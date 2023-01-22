حرفة مطلوبة: تطعيم خشب الأثاث بالقش

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تقنية يعرفها عدد قليل فقط من الحرفيين في أوروبا: كسوة الأثاث وتطعيمه بالقش. في هذه الحرفة تنشأ من القش أسطح أثاث لامعة وتصاميم غاية في الفخامة.
من بين أكثر من 170 خبازاً في باريس، ووفق معايير دقيقة، تمكن خباز من أصل تونسي من انتزاع لقب "أفضل باغيت في باريس“. الخباز سيقدم هذا النوع الفرنسي الشهير من الخبز على مائدة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لمدة عام.
أثار الهدف الذي سجّله الفرنسي مبابي في مرمى إسبانيا، وقاد بفضله منتخب "الديوك" للفوز بالنسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، الكثير من الجدل في عالم الساحرة المستديرة والانتقادات في إسبانيا. فهل كان الهدف صحيحا؟
رغم أنه الوحيد تقريبا الذي "يتنفس" من إيراداته الخاصة، إلا أن بايرن بخيراته ما يزال قادرا على مقارعة أكبر الأندية، وأكبر مثال على ذلك سداسيته التاريخية الموسم الماضي، أبرزها دوري أبطال أوروبا على حساب سان جرمان تحديدا.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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