 حرفي سوري.. نحت مجسم كاتدرائية ″دوم″ الشهيرة لبعث رسالة! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 26.06.2022

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ثقافة ومجتمع

حرفي سوري.. نحت مجسم كاتدرائية "دوم" الشهيرة لبعث رسالة!

لم يتمكن فاضل الخضر، اللاجئ السوري بألمانيا، من إيجاد فرصة عمل في مجال احترفه منذ صغر سنه، فقرر المحاولة وحيداً للفت الأنظار لموهبته.

فاضل الخضر.. لاجئ سوري من مدينة حلب، احترف فن النقش على الخشب منذ طفولته. الصورة: خاصة

فاضل الخضر.. لاجئ سوري من مدينة حلب، احترف فن النقش على الخشب منذ طفولته. الصورة: خاصة

 من مدينة حلب السورية ينحدر فاضل الخضر الذي شد أنظار الإعلام الألماني في الآونة الأخيرة، بسبب الإنجاز الذي قام به.

لم يتمم دراسته الثانوية بل اختار الحرفة الفنية التي تشرب عشقها من والده، النقش على الخشب، التحق بركب والده وبدأ بالتعلم على يديه منذ كان سنه 12 عاماً، إلى أن صار سنه 30 سنة لم يغادر محل عمل والده أبدا، حيث تعلم قواعد الحرفة وأتقنها.

غادر فاضل الخضر رفقة أسرته وعائلته حلب مكرهاً بعد بدء الحرب، خلال 2012 نزحوا إلى لبنان، وهناك ظل لما يناهز 3 سنوات، يعمل في مجاله ويؤمن احتياجات الأسرة.

مآسي الهجرة في كتاب مصور لرسام كاريكاتور جزائري

لكن رغبته في تطوير نفسه أكثر جعلته يقرر الهجرة مرة أخرى، وهذه المرة كان ألمانيا الوجهة المقصودة. يقول فاضل "أردت أن أتقدم وأطور من نفسي، تركت عائلتي وأبنائي في تركيا وخضت رحلة محفوفة بالمخاطر، لم أستطع جلب أبنائي معي خوفاً على سلامتهم. عن طريق البحر وصلت إلى اليونان، وبعدها واصلت الطريق عبر دول كثيرة وسجنت عشرة أيام خلال الرحلة، ثم تابعت إلى أن وصلت إلى ألمانيا".

كان فراق الأب صعباً على فاضل حسب ما يحكيه، "علاقتي معه تجاوزت علاقة الأب بابنه، لقد كان معلمي والحرفي الذي علمني أساسيات العمل، لم أفارقه أبدا إلا بعد قرار اللجوء إلى ألمانيا". بعد وصوله منتصف سنة 2015، طلب اللجوء وحصل على حق الحماية بعد ستة أشهر في إحدى مدن ألمانيا الشرقية، لكنه قرر السفر إلى مدينة كولن حيث يوجد أصدقائه وبعض أفراد عائلته، وهناك كانت كاتدرائية "دوم" أول ما رأته عيناه بعد مغادرة محطة القطار.

فاضل الخضر أثناء عمله على استكمال مجسم كاتدرائية دوم بمدينة كولن. الصورة: خاصة

فاضل الخضر أثناء عمله على استكمال مجسم كاتدرائية "دوم" بمدينة كولن. الصورة: خاصة

فكرة إبداع من أول نظرة!

"كانت معلمة مثيرة للإعجاب، وكانت أول ما يعلق في ذهني"، لكنه أجل فكرة بدأ العمل عليها إلى حين إنهائه متاهة لم شمل أسرته، فقد كانت مهمة جلب زوجته وخمسة أبناء من تركيا صعبة، وأخذت منه ما يناهز سنتين ليحقق ذلك.

مختارات

بعد استقراره رفقة أسرته، بدأ العمل في مختلف المجالات التي اقترحها عليه Job Center، مثل العمل في مجال تحميل البضائع وشحنها. لكن فاضل لم يقتنع يوما بقدره. يقول "لم أتمكن من الصمود طويلا في مثل هذه الوظائف، أنا أحب مهنتي وأريد أن أستمر في العطاء ضمن حدودها وأطور نفسي فيها".

كانت كورونا سبباً في توقف الخضر عن عمله، فقد تم توقيف الكثيرين في بداية انتشار المرض،  حينها قرر تحقيق مخططه،  وبناء المجسم الخاص بالكاتدرائية الشهيرة. يشدد فاضل على أنه "حاولت كثيراً عرض حرفتي وقدراتي على الكثير من الحرفيين في ألمانيا، دون أن تلاقى اهتماماً، فقررت عدم الاستعانة بأحد وإنجاز شيء خاص اعتمادا على نفسي".

قبل مجسم كاتدرائية "دوم"، كان فاضل قد أبدع لوحة عن المهاجرين واللاجئين نقشها على الخشب، وأثارت اهتمام مديرة متحف التاريخ بمدينة بون المجاورة، وهي الآن معروضة داخل أروقته بعد شرائها من فاضل. بعدها انصب كل اهتمامه وجهده ووقته على إتمام مجسم الكاتدرائية الشهيرة بمدينة كولن، التي استغرق إنجازها خمس سنوات.

عكس البدايات، حين محاولاته إيجاد فرصة للعمل في مجاله بعد اللجوء، أصبح اليوم محط اهتمام الإعلام الألماني الذي سلط الضوء على قصته. يقول الخضر "كان ذلك بالنسبة لي متوقعاً، لكن لحدود الآن، لم أحصل على عرض عمل في مجالي، ولم يتواصل بي أحد، التشجيع الكبير الذي حظيت به كان من إدارة الكنيسة التي قبلت عرض المجسم".

المجسم الذي أبدعه اللاجئ السوري بعد عرضه في رواق داخل الكاتدرائية بمدينة كولن.الصورة: خاصة

المجسم الذي أبدعه اللاجئ السوري بعد عرضه في رواق داخل الكاتدرائية بمدينة كولن.الصورة: خاصة

لن أشتغل في مجال آخر غير حرفتي!

رغم كل الإحباط الذي مر به سابقا وعدم موافقة الكثيرين على تشغيله بسبب لغته الألمانية الضعيفة، يصر فاضل على التشبت بمهنته ويقول "إن لم أحظى بفرصة، سأحاول صناعتها بنفسي، لكني لن أعمل في مجال لا أتقنه، هذا ما أحسن صنعه، لذلك سأبحث لنفسي عن طريق فيما أريده". ويؤكد المتحدث أن الجوب سنتر يقدر هوايته وساعده كثيرا، لكن موظفيه يصرون على تذكيره بضرورة إيجاد فرصة عمل ما، لأجل كسب ماله بنفسه دون الاعتماد كلياً على المساعدات، بينما يرد هو أنه يريد العمل في النحت على الخشب.

وأنهى فاضل حديثه لمهاجر نيوز بالقول "إنجاز مجسم الدوم باعتمادي على نفسي فقط، كان محاولة لرد الجميل لدولة استقبلتني أنا وأسرتي ووفرت لنا الأمن الذي فقدناه، وأيضا رسالة لكل من واجه صعوبات في حياته، ما على الإنسان سوى التشبت بأحلامه وتحقيقها دون الاعتماد على أحد، حينها ستكسب تقدير الجميع".

وذكر المتحدث أن قدومة لألمانيا وقبل ذلك تركيا، كان تحت ضغط وإكراه ظروف الحرب، لكنه ما كان ليترك بلده وحياته ومحل والده وحرفته في ظروف عادية، معبرا عن أمله في أن تعود سوريا لسابق عهدها، ويعود لها السلام والآمان المعتاد فيها.

مهاجر نيوز 2022

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    كأنه رجل أعمال

    عندما يمشي يوسف صليبا في شوارع برلين، قد يعتقد المرء أنه رجل أعمال. وبالفعل كان رجل أعمال قبل مجيئه إلى ألمانيا. وعندما كان في التاسعة من عمره، أرسله والده إلى دمشق للعمل عند صديق في معالجة الخشب. وهذا ما جلب له متعة كبيرة، مما جعله يستقل في عمله، الذي ازدهر إلى حين تفجرت الحرب في سوريا في عام 2011.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    فنان يصعد إلى المنبر

    يوسف صليبا كان يخشى أن يساق إلى الجيش السوري ـ وهكذا فر قبل ثلاث سنوات إلى أوروبا. وعندما ـ لاحقا في ألمانيا ـ قام ضمن دروس تعلم الألمانية برحلة استكشافية في كاتدرائية برلين شعر فورا بارتباط ما بالمكان. وعرض أن يساعد بشكل تطوعي في أعمال الترميم. وبعدها بسنة عرضت عليه الكنيسة عملا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الكنيسة كوطن

    وتحولت كاتدرائية برلين بسرعة إلى موطن صليبا بخلاف ألمانيا. ولا تريد سلطات برلين إصدار هوية شخصية له وتحيله على السفارة السورية في برلين. لكنه يرفض دخول سفارة البلد الذي هرب من حكومته، ولهذا قدم شكوى ضد ألمانيا. ولا يُعرف كيف سيستمر الوضع بالنسبة إليه في ألمانيا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    طلب اللجوء يوم مصيري

    علي محمد رضائي لا يعرف تاريخ ميلاده. لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما يعرف تاريخا آخر: الـ 15 من أكتوبر 2015 حين وصل الأفغاني إلى برلين وقدم طلب لجوء. وبرلين كانت وجهة سفره، الذي استمر شهرين من أفغانستان عبر البلقان إلى ألمانيا حيث عمل أشياء كثيرة منها عزف الموسيقى.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الموسيقى والدراجات النارية

    علي محمد رضائي التحق بفرقة موسيقية تعرف فيها على كريس فاخهولتس، التي استضافته في منزلها للطبخ هناك مع زوجها وتعلم الألمانية. وتبين أن علي محمد رضائي وزوج كريس لهما نفس الشغف ـ الدراجات النارية. وارتبط علي بالزوجين اللذين يعتبرهما كأمه ووالده.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    مقهى اللغة

    في ألمانيا قام علي محمد رضائي ببعض الدورات التدريبية، لكنه لم يحصل على عمل ـ في دار عجزة وفي مخبزة وفي فنادق ومطاعم. وفي وقت الفراغ يحاول تحسين لغته الألمانية مثلا داخل مقهى برليني يقدم دروسا في هذا المجال.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الخوف من الترحيل

    عندما لا يحضر علي محمد رضائي الأكل في صالة استراحة لوفتهانزا في مطار برلين أو ينظف، فإنه يلتقي مع أصدقاء في حانة. إلا أن خطر الترحيل يطارده :" لدي شقة وأعرف الكثير من الناس اللطفاء. وإذا رحلوني، فإنني سأخسر كل شيء". لأنه تم رفض طلب لجوئه.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    من وابل القنابل إلى الحياة الليلية

    الغالبية لا تتخيل لاجئا سوريا مثل حيدر درويش. لكنه لاجئ. في 2016 هرب من الحرب. وعندما بدأ يرقص في 2017 داخل نادي للمثليين، تحدث إليه جودي لاديفانا، طالب إسرائيلي عرض عليه المشاركة في عرضه. وفي سوريا لم يسبق لحيدر درويش أن رقص فوق حلبة.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    أعمال غير عادية

    جودي لاديفانا أقنعه، ومنذ ذلك الحين تسير الأمور جيدا. ويقول بافتخار: "الكثير من الناس يسألون متى وأين أقدم عروضي كي يحضرونها". ولتحسين راتبه، فإنه يعمل في متجر للموضة وأدوات الجنس للمثليين. وصاحب المتجر سبق وأن زار عرضه الفني.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الانفتاح

    حيدر درويش (يسار) يساعد رئيسه فرانك ليتكه (يمين) في تظاهرات المثليين في برلين. وحياته في سوريا كانت ستكون مختلفة عما هي عليه الآن في برلين: متنوعة ومتحررة وخالية من الخوف. وبإمكانه في برلين أن ينطلق أكثر. وبرلين زادت بقسط في تنوعها.