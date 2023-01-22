 حرفة مطلوبة: تطعيم خشب الأثاث بالقش | يوروماكس | DW | 22.01.2023

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يوروماكس

حرفة مطلوبة: تطعيم خشب الأثاث بالقش

تقنية يعرفها عدد قليل فقط من الحرفيين في أوروبا: كسوة الأثاث وتطعيمه بالقش. في هذه الحرفة تنشأ من القش أسطح أثاث لامعة وتصاميم غاية في الفخامة.

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