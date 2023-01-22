حرفة مطلوبة: تطعيم خشب الأثاث بالقش

خباز تونسي يفوز بلقب "أفضل باغيت في باريس"

من بين أكثر من 170 خبازاً في باريس، ووفق معايير دقيقة، تمكن خباز من أصل تونسي من انتزاع لقب "أفضل باغيت في باريس“. الخباز سيقدم هذا النوع الفرنسي الشهير من الخبز على مائدة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لمدة عام.