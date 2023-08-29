حرب ميانمار المنسية

بينما أفادت التقارير عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص أثناء الاحتجاجات على الانقلاب العسكري في عام 2021، حيث سقط الضحايا في القصف الجوي على البلدات والقرى وفي القصف المدفعي على مواقع المقاومين.

هذه ليست أوكرانيا بل هي الحرب الأهلية المنسية التي تدور رحاها في ميانمار، حيث يخاطر آلاف الشباب بحياتهم في كفاحهم ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة منتخبة وسلب منهم ما يرونه مستقبلهم.





في الوقت الذي انشغل العالم فيه بفيروس كورونا وتبعات حرب أوكرانيا المروعة، تسري عملية قمع الحركة المدنية في بلد فتح أمامه لفترة وجيزة الباب نحو ديمقراطية جزئية تحت قيادة أونغ سان سو كي قبل أن يغلقه مجلس عسكري انقلابي.







في شباط/فبراير 2021 نزل الشباب إلى الشوارع للاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي نظمه في وقت سابق من الشهر مين أونج هلينغ القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميانمار، لكن فجأة أدرك المتظاهرون وهم مرعوبون أن الذخيرة الحية تطلق نحوهم وأن المحتجين يسقطون الواحد تلو الآخر.









قضى فريق من منتجي الأفلام الشجعان أكثر من عام في ميانمار لتقريب المشاهدين من الحرب الأهلية المنسية التي تجاهلها المجتمع الدولي.





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