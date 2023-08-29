 حرب ميانمار المنسية | تقارير جديدة | DW | 29.08.2023

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تقارير جديدة

حرب ميانمار المنسية

لم يحظ نضال ميانمار من أجل الديمقراطية باهتمام دولي كبير.

DW Dokumentation | Myanmar - Ein vergessener Krieg

DW Dokumentation | Myanmar - Ein vergessener Krieg

 بينما أفادت التقارير عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص أثناء الاحتجاجات على الانقلاب العسكري في عام 2021، حيث سقط الضحايا في القصف الجوي على البلدات والقرى وفي القصف المدفعي على مواقع المقاومين.

هذه ليست أوكرانيا بل هي الحرب الأهلية المنسية التي تدور رحاها في ميانمار، حيث يخاطر آلاف الشباب بحياتهم في كفاحهم ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة منتخبة وسلب منهم ما يرونه مستقبلهم.

DW Dokumentation | Myanmar - Ein vergessener Krieg



في الوقت الذي انشغل العالم فيه بفيروس كورونا وتبعات حرب أوكرانيا المروعة، تسري عملية قمع الحركة المدنية في بلد فتح أمامه لفترة وجيزة الباب نحو ديمقراطية جزئية تحت قيادة أونغ سان سو كي قبل أن يغلقه مجلس عسكري انقلابي.
 

Myanmar | Screenshot Dokumentation | Ein vergessener Krieg



في شباط/فبراير 2021 نزل الشباب إلى الشوارع للاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي نظمه في وقت سابق من الشهر مين أونج هلينغ القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميانمار، لكن فجأة أدرك المتظاهرون وهم مرعوبون أن الذخيرة الحية تطلق نحوهم وأن المحتجين يسقطون الواحد تلو الآخر. 


Myanmar | Screenshot Dokumentation | Ein vergessener Krieg


قضى فريق من منتجي الأفلام الشجعان أكثر من عام في ميانمار لتقريب المشاهدين من الحرب الأهلية المنسية التي تجاهلها المجتمع الدولي.



مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2023 – 03:15 UTC
الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2023 – 11:15 UTC
الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول 2023 – 15:15 UTC
الخميس 21 سبتمبر/أيلول 2023 – 07:15 UTC
الخميس 21 سبتمبر/أيلول 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2023 – 18:03 UTC

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