbuktu-Handschriften

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    مخطوطة أخرى من مخطوطات تمبكتو القيمة وصلت إلى مكتبة برلين الحكومية وأصبحت في مأمن من نيران المتشددين الإسلاميين الذين حرقوا المخطوطات ودمروا الأضرحة في تومبكتو.

  • Bildergalerie Timbuktu Restauration jahrhundertealter Manuskripte

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    واستقبلت مكتبات ألمانيا مجموعة من المخطوطات المهددة بالتلف في تمبوكتو، بهدف ترميمها وابعاد التشوهات التي لحقت بهذا الإرث الانساني العالمي.

  • Angelika Neuwirth Sigmund-Freud-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    المستشرقة الألمانية أنغيليكا نويفيرت تدير منذ عام 2007 مشروعا تابعا لأكاديمية العلوم برلين- براندبورغ يبحث في النصوص القرآنية من أجل وضع تفسير شامل لها في سياقها التاريخي.

  • Bildergalerie Islamismus in Deutschland

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    الحديث عن القرآن تزايد مؤخراً في ألمانيا بعد حملات توزيع نسخ من المصحف باللغة الألمانية من طرف السلفيين في عدد من شوارع المدن الألماينة.

  • Schule in Libyen

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    حفظ القرآن عن ظهر قلب تقليد يتوارثه المسلمون جيل بعد جيل حتى في ألمانيا. كما توجد ترجمات عديدة للقرآن إلى اللغة الألمانية، قام بها ألمان وغير ألمان، مسلمون وغير مسلمين. الكاتب: عبد الرحمان عمار

    الكاتب: عبد الرحمان عمار


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